Kometě chybí jeden bod do šestky. Jsme na správné cestě, libuje si Němec

„Pro nás je momentálně nejcennější výkon, jaký jsme předvedli. Po minulém zápase s Olomoucí, který se nám zase hrubě nepovedl, to byl hodně dobrý výkon od všech. Plnili jsme pokyny, které jsme dostali, a proti tak silnému týmu, jakým Liberec je, jsme dokázali zvítězit,“ řekl obránce vítězů Ondřej Němec.

K výslednému skóre přispěl rozjetím bleskového útoku před gólem Komety na 2:1 a pak brankou na 3:1, která byla vítěznou. Kotouč mu před poloprázdnou branku nádherně přihrál Luboš Horký v brejku dvou na jednoho.

Němec, který dal v sezoně teprve čtyři góly, se tak podruhé – a opět doma – trefil proti Liberci.

„Byla to situace čtyři na čtyři. Luboš mi to nádherně předložil do prázdné branky. Minimálně tři čtvrtiny tohoto úspěchu jdou za ním,“ poděkoval spoluhráči Němec. Mezi ofenzivní obránce sice patří, ale na špici útoku a na konci přečíslení se ani tak neukazuje moc často. „Přečíslení vznikají. Je důležité jich využít. My jsme měli chuť hrát, to je to nejdůležitější,“ uvedl.

„Pro nás je dnes nejcennější výkon, jaký jsme předvedli.“ Ondřej Němec, obránce Komety



Pět dnů po propadáku s Olomoucí (Kometa prohrála 2:4) nalil pátek do modrobílého tábora znovu optimismus. „Věci, které jsme nedělali, jsme si vyříkali,“ potvrdil rozruch v brněnské kabině její zkušený starousedlík. „Dnešním výkonem jsme si potvrdili, že jsme na správné cestě a připravujeme se na play off. Chybí nám bod do šestky, máme za cíl vyhnout se předkolu a za ničím jiným nejdeme,“ řekl Němec.

Na zápase mu vadil jen vysoký počet brněnských vyloučení. Dvouminutových trestů inkasovali Brňané sedm, v oslabení inkasovali obě branky. „To bychom si v play off dovolit nemohli,“ uznal člen první pětky Komety.