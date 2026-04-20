Tipsport extraliga 2025/26

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

  14:52
Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata. | foto: hokejkv.cz

Příplata začínal v Karlových Varech s hokejem už v pěti letech, kdy nastupoval za tamní přípravku. Postupně procházel následujícími mládežnickými kategoriemi.

V dorostu dokonce zastával funkci kapitána, mezi lety 2023 až 2025 pak působil v juniorském B týmu v Sokolově. Později se věnoval také práci rozhodčího.

„Upřímnou soustrast vyjadřujeme celé rodině a blízkým. Tatínek Jiří je dlouholetým vedoucím týmů v našem klubu, mladší bratr Vojtěch je hráčem naší U15 a hokeji se věnoval i nejmladší z bratrů Lukáš František. Čest jeho památce,“ napsal klub na svém webu.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

