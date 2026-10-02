O rekordu jsem ani nevěděl, tvrdí Ondřej Kovařčík. Gólově oslavil narození syna

Ondřej Kovařčík vstřelil první branku v oslabení a svou druhou, vítěznou v početní převaze. Žádnou speciální oslavu ale nepředvedl...
„Ne, ne, v tu chvíli jsem byl rád, že jsem dal gól. Někdo z kluků se mě na to ptal, ale na tohle nejsem, na to je specialista Kury (Daniel Kurovský), takže ten určitě, až bude tátou, vymyslí něco pro sebe,“ usmál se Kovařčík.
Trefit se co nejdříve po narození syna ale byla velká motivace, ne?
To ano. Jsem rád, že se mi podařilo dát gól a takhle jeho příchod na svět trošku oslavit. Je to krásné, začíná mi nová životní etapa.
Kdy se narodil?
Minulý týden ve čtvrtek. Všichni si teď na sebe zvykáme.
Už jste si asi zvykli, když jste dal dva góly.
(Usmál se) Dlouho jsem gól nedal, když nepočítám trefu do prázdné branky, takže jsem rád, že mi to tam konečně spadlo. Nějaké šance už jsem měl minulý zápas, teď se mi puk konečně dobře odrazil.
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Bylo důležité, že jste tentokrát zvládli začátek a nemuseli jste na rozdíl od předešlých domácích zápasů dotahovat vedení soupeře?
Věděli jsme, že minulé začátky jsme neměli moc dobré, takže jsme už chtěli dobře odstartovat. To se nám povedlo a dařilo se nám držet tempo skoro celý zápas.
Výhrou jste vyrovnali rekord Litvínova ze sezony 2024 až 2025, který rovněž v úvodních sedmi kolech extraligy neztratil ani bod...
Tak o nějakém rekordu jsem ani nevěděl. Rozhodně jsem na něco takového vůbec nemyslel. Ale ukazuje to naši sílu, protože zatím dokážeme i zápasy, které nezačneme dobře, otáčet. Víme, že síla tady je.
Přesto, není to už třinecká specialita sbírání různých rekordů, ať už týmových, nebo individuálních?
Jo, to je (usmál se). Specialista na rekordy je tady Růža (Martin Růžička) a doufám, že jednou bude mít i ceremoniál za nejvíce ceremoniálů. Uvidíme, jestli nějaký rekord zase přidá. Vůbec nevím, zda ještě nějaký může posbírat...
Vnímáte, že sedm kol bez ztráty bodu je přece jen něco výjimečného?
No určitě. Jsme za to velice vděční, za ten start. Celé léto jsme si říkali, že musíme dobře začít, hned se chytit, protože pak se hraje lépe, ale všichni vědí, co se stalo minulý rok (po dobré startu přišel třinecký útlum, který v prosinci vyvrcholil rezignací trenéra Zdeňka Motáka). To nikdo nechce zažívat znovu, takže se musíme soustředit a pořád makat.
Pokud v neděli neztratíte ani bod v Olomouci, můžete být rekordmany jedinými. Co vy na to?
V Olomouci je každý zápas nesmírně těžký, navíc nám to u nich moc nejde, takže se budeme muset soustředit od první minuty a začít tak, jako dneska proti Litvínovu.
Čemu tak dobrý start sezony přičítáte?
Těžko říct. Ale asi jsme měli dobrou přípravu. A ta síla, velká síla v tom týmu je. Každá lajna může rozhodnout. Jeden zápas tahá jedna formace, potom druhá, takže hlavní je hloubka toho týmu a kvalita kádru. A že hrajeme jako tým.