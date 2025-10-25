Tipsport extraliga 2025/26

Kaše šel do kolen jako Pasta v Praze. Olympiáda? Zatím to v hlavě nemám

Ondřej Bičiště
  11:22
Po dlouhém zranění se nějakou dobu rozjížděl, ale teď je už hokejový útočník Ondřej Kaše zpátky v plné síle. Mistr světa z Prahy byl hlavním strůjcem litvínovského obratu v pátečním zápase s Libercem, díky jeho dvěma trefám a dvěma asistencím Verva otočila z 1:3 na 4:3 v prodloužení a zastavila sérii deseti extraligových porážek v řadě.
David Kaše a Ondřej Kaše slaví vítězný gól Litvínova v zápase s Libercem.

David Kaše a Ondřej Kaše slaví vítězný gól Litvínova v zápase s Libercem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

13 fotografií

„Úleva to úplně není, pořád jsme poslední o dost bodů. Ale dokázali jsme si, že když budeme dřít na tréninku a do zápasu dáme 120 procent, tak vyhrávat můžeme. Tuhle sezonu určitě nechceme zahodit,“ vzkazuje elitní litvínovský útočník.

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Minulý ročník pro něj skončil už v únoru před play off, musel na operaci kolena a čekala ho pak dlouhá rekonvalescence. Do letošní extraligy naskočil až 10. října a první dva góly si připsal ve svém šestém zápase po návratu na led. Ve druhé třetině snižoval na 2:3, když pak v prodloužení v přesilovce 4 na 3 střelou z kruhu rozhodl o výhře Vervy, šel do kolen jako David Pastrňák po vítězném gólu Švýcarsku ve finále loňského světového šampionátu v Praze.

„Radost byla obrovská, ale měl bych stejnou, kdyby ten gól na 4:3 dal kdokoliv jiný. Důležitá je výhra, snad nás to nakopne,“ doufá 29letý lídr Vervy.

Čtyřbodový večer by měl pomoct i Kašemu. „Už poslední tři zápasy ode mě nebyly úplně špatné, bohužel nebyly tak bodové, jak bych si osobně představoval. Nebyly ani výsledky, možná jsme se trošku báli výhry, která tak dlouho nepřišla. Dneškem se to snad změnilo,“ doufá Kaše.

Litvínov vyhrál teprve potřetí v sezoně, z toho podruhé s Libercem, na který se mu daří dlouhodobě. „Na to jsme moc nekoukali, ale jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát a ještě takovým způsobem.“ V předešlých zápasech se Verva často sesypala, když se zápas nevyvíjel dobře, tentokrát ji nezlomilo, když po první části ztrácela 1:3.

„Ani ve Varech jsme se nesesypali, jen jsme nedali góly, protože Frodlík (brankář Dominik Frodl) chytal neskutečně. V Olomouci nám zase neuznali gól, to byla možná ťafka, na kterou jsme nebyli připravení. A teď to konečně vyšlo.“

Litvínov přitom paradoxně začal otáčet zápas až ve chvíli, kdy kotelníci opustili svůj sektor a stadion ztichl. Nejvěrnější fanoušci vyhlásili „protestní stávku“, na prázdné tribuně od druhé třetiny visely vzkazy majoritnímu vlastníkovi Orlenu. Ten ohlásil odchod z klubu po letošní sezoně a Vervě kvůli milionovém výpadku v rozpočtu hrozí, že přijde o extraligu.

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

„Snažili jsme se nevnímat, že fanoušci jsou pryč. Věděli jsme, že něco přijde, naladili jsme se jako šatna, že musíme žít na střídačce, ať se děje cokoliv. A troufnu si říct, že se nám to podařilo. Liberec to překvapilo, možná to byla i trochu výhoda pro nás, „ zamýšlel se Kaše.

Jeho návrat na led i do formy je skvělá zpráva nejen pro Litvínov, ale také pro českou reprezentaci, kterou v únoru čeká olympiáda s hvězdami z NHL v Miláně. „Soustředím se na každý zápas, v mém případě by asi nebylo dobré, kdybych měl nějaké vyhlídky na únor. Popravdě to teď vůbec v hlavě nemám. „

Brzy se i tohle může změnit.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 11 2 1 2 51:32 38
2. HC Kometa BrnoKometa 17 10 0 2 5 47:43 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 17 8 2 1 6 51:40 29
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 8 1 2 5 35:28 28
5. HC OlomoucOlomouc 17 9 0 1 7 42:43 28
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 9 0 0 8 50:42 27
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 4 0 6 41:36 26
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 17 6 3 2 6 51:47 26
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 17 8 0 2 7 40:40 26
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 7 1 1 8 39:42 24
11. HC Sparta PrahaSparta 18 6 2 1 9 51:50 23
12. Rytíři KladnoKladno 17 5 1 2 8 36:47 19
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 5 0 1 10 31:43 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 17 2 1 1 13 28:60 9
