Třinecký Kovařčík burcuje: Tyhle situace dobře známe, sérii můžeme otočit

„Hokej dává, hokej bere. Tak bych to asi řekl,“ povzdechl si třinecký útočník Ondřej Kovařčík po duelu, který směřoval k úspěšnému konci pro Oceláře, když Kovařčík nejprve tečoval střelu Mariana Adámka pod horní tyč a poté si najel středem před branku, aby mířil k levé tyči.

Vašimi góly jste stav otočili, ale dvacet sedm vteřin před koncem jste o vedení přišli. Takže je to nesmírně krutá prohra?

V jednu chvíli jsme byli nahoře, pak bohužel dole. Sparta vyrovnala, šli jsme do prodloužení, ale i tak jsme měli momentum na naší straně. Na začátku prodloužení jsme měli dvě obrovské šance. Tak to prostě někdy je. A asi tam byl i trošku sporný faul, to si musí každý udělat obrázek sám (sparťané rozhodli v přesilovce po vyloučení Davida Ciencialy – pozn. red.).

Pro vás osobně to musel být obzvlášť velký emocionální propad.

Je to tak, někdy to tak je. Každý zápas nemůže jít podle toho, co chcete. Snažil jsem se to uklidnit, bylo tam ještě dost času. Věřil jsem, že se ubráníme. Ale bohužel.

Výhru jste ztratili pouhých dvacet sedm vteřin před koncem základní hrací doby...

Hokejový bůh byl na jejich straně. Pokud jsem viděl dobře, Řepík trefil puk ze vzduchu. Tak to někdy je. V minulosti se puky odrážely na naši stranu, teď to bylo naopak. Musíme jít do dalšího zápasu a věřit, že se to zase otočí k nám. To je hokej.

Se sparťanem Aaronem Irvingem za zády se třinecký útočník Ondřej Kovařčík snaží vyjet před branku Sparty.

Rozhodly přesilovky? Vy jste ani jednu ze tří neproměnili, zatímco Sparta v početní výhodě včetně hry bez brankáře dala tři branky.

Možná. Těžko říct. Zápas byl vyrovnaný. Oba týmy mohly vyhrát, uspěl šťastnější.

Hráči Sparty při vašich přesilovkách brání hodně vysoko. Mají vás přečtené?

Jo, trošku to změnili, ale něco jsme si k tomu řekli po první třetině. Bohužel asi teď nemáme potřebný klid na holích. I tak jsme se ale dokázali do zápasu vrátit. Poučíme se a další zápas budeme lepší. Máme dva dny, abychom se připravili a třeba je zase překvapili.

Ve čtvrtek, tak v pátek vám vstřelil gól obránce Sparty Jakub Krejčík. Jak je možné, že pokaždé střílel úplně sám do odkryté branky?

Viděl jsem, že dal gól, a hned jsem si říkal, že to není možné, že zase on. Asi mu to jde. Nevím, čím to je. Každý hokejista vám řekne, že když vám to padá, tak z každé pozice. Asi chytil slinu, budeme se snažit eliminovat ho.

Odkud se vynořil, když byl vždy sám nikým nebráněný?

Ta páteční situace vznikla z naší špatné souhry v útočném pásmu a po špatném rozebrání hráčů po dobruslení.

Do Prahy pojedete za stavu 1:3 na zápasy. To znamená, že už nesmíte ani jednou zaváhat.

Tenhle tým tyhle situace moc dobře zná. Víme, co hrát, abychom byli úspěšní. Myslím, že nikdo nečekal, že Sparta bude mít s námi takový problém. Stačí jedno střídání, jeden gól a celá série se může otočit. Musíme věřit, že na to máme. S tím tam pojedeme.

Dva zápasy série jste ztratili v prodloužení. Všechny duely rozhodl jediný gól. Budete mít psychickou sílu ještě vzdorovat?

Je to vyrovnaná série, každý zápas mohly vyhrát oba týmy. Nikdo by se nedivil, kdyby byl stav 2:2 nebo 3:1 pro nás. Pojedeme do Prahy s tím, že chceme souboj ještě vrátit zpátky k nám.