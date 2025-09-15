Tipsport extraliga 2025/26

Ještě si zvykám, říká Flynn. Trenéři si ho dobírali na tiskovce: Pořád chodí poslední?

Jiří Seidl
  13:07
Jeden gól a dvě asistence. Takovou bilanci z dosavadních tří utkání v třineckém dresu má Oscar Flynn, který si zvyká na spolupráci v elitní lajně s Martinem Růžičkou a Andrejem Nestrašilem. „Jsem rád za takovou šanci. Doufejme, že to bude vypadat lépe a lépe,“ řekl šestadvacetiletý hokejista po nedělní výhře nad Libercem 4:2.
Třinecký útočník Oscar Flynn padá ve snaze probít se přes libereckého obránce...

Třinecký útočník Oscar Flynn padá ve snaze probít se přes libereckého obránce Laytona Ahace. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký útočník Oscar Flynn (vpravo) se snaží protlačit k olomoucké brance.
Útočník Oscar Flynn už naplno trénuje s třineckými Oceláři na ledě.
Útočník Oscar Flynn už naplno trénuje s třineckými Oceláři.
Útočník Libor Hudáček se raduje z prvního třineckého gólu.
21 fotografií

V přípravě se mu střelecky nedařilo, nedal ani jeden gól. Takže když se trefil v prvním kole proti Olomouci (8:2), mohl si oddechnout.

„Byl jsem samozřejmě rád, ale příprava nic moc neznamená. V ní jde hlavně o to dostat se do zápasového tempa. Byl jsem trpělivý. Vím, že tvrdou prací to přijde.“

Třineckou výhru nad Libercem ke konci třetí třetiny vystřelili obránci

V duelu se Spartou (2:5) přidal dvě asistence, leč s Libercem, odkud před sezonou do Třince přišel, vyšel naprázdno...

Tedy ne úplně, protože si připsal první vyloučení v třineckém celku, a to v šesté minutě, kdy Oceláři hráli přesilovku.

Flynn odmítl, že by byl proti svému někdejšímu mužstvu přemotivovaný. „Nepovedl se mi manévr, jaký jsem chtěl udělat, a pak jsem se to snažil zachránit, aby protivník neujel,“ komentoval své hákování.

Útočník Libor Hudáček se raduje z prvního třineckého gólu.

Stihl se během utkání popíchnout s bývalými spoluhráči?

„Nic jsem nevnímal, byl to pro mě zápas jako každý jiný. Hlavně jsem moc rád za tu výhru,“ odpověděl. „Ale kluky jsem rád viděl. A k tomu je skvělé nad nimi vyhrát.“

Trenéři, liberecký Jiří Kudrna a třinecký Zdeněk Moták, se shodli, že Oscar Flynn je introvert.

„Adaptace na nové prostředí, na spoluhráče, na organizaci, město, lidi nějakou dobu trvá. Ale myslím si, že si tady už našel nějaké kumpány,“ řekl Moták.

„A chodí všude jako u nás poslední?“ zajímal se Kudrna.

„Na jídlo a pak se v něm nimrá,“ smál se jeho trenérský protějšek.

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Vypsal vůbec Flynn za vítězství nad Libercem nějaké občerstvení do kabiny, jak to hráči dělávají v duelech proti svým někdejším klubům?

„Říkal jsem klukům, že něco vypíšu až na Boleslav, jsem totiž odtamtud, takže to beru takhle... Dvě svačinky by byly hodně,“ usmál se.

V mladoboleslavském klubu začínal a naskočil v něm i do extraligy, než v roce 2022 přestoupil do Liberce, kde se z něj stal elitní střelec. Oceláři se s Bruslaři utkají už v úterý od 17.30 na jejím ledě.

Extraliga pokračuje zběsilým tempem tří kol v jednom týdnů. „Je to nabité, a proto je důležité, abychom se chytili, aby nepřišla nějaká špatná vlna, té se musíme vyvarovat,“ upozornil Flynn.

Třinecký útočník Oscar Flynn (vpravo) se snaží protlačit k olomoucké brance.

Třinec má ze tři duelů zatím šest bodů. „Víme, na čem ještě musíme pracovat. Třeba v naší lajně si ještě musíme navyknout na sebe a zjistit, co kdo dělá v určitých situacích. Doufejme ale, že dál budeme sbírat body,“ uvedl Flynn.

Je přesvědčený, že Oceláři proti Liberci ukázali svou sílu, když v posledních šesti minutách třetí třetiny stav otočili.

Mohlo je ale mrzet, že nevyužili ani jednu z pěti přesilovek, když předtím proti Olomouci zužitkovali všechny tři a jednou v početní převaze uspěli i se Spartou.

