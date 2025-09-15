Ještě si zvykám, říká Flynn. Trenéři si ho dobírali na tiskovce: Pořád chodí poslední?

V přípravě se mu střelecky nedařilo, nedal ani jeden gól. Takže když se trefil v prvním kole proti Olomouci (8:2), mohl si oddechnout.
„Byl jsem samozřejmě rád, ale příprava nic moc neznamená. V ní jde hlavně o to dostat se do zápasového tempa. Byl jsem trpělivý. Vím, že tvrdou prací to přijde.“
V duelu se Spartou (2:5) přidal dvě asistence, leč s Libercem, odkud před sezonou do Třince přišel, vyšel naprázdno...
Tedy ne úplně, protože si připsal první vyloučení v třineckém celku, a to v šesté minutě, kdy Oceláři hráli přesilovku.
Flynn odmítl, že by byl proti svému někdejšímu mužstvu přemotivovaný. „Nepovedl se mi manévr, jaký jsem chtěl udělat, a pak jsem se to snažil zachránit, aby protivník neujel,“ komentoval své hákování.
Stihl se během utkání popíchnout s bývalými spoluhráči?
„Nic jsem nevnímal, byl to pro mě zápas jako každý jiný. Hlavně jsem moc rád za tu výhru,“ odpověděl. „Ale kluky jsem rád viděl. A k tomu je skvělé nad nimi vyhrát.“
Trenéři, liberecký Jiří Kudrna a třinecký Zdeněk Moták, se shodli, že Oscar Flynn je introvert.
„Adaptace na nové prostředí, na spoluhráče, na organizaci, město, lidi nějakou dobu trvá. Ale myslím si, že si tady už našel nějaké kumpány,“ řekl Moták.
„A chodí všude jako u nás poslední?“ zajímal se Kudrna.
„Na jídlo a pak se v něm nimrá,“ smál se jeho trenérský protějšek.
Vypsal vůbec Flynn za vítězství nad Libercem nějaké občerstvení do kabiny, jak to hráči dělávají v duelech proti svým někdejším klubům?
„Říkal jsem klukům, že něco vypíšu až na Boleslav, jsem totiž odtamtud, takže to beru takhle... Dvě svačinky by byly hodně,“ usmál se.
V mladoboleslavském klubu začínal a naskočil v něm i do extraligy, než v roce 2022 přestoupil do Liberce, kde se z něj stal elitní střelec. Oceláři se s Bruslaři utkají už v úterý od 17.30 na jejím ledě.
Extraliga pokračuje zběsilým tempem tří kol v jednom týdnů. „Je to nabité, a proto je důležité, abychom se chytili, aby nepřišla nějaká špatná vlna, té se musíme vyvarovat,“ upozornil Flynn.
Třinec má ze tři duelů zatím šest bodů. „Víme, na čem ještě musíme pracovat. Třeba v naší lajně si ještě musíme navyknout na sebe a zjistit, co kdo dělá v určitých situacích. Doufejme ale, že dál budeme sbírat body,“ uvedl Flynn.
Je přesvědčený, že Oceláři proti Liberci ukázali svou sílu, když v posledních šesti minutách třetí třetiny stav otočili.
Mohlo je ale mrzet, že nevyužili ani jednu z pěti přesilovek, když předtím proti Olomouci zužitkovali všechny tři a jednou v početní převaze uspěli i se Spartou.
„Hlavně nevyužitá přesilovka pěti proti třem nás s Libercem chvilku trápila, než jsme se z toho dostali,“ připustil Flynn a ocenil, že protivníci dobře bránili, rychle k nim přistupovali. „Šlo ale o to puk pořádně trefit a nedat jim šanci k nám přijít. Každopádně ta přesilovka musí být lepší.“