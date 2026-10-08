ONLINE: Plzeň čelí rozjetým Budějovicím. Sparta ve šlágru vyzve Kometu

Plzeň zkouší vylepšit sedmou příčku v tabulce a uspět po dvou venkovních porážkách s Pardubicemi (2:4) a Karlovými Vary (1:4). Slavila už v úterý proti švédskému celku Skellefteå v Lize mistrů, kde je naopak stále stoprocentní. V extralize mají Západočeši vyrovnanou bilanci čtyř výher a čtyř proher. Na svého čtvrtečního soupeře ztrácejí dva body.
ONLINE: 9. kolo hokejové extraligy
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České Budějovice přijíždějí povzbuzené poslední výhrou 5:1 nad brněnskou Kometou. Pod novým trenérem Róbertem Petrovickým zažívají skvělý vstup do sezony a se třinácti body drží pátou pozici. Zejména se mohou opřít o přesilové hry, které mají s 23,68% úspěšností třetí nejlepší v extralize.
Sledovaný zápas hraje Sparta s Kometou. Pražané v předchozím utkání nestačili (4:6) na obhájce titulu z Pardubic a v neúplné tabulce jim patří deváté místo. Týmovou ofenzivu táhnou kapitán Filip Chlapík, který je s 11 body (3+8) čtvrtý v produktivitě soutěže, a také Michal Špaček.
Došlo také na první výměnu – za Tomáše Hyku přišel z Mladé Boleslavi 21letý útočník Vojtěch Hradec, kterého trenér Patrik Augusta dobře zná z juniorského světového šampionátu.
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„V kabině máme obrovskou víru. Věříme jeden druhému i trenérům a máme sebevědomí. Brzy to zlomíme,“ ujišťuje kanadský centr Devin Shore.
Kometa je po pondělním prohře 1:5 v Budějovicích ještě o dvě příčky níž, s osmi body potřebuje zabrat. „Nebylo tam vůbec nic. Do 28. minuty jsme snad vůbec ani nebyli na ledě. A když takovou dobu nehrajete, nemáte nárok na úspěch,“ líčil asistent trenéra Kamil Pokorný.
Brňané jsou v přesilovkách i oslabeních druhým nejhorším týmem extraligy, nejproduktivnější hráč týmu Robert Leino figuruje až na 38. místě a trápící se defenzivu navíc opouští bek Stanislav Svozil.
N. Malík - K. Rubins, D. MacPherson - J. Jeřábek, J. Chromiak - C. Robertson, I. Merežko - D. Malák - M. Teplý, V. Petman, M. Petman - D. Katic, C. Lalancette, O. Rohlík - A. Měchura, M. Filip, L. Strnad - D. Simon, J. Lev, J. Schleiss - R. Žemlička
J. Strmeň - J. Štencel, R. Vráblík - O. Vála, P. Pýcha - L. Nordsäter, O. Kachyňa - V. Nedorost - J. Ordoš, Š. Hoch, R. Lantoši - N. Olesen, P. Bell, J. Koláček - F. Ahl, M. Bulíř, J. Pour - M. Beránek, M. Toman, M. Zachar - J. Lev
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