Kladno se pod bývalým koučem národního týmu Radimem Rulíkem posunulo už na třetí místo. Produktivitu táhnou s osmnácti body Niko Ojamäki a Daniel Audette, v brance zase září Dominik Pavlát, který si drží úspěšnost zákroků téměř na 93 %.
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V cestě jim však stojí neohrožený lídr soutěže Třinec, jenž z osmnácti zápasů nebodoval pouze ve dvou duelech. Má druhou nejlepší přesilovku a třetí místo mu v extralize patří i v oslabení. Po reprezentační pauze přehrál Liberec 5:2 a Kladno porazil třikrát za sebou.
To Litvínov neprožívá nejlepší období, prohrál tři zápasy v řadě, naposledy nestačil doma na České Budějovice (3:4). Navíc ho trápí i rozsáhlá marodka – zraněné jsou klíčové opory Kämpf i Ondřej Kaše. Liberec se drží ve středu tabulky na deváté příčce a zatím střídá série proher a výher.
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Podobně je na tom i osmý Hradec Králové, který z posledních šesti zápasů vyhrál pouze jediný. V posledním utkání podlehl těsně 1:2 Plzni, tentokrát hodlá uspět na ledě Sparty.
Pražané navázali po přestávce na dvě předešlá vítězství, když v pátek porazili 3:1 Karlovy Vary. Po nepovedeném začátku sezony se tak svěřenci Patrika Augusty začínají zvedat. V posledních třech duelech navíc inkasovali pouze dvě branky.
Obhájci titulu z Pardubic se drží na druhém místě, David Tomášek s Romanem Červenkou vévodí produktivitě soutěže a s úspěšností 36,36 % kralují přesilovkám. Na skvělé vlně se ale nacházejí i České Budějovice, které se díky venkovnímu vítězství 4:3 nad Litvínovem vrátily na čtvrtou příčku.
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První útočná formace Olesen – Hoch – Lantoši dohromady vstřelila už 15 branek, i proto mají hned po svém nedělním soupeři druhou nejlepší přesilovku v lize. V oslabení je na tom lépe už jen Olomouc.
Naopak Vítkovice se nadále trápí a bojují právě s Hanáky o předposlední místo v tabulce. Ostravané aktuálně mají na svého soupeře náskok dva body, k dobru však mají zápas. První vzájemný duel sezony vyhrály Vítkovice 4:3. Olomouc zvítězila pouze ve čtyřech utkáních, v pátek se přetahovala s Kladnem, nakonec mu ale podlehla 2:3 po nájezdech.
Dvanáctá Mladá Boleslav přijíždí na led sedmé Plzně, kde z posledních patnácti utkání uspěla hned devětkrát. Západočeši ale aktuálně drží čtyřzápasovou vítěznou sérii. Ještě než padne úvodní buly, půjde ke stropu plzeňské haly dres klubové legendy Tomáše Vlasáka.