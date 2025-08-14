Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Ondřej Bičiště
  7:30
Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech zúčastní i všechny hvězdy z NHL, ho láká. „Hlavně se musím dát zdravotně do pořádku a pak odvádět nějaké výkony, abych tu pozvánku dostal. Ale sen je to obrovský,“ přiznává lídr extraligového Litvínova.
Chomutov, 9.8. 2025, benefiční utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu...

Chomutov, 9.8. 2025, benefiční utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu uspořádal Jakub Lauko. Ondřej Kaše. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Olympijský vítěz...
Zklamaní bratři Ondřej Kaše a David Kaše po porážce Litvínova s Olomoucí.
Litvínovský Ondřej Kaše u mantinelu, vedle něj Petr Fridrich z Olomouce.
Gólovou radost si vychutnávají Petr Koblasa (vlevo) a David Kaše z Litvínova.
49 fotografií

Do přípravy na ledě ještě nezasáhl, doléčuje operované koleno. „Zatím netuším, kdy se zapojím,“ říká světový šampion z Prahy.

Nedávné benefiční Utkání Ondřeje Buchtely podpořil aspoň účastí na rozbruslení a duel pak sledoval ze střídačky.

Ani přibližně nevíte, kdy byste mohl naskočit na led?
Zatím ne. S týmem jsem celou dobu, připravuju se, jezdím na srazy, ale na led ještě nechodím.

Nagano můžeme zopakovat, věří Gudas. Letošní šampionát u televize protrpěl

Litvínov má nový realizační tým, jak si zvykáte?
Ladí se to, snad se to povede vypilovat na super start do sezony, který jsme v posledních dvou letech vždy měli. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Pozměněný je i kádr, jaké z něj máte dojmy?
Věřím, že budeme zase šlapat na paty špičce extraligy a soupeřit s těmi nejlepšími. Důležití hráči zůstali, doplnilo se to dobrými kluky.

Ondřej Kaše z Litvínova v šanci, kterou likviduje brankář Jan Růžička z Mladé Boleslavi.

Osobně jste volal finskému útočníkovi Markusovi Hännikäinenovi, kterého znáte z NHL. Bude to důležitá posila pro Litvínov?
Kdybych o něj nestál, tak bych mu nevolal, je to skvělý hráč, pracant. Jsem strašně rád, jak to vzal a podepsal u nás. A těší mě i jeho zmínka, že jsme nějaký kontakt měli.

Majoritní vlastník Orlen Unipetrol litvínovský klub po sezoně opustí. Znepokojuje vás to?
Tohle je věc akcionářů a nám hráčům úplně nepřísluší to komentovat. Věřím, že se nás to dotkne co nejméně a budeme mít klid na práci.

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Výkony týmu to neovlivní?
Těžko říct, já v této situaci nikdy nebyl, ale doufám, že ne.

Pomoci klubu se snaží prodejem triček či veřejnou sbírkou fanoušci, řešení milionového výpadku z rozpočtu hledají i klubové legendy jako Jiří Šlégr, Robert Reichel či Martin Ručinský. Jak to vnímáte?
Je to určitě hezké, že se to tady nechce nechat padnout. Já doufám, že hokej v Litvínově určitě neskončí, je to tam sport číslo jedna. Když se řekne Litvínov, každému se vybaví hokej, tradice a hodně skvělých odchovanců.

Informační spojka Reichel: Hráči vědí o všem. Věřím, že hokej v Litvínově zůstane

Jak se vám líbilo Utkání Ondřeje Buchtely, které pro zesnulého kamaráda uspořádal váš reprezentační kolega Jakub Lauko? Podařilo se mu sezvat hvězdy v čele s Martinem Nečasem, Radkem Gudasem či Lukášem Dostálem.
Byla to super akce, Laukič zorganizoval výbornou věc, je to špička. Strávil tím hodně času, obrovská poklona, klobouk dolů.

Znal jste se s Ondřejem Buchtelou?
Úplně dobře ne, odcházel jsem do Ameriky. Ale párkrát s námi trénoval, a jakmile mi Laukič řekl, jestli nechci na tuhle akci, tak jsem neváhal. Ondry osud moc nejde popsat, je to obrovská tragédie, jeho rodinu a nejbližší to bude bolet pořád. Myslím, že je skvělé, že se v Chomutově pravidelně koná charitativní turnaj a že to teď Laukič ještě povýšil o zápas, který se opravdu povedl.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
