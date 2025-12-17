ONLINE: Dojde ke změně lídra? Pardubice hostí Olomouc, Třinec čelí Hradci

Pardubice se snaží navázat na dvě utkání před reprezentační pauzou, v nichž nastřílely celkem 11 gólů a neztratily ani bod. „Pořád jsou zápasy, kdy to není ono, může to být určitě lepší. Chceme a budeme pracovat na nějaké konzistenci,“ hlásil útočník Roman Červenka, který je lídrem bodování soutěže.
Hokejová extraliga ONLINE
Dobře si vedli i Hanáci. Za poslední čtyři starty se třikrát radovali z úspěchu a pokaždé si přitom připsali plný bodový zisk. Na pardubickém ledě se Kohoutům nedaří, prohráli tam desetkrát po sobě, navíc vždy v základní hrací době. Koncem října ale nad favoritem na titul doma zvítězili 2:1 v prodloužení.
Třinec ztrácí na čelo stejně jako Pardubice dva body, i on se tak může za určitých okolností dostat na první příčku. Oceláři se před přestávkou rozloučili třetí výhrou z posledních pěti zápasů, předtím však vyšli sedmkrát v řadě naprázdno.
Hradec Králové naposledy přetlačil po obratu Plzeň (5:4), z minulých čtyř venkovních duelů svěřenci kouče Tomáše Martince vydolovali jen dva body.
Vítkovičtí hokejisté stihli před pauzou zahnat sérii čtyř zápasů bez bodu a dvakrát vyhráli. Na Plzeň mají k dobru jediný bod a snaží se zúčtovat se soupeřem za nedávný debakl 0:7 ze západu Čech. Premiéra v dresu Ostravanů čeká po návratu do extraligy amerického obránce Joshe Wesleyho.
Plzeň přišla v prosinci o dva lídry. Zranění vyřadilo na dlouho nejproduktivnějšího hráče týmu Christophea Lalancettea a delší absence je po operaci slepého střeva i před pilířem zadních řad Jakubem Jeřábkem. Indiáni těsně ztratili uplynulé tři zápasy.