Tipsport extraliga 2025/26

Skalp Sparty a nekončící pohoda. Chceme odčinit minulou sezonu, hlásí Kovařčík

Autor:
  10:10
V úterním šlágru hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem (1:4) táhl speciální tým během pětiminutové přesilovky, kterou hosté ve třetí třetině dostali po tvrdém faulu Adama Rašky. Nejprve vymazal dvojici Pražanů na modré čáře a přispěl tak k vítěznému gólu. Následně sám Ondřej Kovařčík rychlým průnikem pomohl prodloužit bodovou šňůru Slezanů už na jedenáct zápasů.
Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu. | foto: ČTK

Rozhodčí vylučuje sparťanského zadáka Davida Němečka za faul na Petra Sikoru.
Po ostrém zákroku Adama Rašky na Miloše Romana se před třineckou střídačkou...
Třinečtí hokejisté se radují z gólu na ledě Sparty.
David Vitouch ze Sparty nahání Martina Růžičku z Třince.
7 fotografií

Ještě deset minut před koncem platil stav 1:1. Považujete přesto vítězství za zasloužené?
Nenechali jsme se zatlačit, jako naposledy tady. Snažili jsme se kontrolovat hru, aby nás Sparta netočila v pásmu. Ve druhé třetině nás trošku zabrzdila oslabení, ale za vítězstvím jsme si šli celý zápas.

Jak jste faul Adama Rašky, který nakonec rozhodl zápas, viděl vy?
Díval jsem se na to ze střídačky, nestihl jsem opakovaný záběr, ale jestli to rozhodčí zkoumali a viděli tam faul na pět minut, tak je to podle mě jasné. Ale nemyslím si, že ho chtěl úmyslně trefit kolenem, chtěl jít do toho asi tělem. Když někdo hraje tvrdě, někdy to takhle dopadne. Nemyslím si, že je zákeřným hráčem.

Raškův ostrý faul? Musí to líp vyhodnotit, pravil Nedvěd. Duel ovlivnila i kontroverze

Před gólem na 2:1 jste udržel puk na modré čáře a přitáhl na sebe dva protihráče, což mělo zásadní vliv na brance.
Byli jsme na ledě už dlouho, snažil jsem se nás udržet na puku a nahrát volnému Davidu Ciencialovi. Ale dostali jsme se do klinče, zkřížily se hokejky a Dzierkals pak bohužel spadl. Faul to za mě nebyl.

Jedenáct zápasů v řadě jste z ledu neodjeli bez bodu, desetkrát jste vyhráli. V čem je tajemství třinecké pohody?
Konečně jsme měli pořádně dlouhou letní přípravu a teď se to projevuje. Každý z nás má v hlavě minulou sezonu, něco jsme si k tomu řekli a teď to chceme odčinit. Tohle je podle mě náš hnací motor. Nechceme, aby se to znovu opakovalo. Nabalí se to jeden zápas za druhým, člověku pak roste sebevědomí a hraje se mu líp.

Třinečtí hokejisté se radují z gólu na ledě Sparty.

Průlet do útočného pásma a rychlé zakončení na 3:1, byla to nacvičená akce?
Ten signál jsme už zkoušeli předtím, ale zahákl mě protihráč, takže jsem neměl čas na zakončení. Při druhém pokusu jsem už měl prostoru hodně. David mi výborně nahrál, u bližší tyče nebylo místo, tak jsem to poslal nad lapačku.

Drželi jste výraznou střeleckou produktivitu – 36 střel, z toho 19 ve třetí třetině. Čím si to vysvětlujete?
Hodně tomu pomohla ta přesilovka, ale celkově jsme byli aktivní, nenechali se odstavit a tlačili se před bránu. Někdy to sice byly střely, kde nikdo nestál, ale byli jsme v permanenci, sbírali odražené puky a nakonec nás to odměnilo.

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Hra v oslabení se vám zatím daří, změnilo se něco?
V předešlém ročníku nám oslabení moc nešla, takže jsme se letos na ně před sezonou zaměřili. Změnili jsme pár věcí a Jirka Raszka si to vzal pod křídla. Zapracovali jsme na tom a nehrajeme je teď vůbec špatně.

Sparta bývá vždy tvrdým soupeřem. Jaká panovala na ledě atmosféra?
Pořád si říkáme, že se nesmíme nechat vyprovokovat, ať nejdeme zbytečně do čtyř. Někdy se to ale prostě nepovede a je lepší hráče pomstít. Zápasy se Spartou jsou vždycky vyhrocené. I tentokrát byla skoro plná hala, neviděl jsem moc prázdných míst. Máme mezi sebou rivalitu, ale vždy je super tady hrát.

