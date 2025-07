Jaké jsou pocity z prvního tréninku s Morou?

Měl jsem šanci poznat kluky jen krátce, asi tři dny ale mám z toho skvělý pocit. Ta parta vypadá úžasně.

Je Olomouc týmem, kde zkrátka dostanete více prostoru na ledě?

Doufám, že se tady zase prodám. Na Spartě to nebylo ono, ať už mým časem na ledě, tak mým výkonem. Tady se chci zase vrátit k tomu, na co jsem byl zvyklý. Snad mi k tomu trenéři dají prostor.

Dá se očekávat, že dostanete hodně času ve speciálních formacích. To je asi to klíčové lákadlo?

Bude to hodně velký rozdíl. Člověk se pak dostane úplně jinak do zápasu, více si věří. Nebudu hrát ustrašně, více si troufnu a budu odvádět to, co umím.

Sparta oznámila vaše hostování na Hané dosti suše, pár řádky na svém webu. Manažer Jaroslav Hlinka se nechal slyšet, že jste zkrátka nepodal výkon, který od vás očekávali. Co to s vámi udělalo?

Nic to se mnou neudělalo. Věděl jsem sám, že jsem v Praze nehrál extra dobře. Na Spartě tak jen konstatovali fakta. Zanalyzovali jsme si to hned po sezoně, že to nebylo ono a že to chci za každou cenu zlepšit. Nehroutil jsem se, nakoplo mě to ale do té nadcházející sezony.

V čem byla ta potíž, jen v času na ledě?

To byla samozřejmě jedna věc, ze které to pramenilo. Ale zkrátka neodváděl jsem, co jsem měl a nebylo to ono. Sám jsem si pak nevěřil a cítil, že nehraji to, co ve mě je. A nemohl jsem se z toho vyhrabat.

Olomouc byla první volbou, nebo přišlo vícero nabídek?

Bavil jsem se s pár dalšími kluby, ale Olomouc mi přišla nejsympatičtější k znovunakopnutí kariéry. Město je z mého doslechu úžasné, kabina má výborný zvuk, znám tu několik kluků.

Chcete se tím vrátit do podobného prostředí, jako v Mladé Boleslavi tři sezony nazpět?

Po těch pár dnech si myslím, že to bude velmi podobné, jako to pamatuji v Boleslavi. Já mám tenhle rodinný styl rád. Všichni se baví se všemi, drží spolu. Tady to na mě působí stejně. Snad to vydrží celou sezonu.

Na další rok máte ale platnou smlouvu se Spartou. Jak se vám bude vracet?

Nedokážu si to zatím představit, může se stát hromada věcí. Můžu se vrátit, nemusím, ale když na to dojde, rozhodně nebudu naštvaný, že mě poslali na hostování. Ve mně žádná zlá krev není.

Na Spartě jste za dvě sezony zažil pokaždé zklamání v play off. Prožíval jste jej i osobně?

Měli jsme titulové ambice a zklamání to bylo obrovské. Bavili jsme se o tom s ostatními, ale na nic velkého jsme nepřišli. Kometa nás překvapila v prvním zápase, ve kterém jsme ji sice drtivě přestříleli, ale prohráli jsme a Brňané nás tím nahlodali. Hráli jsme úplně jinak, než proti Třinci ve čtvrtfinále. Nehráli jsme to, co nás zdobilo celou sezonu.

Ty dvě sezony byly docela podobné, nebolí to pak ještě více?

Asi ano, byť ten minulý rok to bylo možná ještě větší překvapení, když jsme vedli 3:0 a mysleli, že je hotovo. A ono nebylo. Po minulém roce jsme to nastavili tak, že musíme za každou cenu porazit Třinec, ale když jsme to zvládli, spadlo to z nás až moc.

Celou svou kariéru jste od juniorky odehrál s Pavlem Kousalem. Teď se poprvé rozejdete. Už jste to spolu řešili?

Smáli jsme se, že po tolika letech jdeme od sebe. Je to prostě hokej. Bude to ale nezvyk, že se mnou v kabině nebude. Kdo jej nahradí v kabině Olomouce, to nevím. No a dvanáct let s nikým už asi nevydrží. Třeba se ale s Pavlem zase sejdeme.

Nějaká sázka a pak sekerka pod kalhoty od Pavla přijde, ne?

To asi proběhne. Nějaké hecování k tomu patří. A stejně tak s bráchou, to máme pořád. Když jsme hráli proti sobě, tak máme vždycky soutěž v buly, kdo jich vyhraje víc.

Bratr Adam bude naskakovat zase v dresu Liberce. Komu rodina fandí, když hrajete proti sobě?

Když jsem hrál v Boleslavi, tak se fandilo Liberci a mně. On tam totiž trénoval Patrik Augusta (strýc bratrů Najmanových pozn. red.). No a jak to bude teď? Asi budou přát tomu, kdo bude na tom zrovna v tabulce hůře.

Olomouc se pro tuto sezonu hodně proměnila, přichází relativně dost cizinců. Změní se i tvář Olomouce, která nyní platila za nepříjemný, tvrdý a houževnatý tým?

Možná se to trochu změní, ale jádro týmu je tu stejné už pár let a my se na ně budeme koukat a učit se. Oni nás povedou a věřím, že to zůstane tak z osmdesáti procent stejné. Možná díky omlazení se ale trochu olomoucký hokej zrychlí.

Jak se vám tady hrálo jako soupeři?

Hrozně! (směje se)

Nějaké přímé vzpomínky?

Spíš ta zkušenost. Nikdy tu nebyl lehký zápas a já tu vždycky hrozně nadával. Bolelo to tady a těžko se tu dávaly góly. No doufám, že to tak pro soupeře zůstane.

Z O2 Areny jdete do olomoucké Plechareny. To musí být solidní změna.

Za mě je to tu příjemnější. Vždyť v O2 Areně je vždycky příšerné vedro. Mám raději, když je hala chladnější. Je lepší led. No uvidíme, co budu říkat k tomuhle kolem Vánoc.