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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Kladno čelí lídrům z Třince, Sparta hostí Hradec. V akci i mistrovské Pardubice

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Sledujeme online   15:45
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Kladenského útočníka Nika Ojamäkho rozhodčí za tento ostrý střet s třineckým obráncem Patrikem Kochem vyloučili na pět minut a do konce utkání. | foto: MAFRA

Hokejová extraliga pokračuje šesti zápasy 19. kola. Od 16.00 hostí Kladno lídra tabulky Třinec, Sparta se představí doma proti Hradci Králové. V 17.00 začne duel Českých Budějovic proti mistrovským Pardubicím a v 17.30 pak rozehraje svůj zápas i Plzeň s Mladou Boleslaví. Všechna utkání můžete sledovat v online reportážích.

Kladno se pod bývalým koučem národního týmu Radimem Rulíkem posunulo už na třetí místo. Produktivitu táhnou s osmnácti body Niko Ojamäki a Daniel Audette, v brance zase září Dominik Pavlát, který si drží úspěšnost zákroků téměř na 93 %.

Všechna utkání 19. kola extraligy sledujte online:

V cestě jim však stojí neohrožený lídr soutěže Třinec, jenž z osmnácti zápasů nebodoval pouze ve dvou duelech. Má druhou nejlepší přesilovku a třetí místo mu v extralize patří i v oslabení. Po reprezentační pauze přehrál Liberec 5:2 a Kladno porazil třikrát za sebou.

To Litvínov neprožívá nejlepší období, prohrál tři zápasy v řadě, naposledy nestačil doma na České Budějovice (3:4). Navíc ho trápí i rozsáhlá marodka – zraněné jsou klíčové opory Kämpf i Ondřej Kaše. Liberec se drží ve středu tabulky na deváté příčce a zatím střídá série proher a výher.

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Podobně je na tom i osmý Hradec Králové, který z posledních šesti zápasů vyhrál pouze jediný. V posledním utkání podlehl těsně 1:2 Plzni, tentokrát hodlá uspět na ledě Sparty.

Pražané navázali po přestávce na dvě předešlá vítězství, když v pátek porazili 3:1 Karlovy Vary. Po nepovedeném začátku sezony se tak svěřenci Patrika Augusty začínají zvedat. V posledních třech duelech navíc inkasovali pouze dvě branky.

Obhájci titulu z Pardubic se drží na druhém místě, David Tomášek s Romanem Červenkou vévodí produktivitě soutěže a s úspěšností 36,36 % kralují přesilovkám. Na skvělé vlně se ale nacházejí i České Budějovice, které se díky venkovnímu vítězství 4:3 nad Litvínovem vrátily na čtvrtou příčku.

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První útočná formace Olesen – Hoch – Lantoši dohromady vstřelila už 15 branek, i proto mají hned po svém nedělním soupeři druhou nejlepší přesilovku v lize. V oslabení je na tom lépe už jen Olomouc.

Naopak Vítkovice se nadále trápí a bojují právě s Hanáky o předposlední místo v tabulce. Ostravané aktuálně mají na svého soupeře náskok dva body, k dobru však mají zápas. První vzájemný duel sezony vyhrály Vítkovice 4:3. Olomouc zvítězila pouze ve čtyřech utkáních, v pátek se přetahovala s Kladnem, nakonec mu ale podlehla 2:3 po nájezdech.

Dvanáctá Mladá Boleslav přijíždí na led sedmé Plzně, kde z posledních patnácti utkání uspěla hned devětkrát. Západočeši ale aktuálně drží čtyřzápasovou vítěznou sérii. Ještě než padne úvodní buly, půjde ke stropu plzeňské haly dres klubové legendy Tomáše Vlasáka.

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19. kolo

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 14 1 1 2 72:41 45
2. HC Dynamo PardubicePardubice 18 12 1 1 4 70:45 39
3. Rytíři KladnoKladno 18 7 4 3 4 56:51 32
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 18 9 0 2 7 49:50 29
5. HC Sparta PrahaSparta 18 8 1 2 7 48:41 28
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 18 8 2 0 8 42:36 28
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 5 6 1 6 46:43 28
8. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 17 6 2 2 7 44:44 24
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 17 6 1 4 6 46:48 24
10. HC Kometa BrnoKometa 17 5 3 3 6 45:49 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 18 6 1 1 10 39:49 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 5 2 1 10 38:58 20
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 17 4 1 2 10 39:55 16
14. HC OlomoucOlomouc 18 3 1 3 11 34:58 14
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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