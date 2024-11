Konec černé série i kulatiny. Kovařčík si v Třinci zase osvěžil oslavné rituály

Kovařčík, hrdina úterního večera, už si myslel, že do mužstva přinesl nějakou špatnou karmu, když po jeho příchodu třinečtí hokejisté nemohli vyhrát. Ke zlomení série nakonec sám výrazně pomohl.

„Už předtím jsem měl dost šancí. Naštěstí se tentokrát puk ke mně odrazil, jak jsem potřeboval,“ radoval se Kovařčík, který se střelecky prosadil v pátém extraligovém utkání po návratu do Třince z Českých Budějovic.

V extralize jste vyhráli po pěti porážkách...

Čekání bylo dlouhé. S klukama jsem se smál, že už ani nevím, co se dělá po zápase za rituály. Konečně jsem si je osvěžil.

Jak vám bylo, když Sparta šla do vedení těsně před koncem první části?

Naštěstí nás to nepoložilo a ve druhé třetině jsme si za výhrou šli. Bylo na nás dost faulů, pomohli jsme si v přesilovce i šťastným gólem a konečně utkání ubojovali.

Čím to, že jste se rozehráli až ve druhé třetině?

Máme už asi sedmý zápas v šestnácti dnech, takže možná nám i trochu trvalo, než jsme rozjeli nohy.

Nakoplo vás i to, že jste na přelomu druhé a třetí třetiny ubránili dvouminutové oslabení tří proti pěti?

Ta oslabení jsme zvládli výborně. I to v těch třech až na jednu situaci, kdy jsme si nepohlídali přihrávku do kříže. Kluci, kteří byli na ledě, to spolu s Kácou (brankářem Kacetlem) odehráli výborně a díky tomu jsme vyhráli.

Ondřej Kovařčík z Třince v souboji s Ondřejem Miklišem ze Sparty.

Zatrnulo vám, když se v 57. minutě zbytečně za řeči nechal vyloučit Addamo?

Obával jsem se, aby nenásledoval stejný průběh jako minule v Plzni (ta v závěru utkání v přesilovce při vyloučení Daňa otočila stav na 4:3 v prodloužení – pozn. red.), ale kluci, kteří hrají oslabení, vše zvládli. Nechali na ledě duši.

Jak těžké bylo zvládnout hektický závěr?

Říkali jsme si, že asi neumíme vyhrát normálně... Věřil jsem, že to ubojujeme. Bylo neuvěřitelné, kolik kluci zblokovali střel hlavně při našem oslabení. A konečně to vyšlo.

Váš obránce Richard Nedomlel zblokoval sedm střel. Co tomu říkáte?

Je tím známý. Asi má v sobě nějaký magnet, který puky přitahuje. Je to neuvěřitelné, co ten kluk zblokuje.

Do hry se vrátil zkušený Martin Růžička, s nímž jste v útoku. Popište jeho přínos pro mužstvo.

Hlavně je neskutečné, jak ten hokej po tolika titulech a v takovém věku pořád fantasticky hraje. Dokáže strnout celou šatnu svým přístupem a svou vůlí zvítězit. To je opravdu neuvěřitelné.