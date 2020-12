ONLINE: Třinec hostí Karlovy Vary, další zápasy se hrají od pěti

Třinec - Karlovy Vary, od 14:20

Oceláři přišli o sérii dvaceti zápasů, v nichž od začátku sezony bodovali, nečekaně v pátečním domácím duelu s Olomoucí (0:1). V pondělí však mají další možnost navýšit svůj náskok v čele tabulky, neboť druhá Sparta i třetí Plzeň nastoupí až v úterý. Pražané mají sedmibodové manko, Indiáni devítibodové.



Západočeši po šestizápasové vítězné šňůře a 11 výhrách z 12 zápasů prohráli třikrát za sebou, nejvíce v sezoně. „Musíme se vrátit ke hře, která nám přinášela body, k týmovému výkonu, hrát lépe do obrany a více pomáhat brankářům. Musíme dostávat méně branek a naopak být produktivnější směrem dopředu. Věřím, že můžeme hrát s každým,“ uvedl karlovarský asistent Tomáš Mariška.



Olomouc - Liberec, od 17:00

Zápas 28. kola si předehrají i hráči Olomouce a Liberce. „Ono by tak nevadilo to rychlé tempo, každý tým rád hraje. Ale ne když máte pět týdnů volno a pak pět týdnů tréninků. To je šílené. Pět týdnů bez ledu a pak vyběhnout do takového tempa. Ze začátku jsme s tím bojovali, pak přišla nějaká krize, ale věřím, že už jsme to překonali a budeme body sbírat častěji,“ uvedl olomoucký brankář Branislav Konrád.

Liberec stihl ještě před pauzou prolomit střelecké trápení, když rozstřílel Karlovy Vary 7:3. „V poslední době nám to nešlo tak, jak jsme si představovali a na góly jsme se strašně nadřeli. Snad se to zlomilo a doufám, že to bude takto pokračovat i dál. Doufám, že v Olomouci zúročíme tvrdou práci v tréninku a odvezeme si další body,“ řekl útočník Adam Musil.



Litvínov - Kometa, od 17:30

Dohrávka 2. kola svede dohromady Litvínov a Brno. Domácí Severočeši po sérii tří výher dvakrát po sobě neuspěli. Stejní soupeři se utkají den nato ve 28. kole. „Při pohledu na tabulku je jasné, že každý získaný bod je dobrý,“ prohlásil trenér Vervy Vladimír Országh.

Kometa míří ke dvěma zápasům do Litvínova s dobrým pocitem, že ušetří jednu dlouhou cestu. Z hostování v Olomouci se vrátili Valský a Kusko. „Už jsme je zapracovali do sestavy, celý týden jsme poctivě trénovali a věřím, že se nám podařilo dohnat předchozí výpadky. Každopádně chceme na severu Čech uhrát před svátky co nejvíc bodů,“ přál si asistent Jan Zachrla. Chybí stále dlouhodobě zranění Střondala a Rákos.

Mladá Boleslav - Zlín, od 17:30

V dohrávce 6. kola vyzve Mladá Boleslav Zlín. Středočeši se ve dvou zápasech před pauzou vrátili na vítěznou vlnu. „Reprezentační přestávka se hodila, mohli jsme zregenerovat, ale teď je třeba zase do toho šlápnout, protože tempo bude celou sezonu stejné a sezona bude náročná. Myslím si ale, že jsme dobře připraveni,“ uvedl útočník David Cienciala, jehož tým čeká hned v úterý domácí souboj s Českými Budějovicemi.

Před zlínskými Berany je těžký dvojzápas venku, v Boleslavi a v Praze. „Během přestávky jsme kvalitně potrénovali a věřím, že to zúročíme. Důležité pro nás budou vstupy do utkání,“ řekl trenér Robert Svoboda. Do Čech vyrazí Zlín opět bez řady marodů, mimo jiné Fryšary, Fořta, Hermana či Dufka. Po zranění se vrací gólman Kašík. „Uvidíme, jak se bude cítit,“ doplnil Svoboda.

Pardubice - Vítkovice, od 18:00

V dohrávce 11. kola se utkají Pardubice a Vítkovice. Rovněž Dynamo půjde do akce dvakrát během dvou dnů, neboť v úterý hostí Plzeň. Východočeši uspěli v posledních třech zápasech.„Nesmíme polevit. I když poslední dva zápasy nebyly herně ideální, tak je důležité, že i ta jsme zlomili na naši stranu. To se nám v minulosti nedařilo,“ prohlásil útočník Robert Kousal.

„Pardubice se hodně zvedly, kádr je posílený. Víme o tom, víme o jejich síle. Ale my se nedíváme nalevo napravo, chceme hrát svou hru - i když máme svůj interní plán na zápas. Jedeme tam pro body, musíme začít bodovat. Tabulka je hodně vyrovnaná, hlavně týmy kolem nás. My už nechceme nikam uhnout,“ uvedl na klubovém webu trenér Miloš Holaň.