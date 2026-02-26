Tipsport extraliga 2025/26

Operovanému ramenu už věřím, do soubojů chodím naplno, hlásí plzeňský Rohlík

Petr Pánek
  12:06
Ve středečním derby hokejového Západu proti karlovarské Energii patřil útočník Ondřej Rohlík k nejaktivnějším hráčům na ledě. Po jeho akci, kterou přesně zakončil Měchura, odskočila domácí Škoda ve druhé třetině na rozdíl dvou branek a svůj náskok uhájila až do konce utkání.
Ondřej Rohlík z Plzně v šanci před karlovarskou brankou. | foto: Petr EretMAFRA

Výhra 2:0 posunula Indiány na druhé místo tabulky, kde vystřídali právě západočeského rivala.

„Byl to extrémně důležitý zápas a jsme rádi, že jsme urvali tři body. Hráli jsme to, co jsme chtěli, na soupeře byli dobře připraveni. Myslím, že jsme Vary k ničemu vážnějšímu moc nepustili a zaslouženě vyhráli,“ pověděl po utkání Rohlík.

Plzeňský forvard si pochvaloval spolupráci s útočnými parťáky Lalancettem a Měchurou. „Jsem nesmírně spokojený, že s nimi mohu hrát. Víme, že Adam je střelec, umí si skvěle najít prostor na brankovišti a odtud dává hodně gólů. Chris si rád zahraje jeden na jednoho, udrží spoustu puků a dokáže nás najít,“ oceňuje spoluhráče.

Souboj v utkání Plzeň vs. Karlovy Vary.

Výsledkem jejich spolupráce byla i druhá branka. „Nabral jsem slušnou rychlost a viděl, že soupeř stojí až za červenou. Tak jsem puk nahodil a stačil si ho dojet za bránou. Pak si Chris (Lalancette) hezky zakřičel, posunuli jsme si to a Adam Měchura to výborně trefil,“ popsal Rohlík gólovou akci, po které si Měchura připsal už sedmnáctou trefu v aktuální sezoně a je nejlepším střelcem týmu.

Čtyřiadvacetiletý útočník Rohlík si olympijskou pauzu vyplnil střídavými starty za pardubické béčko. „Domlouvalo se to nejdřív s vedením a pak zavolali mně, jestli nechci nastoupit v Maxa lize. Chvilku jsem o tom přemýšlel a rozhodl se, že bych si nějaké zápasy rád zahrál,“ vysvětluje.

Ve dvou duelech zaznamenal gól a tři asistence. „Určitě mi to pomohlo. Měl jsem vysoký ice time, byl hodně na puku, takže jsem se dobře rozehrál. Pak už šlo jen o to, naskočit v Plzni a pokračovat v tom, co chci hrát,“ pochvaluje si rodák z Chrudimi.

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Rohlík získával herní praxi také proto, že vinou zranění ze začátku sezony nastoupil v aktuálním ročníku zatím pouze do třinácti ligových duelů. „Už se cítím dobře a tomu operovanému ramenu víc věřím. Schytal jsem nějaké rány, takže už vím, že do soubojů můžu jít na sto procent,“ potvrzuje.

V derby byla Plzeň jednoznačně aktivnější, karlovarského rivala po většinu času přehrávala. Naopak hosté toho v utkání příliš neukázali, až ve třetí třetině několikrát ohrozili Malíkovu branku. Rohlík, jenž během pauzy prodloužil v Plzni smlouvu o další dva roky, již vnímá utkání s Energií jako něco speciálního.

„Na zápasy jezdí hodně hostujících fanoušků a má to takový větší náboj. Atmosféra vás pak rychle vtáhne do utkání,“ říká o derby.

Už v pátek čeká jeho tým další těžký duel na ledě pražské Sparty, další bitva o elitní čtyřku.

„Musíme navázat na středeční výkon a pokusit se urvat nějaké body i na Spartě. Důležité je nekoukat, co bude dál, ale soustředit se na každý další zápas a dát do něj všechno,“ hlásí Rohlík.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 48 25 5 7 11 153:108 92
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 48 22 5 8 13 132:97 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 48 23 2 9 14 130:110 82
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 48 22 6 4 16 128:119 82
5. HC Oceláři TřinecTřinec 48 22 6 3 17 139:121 81
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 48 21 8 2 17 128:110 81
7. HC Sparta PrahaSparta 48 21 6 4 17 148:124 79
8. HC Kometa BrnoKometa 48 18 5 5 20 127:137 69
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 48 17 5 5 21 130:137 66
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 48 17 4 5 22 122:146 64
11. HC OlomoucOlomouc 48 18 3 3 24 112:141 63
12. Rytíři KladnoKladno 48 15 5 6 22 115:126 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 48 15 6 4 23 97:127 61
14. HC Verva LitvínovLitvínov 48 11 3 4 30 102:160 43
