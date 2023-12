Ondřej Kaše po bodové explozi: Před pauzou mi docházelo, teď se cítím nakopnutý

„V kabině se řeklo, že to je zápas o čtvrté místo, ale já každý hraju na sto deset procent, ať proti prvnímu nebo poslednímu,“ řekl osmadvacetiletý útočník po svém bodově nejlepším představení po návratu z NHL.

Čím to, že utkání bylo tak bláznivé?

Bylo vidět, že šlo o povánoční zápas. V první třetině byla hromada nepřesností. Naštěstí to tam napadalo a jsem rád, že jsme i divákům udělali radost.

Osobně vám oddech prospěl?

Určitě. Před reprezentační pauzou jsem cítil, že mi už trošičku dochází. Poslední dva zápasy z mojí strany byly docela dobré, cítím se zase trošku nakopnutý.

Dal jste už někdy dva góly za 45 vteřin?

Ty jo, to vůbec nevím! Možná v mládeži.

Ondřej Kaše slaví s týmem a fanoušky výhru nad Libercem.

U šestého gólu Hlavy, kterému jste asistoval, přiletěla na led čepice. Nemyslel jste, že máte hattrick?

Popravdě ani nevím. Hlavson se začal hned radovat, takže jsem ani nemyslel na to, že jsem mohl dát hattrick. Pořád říkám, že je jedno, kdo dává góly. Důležité je, že nám odsud neodvezli tři body. Od toho tady jsme.

Ani čtyři kanadské body v jednom utkání s vámi nic nedělají?

Hlavní je, že máme tři body jako tým. To je důležité. Jestli mám čtyři body já nebo někdo jiný…, to neřeším.

Ve 26 zápasech máte 28 bodů, jste tedy zpátky?

Pro mě byl přesun z NHL těžký, protože jsem minulý rok vůbec nehrál. Spíš jsem čekal, co mi tělo dovolí. A před reprezentační pauzou bylo vidět, že tam nebyl drajv, nebylo to ono. Doufám, že jsem to během čtrnáctidenníh volna a času na trénování zase nahodil.

A nahodila se i litvínovská ofenzivní mašina?

Bylo by to hezké, určitě. Když padají góly, diváky to baví. Budu v to doufat!

Čím to, že jste měli hlušší období?

Na druhou stranu říct před sezonou, že budeme na druhý svátek vánoční hrát o čtvrtého fleka, brali by to tady všichni všemi deseti. Hlušší období potká skoro každý tým. A ani to nebylo tak, že bychom nebodovali. Doma jsme prohráli jen jednou s nula body, to není vůbec špatné.

Po zápase brankář Tomek udělal před kotlem kotrmelec. Vy jste si netroufl?

To bych pak už taky nemusel hrát. (smích)

A chytal skvěle.

Víme, že oba gólmani jsou super. Na tom ze začátku naše hra stála. Musíme si vážit toho, co máme. Občas jim toho necháme až moc, ale kluci chytají fantasticky a doufám, že to bude držet celou dobu.