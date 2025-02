NHL? Uzavřeno. Ondřej Kaše zůstává v Litvínově: Podmínka byla, že s bráchou

Proč jste se rozhodl zůstat?

Už když jsem do Litvínova šel minulý rok, myslel jsem to tady na delší dobu. A dalšími dvěma roky jsem to teď potvrdil.

Vaše vize byla stejná jako bratrova?

Ano. Byla podmínka, že buď tady budeme oba, nebo oba půjdeme jinam.

Přirostl vám Litvínov k srdci?

Rozhodně. Je vidět, že město žije hokejem, fanoušci jsou výborní, máme to kousek domů do Kadaně.

Loni jste váhal až do léta, teď jste se rozhodl brzy. Proč?

Nebylo to jen o mě, rozhodli jsme se s bráchou dohromady. Rodiny si sedly, rodiče, manželky, přítelkyně, děti, a domluvili jsme se takhle. Ani jsme neřešili jiné nabídky. Chtěli jsme zůstat tady, což se stalo, takže jsme nespekulovali, co a kam jinam.

Návrat do NHL tedy už nezvažujete?

Už před touto sezonou jsem si řekl, že buď podepíšu teď, nebo se tam nevrátím. A rodinné důvody rozhodly, že nebyl správný čas do NHL jít. Zůstal jsem v Litvínově a budeme spojení na další dva roky.

Karel Mlejnek, trenér Litvínova, o bratrech Kašových „Nezbývá mi než klubu gratulovat, protože v bratrech Kašových podepsal naprosto rozdílové hráče. Klobouk dolů, je to zásadní krok i pro mužstvo. Jde o dobrou zprávu nejen pro klub a veřejnost, ale také směrem k doplňování kádru na další sezonu.“

Měl jste i další důvody?

Důležité bylo, že zůstává Suky (kapitán Sukeľ), jeden z lídrů, s kterým jsme si výborně lidsky sedli. Hlavson (Hlava) má taky ještě smlouvu. My lídři budeme plus minus zůstávat pohromadě, to je taky jeden z faktorů, proč jsme s bráchou chtěli zůstat.

Podepsal jste na dva roky, abyste to za rok znovu nemusel řešit?

O to nešlo, priorita byla zůstat s bráchou. Prostě dva v jednom. Máme hromadu prostoru, zdejší tým máme rádi.

Zklamaní bratři Ondřej Kaše a David Kaše po porážce Litvínova s Olomoucí.

Co pro vás znamená hrát s bratrem?

Každé střídání s ním si užívám, cesty na zimák, cesty domů. Splnil se nám dětský sen. Jsme třetí a na to, jak Litvínov býval dole, hrajeme fantastický hokej. I když poslední zápasy se nám nedaří, musí to být lepší. Všichni jsme si vědomí, že současné období není dobré. Doufám, že to zlomíme a navážeme na loňskou sezonu.

S Olomoucí jste prohráli 0:2, co bylo důvodem?

Měli jsme 30 střel, bez gólu nemůžeme vyhrát. Bohužel speciální týmy 0:2, to rozhodlo zápas. Dali jsme tyčky, štěstí chybí, bohužel ale už víc zápasů, nedáme góly. A když už ano, uděláme hloupé chyby jako v Karlových Varech a prohrajeme 4:6. Bohužel štěstí na naší straně teď není, ale budeme muset makat, bojovat a nějak to zlomit.