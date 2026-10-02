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Tipsport extraliga 2026/27

O rekordu jsem ani nevěděl, tvrdí Ondřej Kovařčík. Gólově oslavil narození syna

Jiří Seidl
  20:56
Litvínovský Ondřej Jurčík (vlevo) se snaží dostat k puku přes třineckého...

Litvínovský Ondřej Jurčík (vlevo) se snaží dostat k puku přes třineckého Michala Kovařčíka. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Litvínovský brankář Pavel Čajan a obránce Kevin Czuczman sledují kotouč letící...
Třinecký útočník Daniel Kurovský zpoza litvínovského soupeře sleduje puk.
Litvínovský obránce Michal Moravčík a třinecký útočník Michal Kovařčík se...
Litvínovský Ondřej Kaše bojuje o puk s třineckým Andrejem Nestrašilem.
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Ve čtvrtém zápase po tom, co se mu minulý týden narodil syn Vincent, dal útočník třineckých hokejistů Ondřej Kovařčík gól. A pak hned další, čímž v sedmém kole extraligy přispěl k domácí výhře nad Litvínovem 3:2.

Ondřej Kovařčík vstřelil první branku v oslabení a svou druhou, vítěznou v početní převaze. Žádnou speciální oslavu ale nepředvedl...

„Ne, ne, v tu chvíli jsem byl rád, že jsem dal gól. Někdo z kluků se mě na to ptal, ale na tohle nejsem, na to je specialista Kury (Daniel Kurovský), takže ten určitě, až bude tátou, vymyslí něco pro sebe,“ usmál se Kovařčík.

Trefit se co nejdříve po narození syna ale byla velká motivace, ne?
To ano. Jsem rád, že se mi podařilo dát gól a takhle jeho příchod na svět trošku oslavit. Je to krásné, začíná mi nová životní etapa.

Kdy se narodil?
Minulý týden ve čtvrtek. Všichni si teď na sebe zvykáme.

Už jste si asi zvykli, když jste dal dva góly.
(Usmál se) Dlouho jsem gól nedal, když nepočítám trefu do prázdné branky, takže jsem rád, že mi to tam konečně spadlo. Nějaké šance už jsem měl minulý zápas, teď se mi puk konečně dobře odrazil.

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Bylo důležité, že jste tentokrát zvládli začátek a nemuseli jste na rozdíl od předešlých domácích zápasů dotahovat vedení soupeře?
Věděli jsme, že minulé začátky jsme neměli moc dobré, takže jsme už chtěli dobře odstartovat. To se nám povedlo a dařilo se nám držet tempo skoro celý zápas.

Výhrou jste vyrovnali rekord Litvínova ze sezony 2024 až 2025, který rovněž v úvodních sedmi kolech extraligy neztratil ani bod...
Tak o nějakém rekordu jsem ani nevěděl. Rozhodně jsem na něco takového vůbec nemyslel. Ale ukazuje to naši sílu, protože zatím dokážeme i zápasy, které nezačneme dobře, otáčet. Víme, že síla tady je.

Přesto, není to už třinecká specialita sbírání různých rekordů, ať už týmových, nebo individuálních?
Jo, to je (usmál se). Specialista na rekordy je tady Růža (Martin Růžička) a doufám, že jednou bude mít i ceremoniál za nejvíce ceremoniálů. Uvidíme, jestli nějaký rekord zase přidá. Vůbec nevím, zda ještě nějaký může posbírat...

Vnímáte, že sedm kol bez ztráty bodu je přece jen něco výjimečného?
No určitě. Jsme za to velice vděční, za ten start. Celé léto jsme si říkali, že musíme dobře začít, hned se chytit, protože pak se hraje lépe, ale všichni vědí, co se stalo minulý rok (po dobré startu přišel třinecký útlum, který v prosinci vyvrcholil rezignací trenéra Zdeňka Motáka). To nikdo nechce zažívat znovu, takže se musíme soustředit a pořád makat.

Třinečtí hokejisté se radují po gólu Ondřeje Kovařčíka v utkání proti Litvínovu.

Pokud v neděli neztratíte ani bod v Olomouci, můžete být rekordmany jedinými. Co vy na to?
V Olomouci je každý zápas nesmírně těžký, navíc nám to u nich moc nejde, takže se budeme muset soustředit od první minuty a začít tak, jako dneska proti Litvínovu.

Čemu tak dobrý start sezony přičítáte?
Těžko říct. Ale asi jsme měli dobrou přípravu. A ta síla, velká síla v tom týmu je. Každá lajna může rozhodnout. Jeden zápas tahá jedna formace, potom druhá, takže hlavní je hloubka toho týmu a kvalita kádru. A že hrajeme jako tým.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 7 7 0 0 0 31:16 21
2. HC Dynamo PardubicePardubice 8 6 0 0 2 33:21 18
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 15:9 12
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 1 0 3 20:18 11
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 2 2 1 2 18:16 11
6. HC Sparta PrahaSparta 7 3 0 1 3 21:18 10
7. Rytíři KladnoKladno 7 2 1 2 2 21:24 10
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
9. HC Kometa BrnoKometa 6 2 1 0 3 19:18 8
10. HC Verva LitvínovLitvínov 7 2 1 0 4 18:22 8
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 2 0 2 3 16:22 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 0 0 4 17:23 6
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 1 1 1 4 15:26 6
14. HC OlomoucOlomouc 7 1 1 0 5 16:21 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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