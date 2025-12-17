Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Dojde ke změně lídra? Pardubice hostí Olomouc, Třinec čelí Hradci

Autor: ,
Sledujeme online   16:50
Dvě předehrávky a jednu dohrávku nabízí středeční program hokejové extraligy. O dva body druhé Pardubice můžou jít po utkání 31. kola s Olomoucí do čela tabulky. Tam by se mohl dostat i třetí Třinec, který v atraktivním duelu 33. kola hostí čtvrtý Hradec Králové. Střetnutí Vítkovicemi s Plzní kompletuje 13. kolo, všechny zápasy můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

Hradec Králové - Třinec, závar před brankou hostů. | foto: ČTK

Pardubice se snaží navázat na dvě utkání před reprezentační pauzou, v nichž nastřílely celkem 11 gólů a neztratily ani bod. „Pořád jsou zápasy, kdy to není ono, může to být určitě lepší. Chceme a budeme pracovat na nějaké konzistenci,“ hlásil útočník Roman Červenka, který je lídrem bodování soutěže.

Hokejová extraliga ONLINE

Dobře si vedli i Hanáci. Za poslední čtyři starty se třikrát radovali z úspěchu a pokaždé si přitom připsali plný bodový zisk. Na pardubickém ledě se Kohoutům nedaří, prohráli tam desetkrát po sobě, navíc vždy v základní hrací době. Koncem října ale nad favoritem na titul doma zvítězili 2:1 v prodloužení.

Třinec ztrácí na čelo stejně jako Pardubice dva body, i on se tak může za určitých okolností dostat na první příčku. Oceláři se před přestávkou rozloučili třetí výhrou z posledních pěti zápasů, předtím však vyšli sedmkrát v řadě naprázdno.

V Plzni máme všechno. Zadák z Charkova Merežko doma mluví rusky i ukrajinsky

Hradec Králové naposledy přetlačil po obratu Plzeň (5:4), z minulých čtyř venkovních duelů svěřenci kouče Tomáše Martince vydolovali jen dva body.

Vítkovičtí hokejisté stihli před pauzou zahnat sérii čtyř zápasů bez bodu a dvakrát vyhráli. Na Plzeň mají k dobru jediný bod a snaží se zúčtovat se soupeřem za nedávný debakl 0:7 ze západu Čech. Premiéra v dresu Ostravanů čeká po návratu do extraligy amerického obránce Joshe Wesleyho.

Plzeň přišla v prosinci o dva lídry. Zranění vyřadilo na dlouho nejproduktivnějšího hráče týmu Christophea Lalancettea a delší absence je po operaci slepého střeva i před pilířem zadních řad Jakubem Jeřábkem. Indiáni těsně ztratili uplynulé tři zápasy.

Vstoupit do diskuse

31. kolo

Kompletní los

33. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. HC Oceláři TřinecTřinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. HC OlomoucOlomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem

Bostonský křídelník David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bruins...

ONLINE: Dojde ke změně lídra? Pardubice hostí Olomouc, Třinec čelí Hradci

Sledujeme online
Hradec Králové - Třinec, závar před brankou hostů.

Dvě předehrávky a jednu dohrávku nabízí středeční program hokejové extraligy. O dva body druhé Pardubice můžou jít po utkání 31. kola s Olomoucí do čela tabulky. Tam by se mohl dostat i třetí Třinec,...

17. prosince 2025  16:50

Prokouřil si cestu k milníku. Draisaitl slavil ve vtipném triku, které oblékl i McDavid

Hráči Edmontonu gratulují Leonu Draisaitlovi (uprostřed) k 1000. bodu v NHL.

Věděl, že má zápis na dosah. Stačil mu jediný bod, aby jich v NHL celkově nastřádal 1000. A i když měl edmontonský Leon Draisaitl v utkání s hokejisty Pittsburghu brzy splněno, nepolevil. Výhru 6:4...

17. prosince 2025  14:58

Vlach po zlomenině krčního obratle pomáhá Kolínu. Co návrat do Liberce?

