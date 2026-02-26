Operovanému ramenu už věřím, do soubojů chodím naplno, hlásí plzeňský Rohlík

Výhra 2:0 posunula Indiány na druhé místo tabulky, kde vystřídali právě západočeského rivala.
„Byl to extrémně důležitý zápas a jsme rádi, že jsme urvali tři body. Hráli jsme to, co jsme chtěli, na soupeře byli dobře připraveni. Myslím, že jsme Vary k ničemu vážnějšímu moc nepustili a zaslouženě vyhráli,“ pověděl po utkání Rohlík.
Plzeňský forvard si pochvaloval spolupráci s útočnými parťáky Lalancettem a Měchurou. „Jsem nesmírně spokojený, že s nimi mohu hrát. Víme, že Adam je střelec, umí si skvěle najít prostor na brankovišti a odtud dává hodně gólů. Chris si rád zahraje jeden na jednoho, udrží spoustu puků a dokáže nás najít,“ oceňuje spoluhráče.
Výsledkem jejich spolupráce byla i druhá branka. „Nabral jsem slušnou rychlost a viděl, že soupeř stojí až za červenou. Tak jsem puk nahodil a stačil si ho dojet za bránou. Pak si Chris (Lalancette) hezky zakřičel, posunuli jsme si to a Adam Měchura to výborně trefil,“ popsal Rohlík gólovou akci, po které si Měchura připsal už sedmnáctou trefu v aktuální sezoně a je nejlepším střelcem týmu.
Čtyřiadvacetiletý útočník Rohlík si olympijskou pauzu vyplnil střídavými starty za pardubické béčko. „Domlouvalo se to nejdřív s vedením a pak zavolali mně, jestli nechci nastoupit v Maxa lize. Chvilku jsem o tom přemýšlel a rozhodl se, že bych si nějaké zápasy rád zahrál,“ vysvětluje.
Ve dvou duelech zaznamenal gól a tři asistence. „Určitě mi to pomohlo. Měl jsem vysoký ice time, byl hodně na puku, takže jsem se dobře rozehrál. Pak už šlo jen o to, naskočit v Plzni a pokračovat v tom, co chci hrát,“ pochvaluje si rodák z Chrudimi.
Rohlík získával herní praxi také proto, že vinou zranění ze začátku sezony nastoupil v aktuálním ročníku zatím pouze do třinácti ligových duelů. „Už se cítím dobře a tomu operovanému ramenu víc věřím. Schytal jsem nějaké rány, takže už vím, že do soubojů můžu jít na sto procent,“ potvrzuje.
V derby byla Plzeň jednoznačně aktivnější, karlovarského rivala po většinu času přehrávala. Naopak hosté toho v utkání příliš neukázali, až ve třetí třetině několikrát ohrozili Malíkovu branku. Rohlík, jenž během pauzy prodloužil v Plzni smlouvu o další dva roky, již vnímá utkání s Energií jako něco speciálního.
„Na zápasy jezdí hodně hostujících fanoušků a má to takový větší náboj. Atmosféra vás pak rychle vtáhne do utkání,“ říká o derby.
Už v pátek čeká jeho tým další těžký duel na ledě pražské Sparty, další bitva o elitní čtyřku.
„Musíme navázat na středeční výkon a pokusit se urvat nějaké body i na Spartě. Důležité je nekoukat, co bude dál, ale soustředit se na každý další zápas a dát do něj všechno,“ hlásí Rohlík.