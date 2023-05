Matýs dává vale Pardubicím, v extralize bude hájit barvy Plzně

„Hráči v mém věku dostávají v Plzni hodně prostoru, což byl jeden z hlavních faktorů, proč jsem se takto rozhodl. Plzeň je samozřejmě také velmi hezké město. Oslovil mě i plzeňský styl hokeje, který je rychlý, dravý a bruslivý,“ uvedl Matýs.

Pardubický rodák hájil barvy tamního klubu od roku 2014 a prošel mládežnickými kategoriemi od mužstva do 16 let. Od chvíle, kdy se posunul až do A-týmu, byl ale také na několika hostováních.

V poslední sezoně odehrál v extralize za Dynamo 21 utkání, dal gól a na tři nahrál. V prvoligovém „béčku“ byl výrazně produktivnější, když si za 31 startů připsal 32 bodů (15+17).

„Ondřej měl těžkou situaci ve jmény nabitém kádru Pardubic, kde se do sestavy nakonec nevešel. V mých očích je vynikajícím hokejistou, jen to musí prokázat. Jedná se o velkého a šikovného hráče, který má svou budoucnost před sebou. Věříme, že bude mít extra motivaci své kvality u nás prokázat a dokázat všem, že na to má. A my mu k tomu šanci dáme,“ ujistil generální manažer a jednatel klubu Martin Straka.