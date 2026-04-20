Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Příplata začínal v Karlových Varech s hokejem už v pěti letech, kdy nastupoval za tamní přípravku. Postupně procházel následujícími mládežnickými kategoriemi.
V dorostu dokonce zastával funkci kapitána, mezi lety 2023 až 2025 pak působil v juniorském B týmu v Sokolově. Později se věnoval také práci rozhodčího.
„Upřímnou soustrast vyjadřujeme celé rodině a blízkým. Tatínek Jiří je dlouholetým vedoucím týmů v našem klubu, mladší bratr Vojtěch je hráčem naší U15 a hokeji se věnoval i nejmladší z bratrů Lukáš František. Čest jeho památce,“ napsal klub na svém webu.