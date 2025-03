Poslední autogramy, a co dál? Flynn je na odchodu z Liberce

Oscar Flynn prožil v hokejové extralize svou nejlepší střeleckou sezonu. V základní části nasázel soupeřům 24 gólů, čímž suverénně předčil všechny své spoluhráče a zařadil se na špičku celé soutěže.

Radost z individuálních čísel mu kalily výkony a výsledky celého týmu. Liberec po deseti letech nepronikl mezi nejlepší osmičku extraligy a vypadl v předkole s Českými Budějovicemi.

„Teď už to nehodnotím v emocích. Na sezonu se dívám tak, že je to zklamání, ale zároveň úleva,“ říká Flynn. „Sezona byla všelijaká, měli jsme hodně zraněných hráčů a tým měl určitě na víc, ale na druhou stranu nás dlouho strašila baráž. Z toho pohledu je to teď úleva.“

Ve vzduchu je Oscar Flynn z Liberce, vpravo Filip Přikryl z Českých Budějovic.

Drobný rodák z Anglie přišel pod Ještěd před třemi lety z konkurenční Mladé Boleslavi. Celou dobu předváděl stabilní výkony, patřil k nejproduktivnějším Bílým Tygrům a střílel kolem dvaceti branek za sezonu. Když se ohlíží za tou uplynulou, bere to tak, že jeho výkony byly jejím věrným odrazem. „Začátek byl náročný jak pro mě, tak pro celý tým. Pak jsme se trochu oklepali, i když pořád tam byla rezerva,“ míní.

Flynnovi koncem dubna vyprší v Liberci smlouva a očekává se, že řady Bílých Tygrů opustí. Spekuluje se o Třinci, ve hře ale má být i odchod do ciziny. „Nabídek bylo docela dost, až jsem byl překvapený. Cílem ale je a bylo zahraničí, takže doufejme, že se ještě do nějakého data budu moct rozhodnout,“ okomentoval Flynn svou budoucnost, ale blíže se k ní vyjadřovat nechtěl. „Každý konec sezony je smutný, se spoustou kluků se už neuvidíte. Uvidíme, co bude dál, teď to ale nebudu komentovat.“

Flynn však bude jen jednou z opor, o které hokejový Liberec přijde. Na odchodu do Českých Budějovic jsou útočníci Michal Bulíř a Róbert Lantoši. Bílí Tygři si tak můžou škrtnout 100 kanadských bodů, které jim zmíněná trojice hráčů v letošní základní části přinesla.

Do Vítkovic by navíc měl zamířit mladý brankář Daniel Král, zaměstnavatele může změnit i bek T. J. Melancon.

Čile se spekuluje také o možných příchodech. Pod Ještěd by se mohl z Finska vrátit útočník Adam Najman, z Litvínova by měli přijít obránci Kristaps Zile a Denis Zeman spolu s forvardem Filipem Sandbergem. Z Kladna míří na sever Čech útočník Jaromír Pytlík.