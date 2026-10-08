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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Plzeň čelí rozjetým Budějovicím. Sparta ve šlágru vyzve Kometu

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Sledujeme online   17:15

Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka. | foto: ČTK

Netradičně ve čtvrtek pokračuje dvěma duely 9. kolo hokejové extraligy. Od 17:30 hodin hostí Plzeň na svém ledě České Budějovice, v 18:30 pak začíná šlágr mezi Spartou a Kometou. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Plzeň zkouší vylepšit sedmou příčku v tabulce a uspět po dvou venkovních porážkách s Pardubicemi (2:4) a Karlovými Vary (1:4). Slavila už v úterý proti švédskému celku Skellefteå v Lize mistrů, kde je naopak stále stoprocentní. V extralize mají Západočeši vyrovnanou bilanci čtyř výher a čtyř proher. Na svého čtvrtečního soupeře ztrácejí dva body.

ONLINE: 9. kolo hokejové extraligy

Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

České Budějovice přijíždějí povzbuzené poslední výhrou 5:1 nad brněnskou Kometou. Pod novým trenérem Róbertem Petrovickým zažívají skvělý vstup do sezony a se třinácti body drží pátou pozici. Zejména se mohou opřít o přesilové hry, které mají s 23,68% úspěšností třetí nejlepší v extralize.

Sledovaný zápas hraje Sparta s Kometou. Pražané v předchozím utkání nestačili (4:6) na obhájce titulu z Pardubic a v neúplné tabulce jim patří deváté místo. Týmovou ofenzivu táhnou kapitán Filip Chlapík, který je s 11 body (3+8) čtvrtý v produktivitě soutěže, a také Michal Špaček.

Došlo také na první výměnu – za Tomáše Hyku přišel z Mladé Boleslavi 21letý útočník Vojtěch Hradec, kterého trenér Patrik Augusta dobře zná z juniorského světového šampionátu.

Výměna v extralize. Sparta pouští Hyku do Boleslavi, bere medailistu z MS juniorů

„V kabině máme obrovskou víru. Věříme jeden druhému i trenérům a máme sebevědomí. Brzy to zlomíme,“ ujišťuje kanadský centr Devin Shore.

Kometa je po pondělním prohře 1:5 v Budějovicích ještě o dvě příčky níž, s osmi body potřebuje zabrat. „Nebylo tam vůbec nic. Do 28. minuty jsme snad vůbec ani nebyli na ledě. A když takovou dobu nehrajete, nemáte nárok na úspěch,“ líčil asistent trenéra Kamil Pokorný.

Brňané jsou v přesilovkách i oslabeních druhým nejhorším týmem extraligy, nejproduktivnější hráč týmu Robert Leino figuruje až na 38. místě a trápící se defenzivu navíc opouští bek Stanislav Svozil.

Tipsport extraliga 2026/27
8. 10. 2026 17:30
Plzeň : Č. Budějovice
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Sestavy:
N. Malík - K. Rubins, D. MacPherson - J. Jeřábek, J. Chromiak - C. Robertson, I. Merežko - D. Malák - M. Teplý, V. Petman, M. Petman - D. Katic, C. Lalancette, O. Rohlík - A. Měchura, M. Filip, L. Strnad - D. Simon, J. Lev, J. Schleiss - R. Žemlička
Sestavy:
J. Strmeň - J. Štencel, R. Vráblík - O. Vála, P. Pýcha - L. Nordsäter, O. Kachyňa - V. Nedorost - J. Ordoš, Š. Hoch, R. Lantoši - N. Olesen, P. Bell, J. Koláček - F. Ahl, M. Bulíř, J. Pour - M. Beránek, M. Toman, M. Zachar - J. Lev

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
8. 10. 2026 18:30
Sparta : Kometa
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9. kolo

Kompletní los
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10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 8 8 0 0 0 40:16 24
2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 8 4 0 1 3 22:24 13
6. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 8 2 2 1 3 19:20 11
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
9. HC Sparta PrahaSparta 8 3 0 1 4 25:24 10
10. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
11. HC Kometa BrnoKometa 7 2 1 0 4 20:23 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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