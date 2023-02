O poháru se nebavíme, stále se musíme zdokonalovat, říká pardubický Vála

Těsně po Vánocích se na domácím stadionu radovala z výhry 3:2 v prodloužení poté, co srovnala z přesilovky zhruba deset minut před koncem základní hrací doby a hned v první minutě nadstavby taktéž početní výhodu využil Lukáš Nahodil. „Do play off se musíme naučit neinkasovat před koncem, abychom potom přesně tímto způsobem neztráceli důležité zápasy. Takže to je jedna z věcí, na kterou se proti Olomouci určitě musíme zaměřit,“ říká obránce Pardubic Ondřej Vála. „Bude to nepříjemný souboj, jako pokaždé. Olomouc výborně bruslí, brání a napadá,“ dodává.

Favorit je přesto jasný. Dynamo už začíná odrážet druhé Vítkovice a vede celou extraligu s náskokem patnácti bodů. Má již zajištěný přímý postup do čtvrtfinále a pokukovat může i po zisku prezidentského poháru.

„O tom se v kabině vůbec nebavíme,“ odmítá jednoznačně Vála. „Trenéři nás nabádají hlavně k tomu, abychom se před vrcholem sezony především snažili zdokonalovat v nastaveném systému.“

Čtyřiadvacetiletý zadák je na prahu své průlomové sezony. Do role hlavní opory zadních řad Dynama mu ještě nějaký ten kus cesty chybí, z mladých odchovanců má ale nakročeno nejlépe. Ve hře výrazně eliminoval chyby a má kvalitní střelu. Letos už dal čtyři góly, ke kterým ještě přidal čtyři asistence a jen o bod po osmatřiceti odehraných duelech zaostává za svým dosavadním extraligovým maximem ze sezony 2021/2022, které však bylo včetně play off. Ve čtvrtek navíc obdržel svou vůbec první pozvánku do seniorského národního týmu pro Švédské hokejové hry. Stihl ji jen těsně, zhruba od půlky ledna byl totiž zapsán na marodce.

„Ten nástup zpátky do práce je poměrně rychlý, ale cítím se dobře. Uvidíme, jestli se moje absence neprojeví v nejbližších zápasech, ale snad to bude v pohodě, protože zas tak dlouho mimo jsem nebyl,“ věří Vála právě i směrem k premiéře v národním týmu.