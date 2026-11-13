V pátek ho čeká první zápas v Hradci, na jeho nově domácím ledě.
„Každý na to může mít svůj názor, dá se to pochopit. Časem jsem zjistil, že McCormack tu byl hodně oblíbený. I proto to nebylo jednoduché pro fanoušky ani pro ostatní, ale kluci v kabině mě přijali výborně, nad očekávání. Za to jsem rád," uvedl Vála pro klubový web.
Jak jste přijal tuto výměnu, o které se dalo předpokládat, že pro vás nebude jednoduchá?
Vyšlo to z rozhodnutí, které jsem musel respektovat. Mohl jsem se rozhodnout, jestli do Hradce půjdu, nebo ne. Vyplynulo to ze situace, která v této sezoně nastala, a bylo to těžké pro mě i pro rodinu, museli jsme všechno přestěhovat. Jsem ale rád za tuto příležitost a těším se.
Ta opatrná zvědavost diváků nevyplývá jen z výměny za oblíbeného hráče McCormacka. Nedávno jste hrál za Pardubice a rivalita mezi Mountfieldem a Dynamem je hodně velká. Bral jste v úvahu i to?
V hlavě jsem to měl, rivalita byla vždycky obrovská. Přemýšlel jsem, jak to asi bude probíhat, kdyby to s výměnou dopadlo.
Nejste ale první z hráčů s pardubickou minulostí, kteří nedávno do Hradce přišli. Informoval jste se u nich, jak to probíhalo?
Volal jsem si s Robertem Kousalem, pak jsme si také psali. I na základě toho jsem se rozhodl, že to bude v pohodě. Cítil jsem příležitost a velkou důvěru od hradeckého klubu se mnou pracovat. To mě těšilo.
Hned po příchodu do Hradce jste za něj odehrál v Liberci první zápas. Jak bylo těžké se rychle přeorientovat na hradecký styl hokeje, jenž je založen na bruslení?
Přišlo to rychle, ale každý den jsem trávil na videu, kde jsem sledoval nějakou část hry, abych si to oživil a klukům to na začátku moc nekazil. Hraje se tady jinak, ale myslím, že mi to bude vyhovovat a bude to dobré.
Vedení klubu a trenéři mezi důvody, proč vás získali, uvádějí, že typ obránce, jakým jste vy, se jim hodí. Jak na ledě vidíte vy sám sebe?
Tak, že moje silné stránky určitě jsou hra v obranném pásmu, v oslabení a touha udělat všechno pro to, abychom jako tým byli úspěšní.
Budete ale muset přesvědčit fanoušky, a to z pozice defenzivního hráče, který pro ně nebývá herně možná tak atraktivní, ač pro tým je velmi důležitý.
Abych pravdu řekl, takhle jsem o tom zatím moc nepřemýšlel a neumím na to odpovědět. Důležité je, aby tým byl na konci úspěšný. Myslím, že každý má svoji roli, a když ji plní na sto procent, tak se to na konci sezony projeví.
Můžete využít i zkušenosti ze zámoří, kde jste si zahrál juniorskou soutěž a snažil se nakouknout i do NHL?
Když to vezmu konce, tedy od NHL, tam to byly spíš kempy na začátku sezony. Největší zkušeností tak byla právě juniorská soutěž, ve které jsem strávil tři roky. Pro mladého kluka z Česka, který do Kanady odejde bez rodiny a bez znalosti jazyka, to je dobrá zkušenost. Jak po hokejové stránce, tak po životní. Začátek byl samozřejmě těžký, někdy jsem i pochyboval, jestli to zvládnu, ale zvládl jsem a jsem rád, že jsem tam šel. Poté jsem podepsal nováčkovskou smlouvu s Dallasem a strávil jsem nějaký čas na farmě a nějaký v East Coast – opět dobré zkušenosti. Projdeš svět a podíváš se do jiných soutěží, poznáš, jak to v nich chodí.
Proč jste v zámoří skončil?
Přišel covid a já se vrátil do Česka.