„Ondřej je zkušený a univerzální hráč, který nám může pomoct na více pozicích. Očekáváme od něj důraz, kvalitní pohyb a zodpovědnou práci na obou stranách hřiště. Měl by se hned se začlenit do mužstva a být pro nás platnou posilou,“ věří šéf předseda představenstva Vervy Jiří Šlégr.
Litvínov měl v jednu chvíli mimo hru až osm hráčů, v posledním zápase v Liberci stále postrádal lídry Ondřej Kašeho a Davida Kämpfa, dále Moravčíka, Guta, Husineckého či Zygmunta. Kapitán Sukeľ se sice vrátil, ale hrál s lehkým zraněním.
„Osm hráčů mimo, to je extrémní číslo. Každý tým by s tím měl problém. Museli jsme na to reagovat,“ uvedl v tiskové zprávě Šlégr.
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Hledáme po celém světě. Šlégr o posilách, ale i o extrémní marodce a Kašem
Osmaadvacetiletý centr či křídelník Najman je odchovancem Jihlavy, zkušenosti sbíral v zámořské juniorské WHL, kde oblékal dres Spokane Chiefs. Po návratu do Česka působil v Mladé Boleslavi, do Sparty přestoupil v roce 2023.
V loňském ročníku extraligy strávil část sezony na hostování v Olomouci, letos za Spartu naskočil do sedmnácti extraligových utkání, ve kterých zaznamenal jednu branku a jednu asistenci.
Celkem v nejvyšší soutěži odehrál 473 zápasů a posbíral 159 bodů za 65 gólů a 94 asistencí. V minulosti oblékl i reprezentační dres, za seniorský národní tým nastoupil do šesti utkání.