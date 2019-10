ONLINE: Třinec bojuje v extraligové dohrávce na ledě Plzně

Sobotní dohrávka nabízí reprízu dramatického jarního semifinále play off. V dubnu se z postupu radovali až po sedmizápasové sérii Oceláři, přestože v jejím úvodu prohráli oba domácí zápasy. Nakonec ale mohli právě oni slavit zisk mistrovského titulu.

Plzeňský kouč Ladislav Čihák přiznal, že v hloubi duše se s vyřazením ještě ani po tak dlouhé době nesmířil. „Pořád to někde uvnitř bublá... Ale už jsem vystřízlivěl, je to pryč. Teď je tu nová sezona a nový mančaft. My uděláme všechno pro to, abychom doma získali tři body,“ ujistil Čihák.

Hned v neděli Indiáni vyzvou Spartu, s ohledem na fanoušky, aby se vyhnuli kolizi s fotbalem, dokonce už od 13 hodin. „Vychází se vstříc divákům, což je v pořádku. Abychom to zvládli, shrnu to jednoduše, co je potřeba. Celý mančaft musí hrabat. Každý hráč má svou roli, kterou musí plnit na sto procent. A odvést to po celý zápas,“ zdůraznil Čihák.