„Hlavně nevyužitá přesilovka pěti proti třem nás s Libercem chvilku trápila, než jsme se z toho dostali,“ připustil Flynn a ocenil, že protivníci dobře bránili, rychle k nim přistupovali. „Šlo ale o to puk pořádně trefit a nedat jim šanci k nám přijít. Každopádně ta přesilovka musí být lepší.“

Vstoupit do diskuse

4. kolo

Kompletní los

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 3 3 0 0 0 9:3 9
2. HC Vítkovice RideraVítkovice 3 2 1 0 0 11:4 8
3. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 13:6 6
4. HC Oceláři TřinecTřinec 3 2 0 0 1 14:9 6
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 0 1 10:7 6
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 2 0 0 1 8:6 6
7. HC Sparta PrahaSparta 3 2 0 0 1 8:6 6
8. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 10:11 3
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 1 0 0 2 7:9 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 0 0 2 4:8 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 0 0 3 6:15 0
14. HC Verva LitvínovLitvínov 3 0 0 0 3 2:11 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

Ještě si zvykám, říká Flynn. Trenéři si ho dobírali na tiskovce: Pořád chodí poslední?

Jeden gól a dvě asistence. Takovou bilanci z dosavadních tří utkání v třineckém dresu má Oscar Flynn, který si zvyká na spolupráci v elitní lajně s Martinem Růžičkou a Andrejem Nestrašilem. „Jsem rád...

15. září 2025  13:07

Vlastňák, co se často nevidí. Český gólman prožil těžký návrat, u kouče našel zastání

Hned věděl, že šlo o moment, který pobaví nejednoho hokejového fanouška. Smutně sklopil hlavu, pomalu se došoural k vlastní brance, kam pár chvilek předtím po velké chybě uklidil puk. Gólman Tomáš...

15. září 2025  12:58

Litvínov má nového hlavního partnera. Dál se shání majitel, který klub zachrání

Světlo na konci tunelu? O hokejový Litvínov, který po sezoně ztratí většinového majitele Orlen Unipetrol, je mezi sponzory zájem. Extraligový klub v tiskové zprávě oznámil, že získal nového hlavního...

15. září 2025  11:19

Přivítají Budějovice silného sponzora? Nelpíme na tom zůstat akcionáři, tvrdí šéf

Generální manažer Stanislav Bednařík hovoří o případném vstupu silného podnikatele nebo firmy, jako se to děje v řadě dalších klubů. Těší ho spolupráce s prvoligovým Táborem a vnímá rostoucí kvalitu...

15. září 2025

Čajan složil maturitu a debutoval za Litvínov: Fanoušci? Hukot a husí kůže!

Během jednoho týdne zvládl maturitu školní i sportovní. Čtyři dny po zkoušce z dospělosti složil litvínovský brankář Pavel Čajan zkoušku z extraligového hokeje. Během ní ho uhranula atmosféra na...

15. září 2025  7:17

Třineckou výhru nad Libercem ke konci třetí třetiny vystřelili obránci

Góly obránců Marinčina a Nedomlela během 98 vteřin v závěrečných šesti minutách třetí třetiny hokejoví Oceláři Třinec otočili stav utkání s Libercem. Jejich výhru 4:2 ve třetím kole extraligy pečetil...

14. září 2025  20:55

Výhru Komety zastínil incident v hledišti. Fanoušek vystartoval na trenéra Grosse

Místo zasloužené a poctivě odedřené výhry 2:0 proti největšímu extraligovému rivalovi řešili hokejoví fanoušci Komety Brno, co se vlastně dělo u střídaček po skončení utkání. Domácí trenéři Kamil...

14. září 2025  20:52

Mladý kladenský střelec. Navrátilec Bareš cítí novou éru klubu. Nádhera, říká

Druhý nejmladší útočník extraligového Kladna, přesto naprosto klíčový. To je navrátilec Adam Bareš, teprve jedenadvacetileté křídlo. Po více než čtyřech letech ve Finsku se vrátil domů, aby pomohl...

14. září 2025  20:29

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

14. září 2025  20:19

Na velikosti nezáleží. Český talent uhranul Minnesotu: Povedla se nám krádež!

Od většiny odborníků uslyšíte, že jde o nedostatek. Nebo dokonce tak výrazný problém, který mladé hokejisty automaticky znevýhodňuje v boji o místo v NHL. Adam Benák, jeden z největších českých...

14. září 2025  12:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo strhne lavinu? McDavid, Kaprizov či Nečas čekají na start miliardového rodea

Premium

V zákulisí NHL se už v září schyluje ke zvlášť štědré nadílce. Hvězdy vyhlížejí gigantické balíky peněz. Nejen Edmonton napjatě sleduje, jak se rozhodne božský McDavid. Mluvil o tom i kanadský...

14. září 2025

Slavia, Litoměřice a Vsetín zůstávají v první hokejové lize stoprocentní

Hokejisté Slavie vyhráli i druhý zápas v ročníku první ligy a stále vedou o skóre tabulku. Pražané porazili díky třem gólům ve třetí třetině 3:1 Třebíč a mají plný počet bodů stejně jako Litoměřice a...

13. září 2025  21:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.