A teď být hladovější i venku. Jak Flynn změnil formaci a sestřelil Plzeň

Už při vyrovnávacím gólu oba předvedli výbornou souhru, když Hudáček vyhrál vhazování ve středovém kruhu a Flynn si najel k brance, kde prostřelil gólmana Růžičku. Bylo to pouhých pět vteřin poté, co Měchura využil plzeňskou přesilovku.
„To naše rychlé vyrovnání byla nejlepší odpověď na ten obdržený gól,“ podotkl Flynn. „Vrátili jsme se takhle do zápasu. Bylo to ale hodně bojovné a urputné. A v prodloužení je to pade na pade.“
Flynn se do druhé lajny k Liboru Hudáčkovi a Danielu Kurovskému přesunul z prvního útoku. Nahradil zraněného Marka Daňa, jenž by měl chybět přibližně dva měsíce. „Je to změna. Škoda, že Marko vypadl, ale doufám, že se brzo vrátí,“ řekl Flynn.
„Trochu nám scházela produktivita a taková jednoduchost v útočném pásmu, takže jsme se sestavou trošičku zatřásli,“ uvedl třinecký asistent trenéra Jiří Raszka ke změnám ve složení prvního a druhého útoku. „Jsme rádi, že si to sedlo už ve třetí třetině v Boleslavi. Ten nešťastný gól, co neplatil, tam dával Oscar. A dnes si jejich útok vytvářel šance a víceméně utkání rozhodl.“
Raszka připomněl předchozí duel v Mladé Boleslavi, který Třinečtí prohráli 1:2, ale sudí v závěru upřeli Flynnovi vyrovnávací gól, když předčasně zapískali a přerušili hru.
„Výkon vypadal už lépe, jsem rád, že jsem mohl pomoci týmu,“ komentoval Flynn páteční vítězství.
Oceláři uspěli i díky tomu, že ve třetí třetině přečkali bez úhony pasáž, kdy je Plzeňští pořádně zatlačili. Podržel je gólman Ondřej Kacetl.
„Oba brankáři dnes chytali perfektně a parádní práci odvedli i naši kluci, co byli v tu chvíli na ledě. Blokovali střely hostů a teď budou mít modřiny. Určitě i oni zabránili nějakým gólům,“ řekl Flynn.
Oceláři doma ze tří utkání získali osm bodů, leč venku ze dvou ani jeden. „Venku budeme muset zabrat,“ ví Flynn. „Těžko říct, v čem je rozdíl, ale musíme být venku hladovější a doufat, že v neděli to překonáme a už to půjde lépe.“
To budou hrát v Českých Budějovicích...