Duely s nožem na krku? Máme zkušenosti, řekl Kovařčík. Třinci pomohl i nový asistent

„Od začátku jsme si šli za výhrou a byli jsme i lepší,“ prohlásil Kovařčík. „Postupně jsme oproti jiným zápasům přidali i góly a konečně to už nebylo infarktové utkání. Když tak budeme hrát i nadále, budeme vítězit.“

Zvedla vás tenčící se marodka, anebo reprezentační pauza?

Asi i to, že přišel další trenér (realizační tým minulý týden doplnil asistent Boris Žabka), také něco nového řekl, možná i to byl trochu impulz. Semkli jsme se a věděli, za čím jdeme. Nikdo není spokojený se situací, v jaké jsme.

Radost můžete mít i z výkonu, že?

Přesně tak. Už i minulý zápas byl celkem dobrý (s Karlovými Vary 2:1), jen jsme v něm ve druhé třetině nepřidali góly, jimiž jsme ho mohli zlomit. Teď jsme je dali a dodalo nám to mnohem větší pohodu i sebevědomí. Už první třetina nastavila ráz zápasu. Věřím, že takhle budeme pokračovat.

Každý z pěti třineckých gólů dal jiný střelec. Je i to naděje, že se vaše koncovka, v níž jste se dosud trápili, lepší?

Určitě. Jsme snad druzí, kdo nastřílel nejméně gólů, což je na náš tým strašně málo, když se podívám na střelce, jaké máme. Každý gól pomůže k většímu sebevědomí a věřím, že jsme teď trochu otevřeli stavidla a že nám to bude více padat a my si tím pomůžeme.

Vy jste zvyšoval na 4:1 po parádní kombinaci, kdy Petr Sikora nahrál Marianu Adámkovi a on vám poslal puk před odkrytou branku. I z toho je vidět, že jdete nahoru?

Ty akce byly i v minulých zápasech, ale nepadlo nám to tam ani z vyložených šancí. První gól, i když Marko to udělal výborně, byl trochu se štěstím. Druhý dobře trefil Činel (Cienciala) a pak už se to nabaluje na sebe.

Co jste říkal Adámkovi po té přihrávce?

Poděkoval jsem mu, že mi to dal tak krásně do prázdné branky, jak jsem to potřeboval, protože už dlouho jsem nedal gól.

Čekal jste, že vám nahraje?

Nic jiného dělat nemohl (smál se).

Do konce základní části extraligy zbývá osm utkání, ale už jen dvě budete mít doma. Hraje to nějakou roli?

Musíme nelichotivou statistiku z venkovních stadionů (15 bodů z dvaceti duelů) zlomit a ty dva domácí zápasy vyhrát. Fanoušci jsou výborní. Dnes i v neděli nás hnali dopředu. Výhoda domácího prostředí je v Třinci obrovská. Teď se však musíme soustředit na venkovní zápasy.

Nyní odehrajete hned tři během čtyř dnů. Bude to už takový playoffový mód?

My už máme play off dva měsíce, takže jo. Bude to na krev jako ty nynější dva zápasy po té repre pauze. Jen věřím, že sebevědomí z těchto utkání si přeneseme dál a budeme vítězit.

Půjde vám v závěru základní části především o posun v tabulce nahoru, anebo i o získání větší sebedůvěry?

Ono souvisí jedno s druhým. My jdeme postupně, soustředíme se jen na další zápas. Náš tým má spoustu zkušeností se zápasy, kdy má nůž na krku a musí vyhrávat. Jsme na dobré cestě.

Takže pokud se probojujete do play off, tak se neobáváte toho, že budete útočit zezadu?

V play off se může stát cokoliv, ale ten tým několikrát dokázal, že není dobré ho odepisovat. Věřím nám.