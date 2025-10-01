Brankář Dansk novou posilou pro Kladno. Chytal i v NHL, Plekanec věří: Pomůže nám

„Věříme, že jeho příchod nám pomůže. Má za sebou kvalitní zápasy v AHL a jsme přesvědčeni, že v Kladně na tyto výkony dokáže navázat,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec. Dansk se k týmu připojí na čtvrtečním tréninku.
Kladno je po 10 kolech v extraligové tabulce poslední s jedinou výhrou a pěti body. Na třináctý Litvínov má dvoubodovou ztrátu. Rytíři po příchodu nového majoritního vlastníka Tomáše Drastila, který koupil 80 procent klubu od Jaromíra Jágra, angažovali v létě 15 posil.
|
Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta
V pondělí získali na hostování do 2. listopadu útočníka Kryštofa Hrabíka ze Sparty výměnou za forvarda Ondřej Bláhu.
Dansk strávil uplynulé tři sezony v AHL a v té poslední měl za San Diego v 37 zápasech průměr 3,47 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 88,6 procenta. Předtím chytal dva roky na farmě Calgary Flames v celku Calgary Wranglers, kam přišel po ročním angažmá ve Spartaku Moskva.
|
Pan Jágr se zranil, Kladnu nepomohl. Body potřebujeme jako sviňa, hlesl záskok
V NHL jej draftoval v roce 2012 ve 2. kole na 31. místě Columbus, ale v nejlepší lize světa debutoval až v sezoně 2017/18 v dresu Vegas. Odchytal tehdy čtyři zápasy a po jednom pak přidal v ročnících 2019/20 a 2020/21.
Ve švédské lize chytal za Rögle. Dvojnásobný vicemistr světa ze šampionátu dvacítek z let 2013 a 2014 v sezoně 202/21 odchytal dva zápasy i za švédskou reprezentaci.