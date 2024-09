Návrat v dresu soupeře. Nejprve jsem s tím bojoval, hledal se Kovařčík v Třinci

Sotva ho hlasatel uvítal a na kostce nad ledem běželo video s jeho góly v třineckém dresu, českobudějovický útočník Ondřej Kovařčík se rozplácl na mantinel. Tam ho narazil třinecký bek Richard Nedomlel.

„Tu situaci jsem špatně přečetl, myslel jsem, že je jinde. Ale v pohodě,“ komentoval ostrý střet odchovanec Ocelářů, s nimiž má také tři tituly.

Na zdejší led se, byť jako protivník, vrátil po více než dvou letech, kdy působil ve Finsku.

„Bylo to zvláštní. Ještě když jsem viděl to video. Ze začátku jsem s tím trochu bojoval, ale snažil jsem se na to nemyslet a soustředit se na zápas,“ popsal své dojmy borec, o kterého se Oceláři před sezonou rovněž zajímali, ale nakonec přijal lukrativní nabídku z Motoru.

Jak vám bylo, když fandové skandovali vaše jméno?

Potěšilo mě to. Ale s nikým jsem se tady nerozkmotřil, takže jsem nečekal žádné skandování proti mně. Bylo to hezké.

Prohra 0:4 je ale pro vás určitě zklamáním...

Rozhodly speciální týmy, přesilovky (Třinečtí v nich dali tři góly). My si první nepomohli, zatímco domácí ano. Jejich gól nás trošku nalomil, začali jsme kupit chyby. Oni proměnili ještě druhou přesilovkou a už bylo těžké stav s takovým týmem otáčet.

Budějovický útočník Ondřej Kovařčík

Když si Třinečtí před utkáním připomínali letošní titul, vybavil jste si ty svoje tři?

Snažil jsem se na to nemyslet, ale trošku to tam bylo. Hlavně jsem se soustředil na utkání.

Nemrzelo vás, že nenastoupil zraněný Andrej Nestrašil, s nímž jste v Třinci spolu s vaším bratrem Michalem hrál v útoku?

Trošku jo, ale možná je dobře, že nehrál. Byl by to další dobrý hráč na jejich straně a byl by problém ho bránit. Máme ještě tři zápasy proti nim, a tak věřím, že jim to vrátíme. I s Nestym v sestavě.

Jaké to vůbec je hrát poprvé bez bratra?

Zvykám si. Ale sezona je dlouhá, máme v týmu spoustu dobrých hráčů. Bude to v pohodě.

Z vašeho mužstva jste byl nejčastěji střílejícím hráčem. Hodně jste toužil dát Třinci gól?

To ano, ale střely nebyly moc nebezpečné. Do nějaké vyložené šance jsem se úplně nedostal. Snažil jsem se to házet na bránu, protože nás do slotu moc nepouštěli. Příště to musí být lepší.

Českobudějovický útočník Lukáš Pech pálí na branku třineckého gólmana Ondřeje Kacetla, v jehož okolí se pohybuje i obránce Tomáš Kundrátek (84).

Budete mít čas pozdravit se s bývalými spoluhráči?

Nebudu, protože hned jedeme domů. Ta cesta je šílená, potřebujeme regenerovat. Už v neděli hrajeme s Pardubicemi, což bude další těžký zápas. Musíme co nejrychleji domů a trochu se vyspat.

Co vám dvě sezony ve Finsku daly?

Zkušenosti do života. Člověk se posune mentálně, psychicky i sportovně. Byl jsme poprvé v jiném týmu, v jiné zemi, s jinými spoluhráči a pod jiným trenérem. Poznal jsem, jak se hokej dělá i jinde.

V Českých Budějovicích jste krátce. Už jste si zvykl?

Ano. Kluci jsou super, parta výborná a všichni mě přivítali úplně skvěle. Moc se těším, jak bude sezona probíhat.