Brankář Dansk novou posilou pro Kladno. Chytal i v NHL, Plekanec věří: Pomůže nám

Autor:
  16:51
Švédský brankář Oscar Dansk posílil hokejisty Kladna. Jedenatřicetiletý rodák ze Stockholmu v minulé sezoně chytal na farmě Anaheimu v San Diegu v AHL. V NHL odchytal šest zápasů za Vegas. O jeho příchodu informoval klubový web Rytířů.

Oscar Dansk v brance Anaheimu během utkání proti San Jose. | foto: Profimedia.cz

„Věříme, že jeho příchod nám pomůže. Má za sebou kvalitní zápasy v AHL a jsme přesvědčeni, že v Kladně na tyto výkony dokáže navázat,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec. Dansk se k týmu připojí na čtvrtečním tréninku.

Kladno je po 10 kolech v extraligové tabulce poslední s jedinou výhrou a pěti body. Na třináctý Litvínov má dvoubodovou ztrátu. Rytíři po příchodu nového majoritního vlastníka Tomáše Drastila, který koupil 80 procent klubu od Jaromíra Jágra, angažovali v létě 15 posil.

Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta

V pondělí získali na hostování do 2. listopadu útočníka Kryštofa Hrabíka ze Sparty výměnou za forvarda Ondřej Bláhu.

Dansk strávil uplynulé tři sezony v AHL a v té poslední měl za San Diego v 37 zápasech průměr 3,47 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 88,6 procenta. Předtím chytal dva roky na farmě Calgary Flames v celku Calgary Wranglers, kam přišel po ročním angažmá ve Spartaku Moskva.

Pan Jágr se zranil, Kladnu nepomohl. Body potřebujeme jako sviňa, hlesl záskok

V NHL jej draftoval v roce 2012 ve 2. kole na 31. místě Columbus, ale v nejlepší lize světa debutoval až v sezoně 2017/18 v dresu Vegas. Odchytal tehdy čtyři zápasy a po jednom pak přidal v ročnících 2019/20 a 2020/21.

Ve švédské lize chytal za Rögle. Dvojnásobný vicemistr světa ze šampionátu dvacítek z let 2013 a 2014 v sezoně 202/21 odchytal dva zápasy i za švédskou reprezentaci.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 7 0 0 3 37:19 21
2. HC Oceláři TřinecTřinec 9 5 2 0 2 29:20 19
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 10 6 0 1 3 27:22 19
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 5 1 2 2 24:20 19
5. HC Kometa BrnoKometa 10 6 0 1 3 28:26 19
6. HC Dynamo PardubicePardubice 10 4 2 0 4 31:24 16
7. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
9. HC Sparta PrahaSparta 10 4 1 0 5 27:22 14
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 10 3 2 1 4 25:26 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 4 0 0 6 20:28 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 2 1 0 6 20:27 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 9 2 0 1 6 15:30 7
14. Rytíři KladnoKladno 10 1 0 2 7 16:31 5
Kaprizov s Minnesotou usmlouval téměř tři miliardy, je nejlépe placeným hráčem NHL

Útočník Kirill Kaprizov podepsal s Minnesotou osmiletou smlouvu s celkovým příjmem 136 milionů dolarů, v přepočtu přes 2,8 miliardy korun, a bude nejlépe placeným hokejistou NHL. Roční odměna 17...

30. září 2025  17:15,  aktualizováno  17:16

Hradec se zlepšil a zažívá déjà vu. Nulový Škorvánek: Hra je teď na jiné úrovni

Po osmém zápase letošního ročníku to vypadá, že hokejisté Hradce Králové začali vstupovat do pomyslné stejné extraligové řeky jako loni, kdy se probrodili až ke druhé příčce v základní části. Stejně...

30. září 2025  14:45