Vstoupit do diskuse

45. kolo

Kompletní los

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 10 2 1 2 49:31 35
2. HC Kometa BrnoKometa 16 9 0 2 5 43:42 29
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
4. HC OlomoucOlomouc 16 9 0 1 6 40:40 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 9 0 0 7 48:37 27
6. HC Dynamo PardubicePardubice 16 7 2 1 6 46:38 26
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 8 0 1 7 37:36 25
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 5 4 0 6 38:34 23
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
11. HC Sparta PrahaSparta 16 6 1 0 9 43:42 20
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 5 0 1 9 30:41 16
13. Rytíři KladnoKladno 16 4 1 2 8 33:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 16 2 0 1 13 24:57 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Skalp Sparty a nekončící pohoda. Chceme odčinit minulou sezonu, hlásí Kovařčík

V úterním šlágru hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem (1:4) táhl speciální tým během pětiminutové přesilovky, kterou hosté ve třetí třetině dostali po tvrdém faulu Adama Rašky. Nejprve vymazal...

22. října 2025  10:10

Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří...

22. října 2025  9:14

Pastrňák se Zachou byli u dvou tref, Nečas dal gól Vejmelkovi

V úterním programu hokejové NHL se prosadila pětice Čechů. Body útočníků Davida Pastrňáka (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) pomohly Bostonu jen ke zmírnění prohry 3:4 s Floridou. Po jedné přihrávce brali...

22. října 2025  7:10,  aktualizováno  8:55

Jágr hledá formu a otevřeně hlásí: Je dost pravděpodobné, že přijdu a řeknu konec

Už před uplynulou sezonou avizoval konec. „Asi jsem lhal,“ pousměje se zpětně Jaromír Jágr. Z legendárního útočníka stále vyzařuje energie, kterou ho v životě nabíjí snad jedině hokej. I ve...

22. října 2025  7:26

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

22. října 2025  6:31

Raškův ostrý faul? Musí to líp vyhodnotit, pravil Nedvěd. Duel ovlivnila i kontroverze

Ne že by do té doby byla Sparta lepší, ale stále držela s třineckými hokejisty nerozhodný stav. Fanoušci očekávali dramatický závěr, jenže ve 48. minutě útočník Adam Raška tvrdě nalétl kolenem do...

21. října 2025  22:16

Olomoucká pohádka pokračuje, je čtvrtá. I díky výzvě a vlastenci Kašeho

Dvě třetiny se trápili. Nakonec ale lze konstatovat, že olomoučtí hokejisté i po úterý pokračují ve své pohádce. Všemi odepisovaní, přece očividní adepti na baráž, se po šestnácti kolech vyhřívají na...

21. října 2025  21:59

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

21. října 2025  21:04,  aktualizováno  21:21

České Budějovice udržely oporu. Lídr extraligové produktivity Olesen prodloužil smlouvu

Má našlápnuto k nejlepší sezoně v kariéře. A vysloužil si i nový kontrakt. Dánský hokejový útočník Nick Olesen prodloužil s Českými Budějovicemi smlouvu o dva roky. Jihočeši si pojistili jeho služby...

21. října 2025  18:16,  aktualizováno  18:24

Zmar v San Jose, kouč se čílil: Za posr... výhru bych vyměnil jedno ze svých dětí

Nečekaných slov zřejmě zalitoval hned, jak je vypustil z úst. Nechal se přemoct emocemi, které s ním po páté porážce v řadě na startu nové sezony NHL řádně zacloumaly. „Za posr... výhru bych vyměnil...

21. října 2025  16:30

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Spor mezi Dynamem Pardubice a koučem Varaďou bude řešit mediátor

Spor mezi HC Dynamo Pardubice a jeho bývalým trenérem Václavem Varaďou nakonec bude řešit mediátor. Dnes se na tom shodly obě strany při jednání před Okresním soudem v Pardubicích. Varaďa požaduje po...

21. října 2025  16:02

Stihne se v Horácké aréně první zápas už v sobotu? Večerní schůzka rozhodne

Je tu den D. Horáckou arénu, novou multifunkční halu v Jihlavě, má otevřít sobotní prvoligový hokejový zápas mezi místní Duklou a Zlínem. Otázkou však je, zda společnost GEMO stihne předat stavbu za...

21. října 2025  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.