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Hned v prvním zápase dal gól, ve druhém přidal asistenci. Jaroslav Vlach už v úvodu ukázal v Kolíně, co umí. Hlavní však pro něj je, že vůbec může hrát hokej. Při nárazu do mantinelu v letošním...

17. prosince 2025  10:18,  aktualizováno  11:08

Sedm asistencí. Češi v NHL připravovali góly, blýskli se hlavně Pastrňák a Nečas

Martin Nečas se raduje z branky Colorada.

Hokejoví útočníci David Pastrňák (0+2) a Pavel Zacha (0+1) produktivitou podpořili výhru Bostonu 4:1 nad Utahem s Vítkem Vaněčkem v bráně. V dalších úterních zápasech NHL se prosadili ještě Martin...

17. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  8:27

Smrt po potyčce. Protiva Sawchuk chytal jako bůh, ukrutně trpěl a kdekoho štval

Premium
Terry Sawchuk v brance Los Angeles Kings se svou ikonickou maskou.

Málokterá sportovní kariéra je tak úžasně magická i ukrutně tragická jako ta, kterou prožil Terry Sawchuk. Trpký konec ji jen korunoval. Famózní hokejový gólman zemřel 31. května 1970 v New Yorku na...

17. prosince 2025

Čtyři Češi pomohli Zugu do semifinále Ligy mistrů. Dál jdou i tři švédské celky

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Hokejisté Zugu v sestavě se čtveřicí českých hráčů Janem Kovářem, Dominikem Kubalíkem, Danielem Voženílkem a Davidem Skleničkou postoupili do semifinále Ligy mistrů poté, co odvetném utkání...

16. prosince 2025  22:30

Babka dostal ve Vsetíně padáka. Trenéra dočasně nahradí duo Broš a Němec

Trenér Vsetína Daniel Babka.

Od hokejistů Vsetína v první lize byl odvolán hlavní trenér Daniel Babka. Aktuálně šestý tým tabulky druhé nejvyšší soutěže povedou minimálně ve středečním derby proti Zlínu asistenti Michal Broš a...

16. prosince 2025  19:38

Kontumace v první lize. Tábor nasadil až příliš hokejistů na střídavý start

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Hokejisté Tábora přišli o dva body za výhru nad Pardubicemi B 2:1 po samostatných nájezdech v 29. kole první ligy. V dresu nováčka nastoupil nepovolený počet hráčů na takzvané střídavé starty a Český...

16. prosince 2025  15:12

Vánoční dárek pro fanoušky Slovanu, legendární Růžička nastupuje na střídačku

První trénink Vladimíra Růžičky, trenéra mistrů světa, v Ústí nad Labem.

Vánoční dárek pro ústecké fanoušky. Na střídačku Slovanu, utrápeného otloukánka druholigové divize Západ, se postaví hokejová legenda Vladimír Růžička. Mužstvu už pomáhal v tréninkovém procesu....

16. prosince 2025  14:35

Problém, který Češi nemají. Opora Kanady patří k nejhorším, pojede i tak na OH?

Jordan Binnington rozehrává puk v utkání s Montrealem.

Užíval si chvilky slávy. Srovnatelné s rokem 2019, kdy St. Louis dotáhl ke Stanley Cupu. V únoru zase vychytal Kanadě zlato na Four Nations, v napínavém finále předčil americkou hvězdu Connora...

16. prosince 2025  13:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Éra míru a hojnosti. NHL po krizi jen kvete, hráče dokonce čekají zvláštní prémie

Premium
Diváci v Madison Square Garden sledují utkání New York Rangers s Coloradem.

Při covidové pandemii nejslavnější hokejová liga strádala, z krize se však NHL otřepala a v poslední době láme hospodářské rekordy. Její příjmy se v sezoně 2025/26 přiblíží částce sedmi miliard...

16. prosince 2025

V Plzni máme všechno. Zadák z Charkova Merežko doma mluví rusky i ukrajinsky

Plzeňský obránce Igor Merežko

Téměř dvoumetrový řízný bek hokejové Plzně Igor Merežko patří k železným mužům sestavy trenéra Jandače. Po svém loňském příchodu na západ Čech vynechal pouze jediné extraligové utkání. „Upřímně,...

16. prosince 2025  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.