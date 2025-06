Ambiciózní nápad Rusů. Chtějí stáhnout hvězdičku z NHL, má jim pomoci na MS

Byť jeho přesun do zámoří svazovalo spoustu úskalí, nakonec se mu do NHL podařilo dostat. Jenže teď si v Rusku přejí, aby se mladý útočník Ivan Demidov zase vrátil. „Bylo by to fenomenální,“...