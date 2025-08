Za liberecké Bílé Tygry v předešlých třech letech nastřílel v základní části ligy 65 branek. Nikdo jich v tom období nedal více... V minulé sezoně byl s 24 trefami spolu s Jakubem Flekem druhý za Ondřejem Beránkem, který dal 30 gólů.

„Bylo by hezké střelecky navázat na minulé sezony, ale nejde o mě, prvořadý je týmový úspěch,“ prohlásil šestadvacetiletý Oscar Flynn, který se narodil v anglickém Burnley české matce a britskému otci. Když mu byl necelý rok, vrátil se do České republiky a s hokejem začal v Mladé Boleslavi.

Jaké jsou vaše dojmy z Třince?

Zatím skvělé. Všichni se do toho dostáváme. Snažíme se načasovat formu, abychom do sezony vkročili co nejlépe. Teď to je ale hlavně jen a jen čistý dril.

Co vás přesvědčilo, abyste přijal nabídku Ocelářů?

Stoprocentně ambice. Třinec je nejúspěšnější klub poslední dekády, takže to bylo jednoduché.

Takže vás nezviklala ani minulá sezona, kdy Oceláři po pěti titulech skončili ve čtvrtfinále?

To je zajímavé... Ale ne. Všichni jsou tady dobře naladění a těší se na další sezonu.

Mohlo by Třineckým prospět, že po náročných pěti sezonách, měli letos více času na odpočinek?

Kluci chtějí vyhrávat každý rok, určitě byli naštvání, že to letos nevyšlo, ale co jsem si všímal, tak nikdo to zklamání už v sobě nemá.

Dosud jste hrál jen v Čechách. Jak vnímáte přechod do Slezska?

Nijak zvlášť. Mám to sice dál domů, ale jsem tady kvůli hokeji a chci tady odevzdat maximum, takže je to super.

Překvapilo vás něco v Třinci?

Zatím ne. Měl jsem velké očekávání, a to se potvrdilo. Všichni jsou nároční na sebe a až přijde sezona, bude to ještě zajímavější.

Třinec byl dosud váš soupeř. Jak se vám proti němu hrálo?

Ještě s Mladou Boleslaví jsme proti nim hráli párkrát v play off (a dvakrát podlehli Ocelářům v semifinále – pozn. red.) a bylo to vyhrocené, byly to parádní zápasy, takže já jsem rád, že jsem teď na této straně.

Všechny účty z třineckými hráči z minulosti máte vyřízené?

Jo, všechno je úplně v pořádku (usmál se).

Třineckým minulá základní část extraligy příliš nevyšla, ale v play off znovu ukázali sílu. Souhlasíte?

Je vidět, že je to playoffový tým, kluci jsou tady silní mentálně a dobře připraveni fyzicky. Přestože po těch předešlých titulech měli kratší přípravu, stejně vždy ukázali vnitřní sílu. Doufám, že sem zapadnu a budu dalším dílkem do skládačky a mužstvu pomůžu, jak budu moct.

Je to spíše otázka pro trenéry, ale s kým byste vy sám nejraději hrál v jedné formaci?

Proti všem nynějším spoluhráčům jsem už nějaký ten rok nastupoval, takže znám skoro každého z třineckého mužstva. Ale s kým bych měl být v útoku, to bych fakt nechal na trenérech. Jakou dostanu roli, tak tu se budu snažit plnit na sto procent.

Přicházíte jako střelec. Vnímáte to tak?

Jak říkám, budu se snažit plnit roli, jakou v mužstvu dostanu. Chceme uspět jako tým a doufejme, že se to povede.

V minulé sezoně jste dal 24 gólů, v předešlé 19 a ještě před tím 22. Dáváte si cíl, kolik branek chcete nastřílet?

To ne. Soustředím se na věci, které můžu zlepšit, než na čísla z minulosti. Pořád můžu být lepší. V Třinci se hlavně chci co nejdříve pořádně sžít s týmem a poznat svou roli.

K elitním střelcům patří Martin Růžička. Budete se od něj učit?

Je skvělé mít takového člověka v týmu. Pozoroval jsem ho už jako soupeř, takže vím, jaký je hráč, jaké má kvality. Budu se snažit od něj odkoukávat co nejvíc věcí a nějakým způsobem to dostat do své hry.

Přes léto se věnujete inline hokeji. Letos jste na kolečkových bruslích vybojoval titul s týmem Prague Rats a s národním mužstvem jste se stal vicemistrem Evropy. Je to pro vás zábava?

Ale také to beru jako přípravu, člověk aspoň nevypadne z tempa. Jen je škoda, že z evropského šampionátu nemáme zlato. Ale je to pryč, s tím už nic neuděláme.

Ve finále jste podlehli Francii 1:3, přičemž ve skupinové fázi šampionátu jste ji díky vašemu gólu porazili 7:6 na nájezdy...

Ve finále jsme si ale nechali dát pár špatných gólů a když to v inlinu vzadu zavřete, už se k brance nedostane. Ztrátu jsme těžce doháněli.

Třinec už měl v kádru mistra světa na kolečkových bruslích. Víte, o koho šlo?

Dříve inline hokej hráli hodně kvalitní hráči, což trošku vymizelo, už se mu věnují spíš jen specialisté, takže když jsem měl možnost jít do toho, byl jsem rád. Ale kdo je z Třince mistr světa, to vážně nevím (usmál se).

Jiří Polanský z roku 2011... Co vám inline hokej dává?

Člověk při něm podpoří fyzičku, zadýchá se a nevypadne ze hry. Jsou tam podobné situace, držíte puk, trošku si s ním pohrajete, ale hlavně jde o tu fyzičku, protože střídání jsou delší a v tom teple, když hrajeme přes léto, je to velký záhul.