Skalp Sparty a nekončící pohoda. Chceme odčinit minulou sezonu, hlásí Kovařčík

Ještě deset minut před koncem platil stav 1:1. Považujete přesto vítězství za zasloužené?
Nenechali jsme se zatlačit, jako naposledy tady. Snažili jsme se kontrolovat hru, aby nás Sparta netočila v pásmu. Ve druhé třetině nás trošku zabrzdila oslabení, ale za vítězstvím jsme si šli celý zápas.
Jak jste faul Adama Rašky, který nakonec rozhodl zápas, viděl vy?
Díval jsem se na to ze střídačky, nestihl jsem opakovaný záběr, ale jestli to rozhodčí zkoumali a viděli tam faul na pět minut, tak je to podle mě jasné. Ale nemyslím si, že ho chtěl úmyslně trefit kolenem, chtěl jít do toho asi tělem. Když někdo hraje tvrdě, někdy to takhle dopadne. Nemyslím si, že je zákeřným hráčem.
Před gólem na 2:1 jste udržel puk na modré čáře a přitáhl na sebe dva protihráče, což mělo zásadní vliv na brance.
Byli jsme na ledě už dlouho, snažil jsem se nás udržet na puku a nahrát volnému Davidu Ciencialovi. Ale dostali jsme se do klinče, zkřížily se hokejky a Dzierkals pak bohužel spadl. Faul to za mě nebyl.
Jedenáct zápasů v řadě jste z ledu neodjeli bez bodu, desetkrát jste vyhráli. V čem je tajemství třinecké pohody?
Konečně jsme měli pořádně dlouhou letní přípravu a teď se to projevuje. Každý z nás má v hlavě minulou sezonu, něco jsme si k tomu řekli a teď to chceme odčinit. Tohle je podle mě náš hnací motor. Nechceme, aby se to znovu opakovalo. Nabalí se to jeden zápas za druhým, člověku pak roste sebevědomí a hraje se mu líp.
Průlet do útočného pásma a rychlé zakončení na 3:1, byla to nacvičená akce?
Ten signál jsme už zkoušeli předtím, ale zahákl mě protihráč, takže jsem neměl čas na zakončení. Při druhém pokusu jsem už měl prostoru hodně. David mi výborně nahrál, u bližší tyče nebylo místo, tak jsem to poslal nad lapačku.
Drželi jste výraznou střeleckou produktivitu – 36 střel, z toho 19 ve třetí třetině. Čím si to vysvětlujete?
Hodně tomu pomohla ta přesilovka, ale celkově jsme byli aktivní, nenechali se odstavit a tlačili se před bránu. Někdy to sice byly střely, kde nikdo nestál, ale byli jsme v permanenci, sbírali odražené puky a nakonec nás to odměnilo.
Hra v oslabení se vám zatím daří, změnilo se něco?
V předešlém ročníku nám oslabení moc nešla, takže jsme se letos na ně před sezonou zaměřili. Změnili jsme pár věcí a Jirka Raszka si to vzal pod křídla. Zapracovali jsme na tom a nehrajeme je teď vůbec špatně.
Sparta bývá vždy tvrdým soupeřem. Jaká panovala na ledě atmosféra?
Pořád si říkáme, že se nesmíme nechat vyprovokovat, ať nejdeme zbytečně do čtyř. Někdy se to ale prostě nepovede a je lepší hráče pomstít. Zápasy se Spartou jsou vždycky vyhrocené. I tentokrát byla skoro plná hala, neviděl jsem moc prázdných míst. Máme mezi sebou rivalitu, ale vždy je super tady hrát.