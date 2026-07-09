Byl to právě on, kdo svého kamaráda z dětství během olympiády v Miláně naťukl: Nechceš do Litvínova? „Když jsem viděl, jak se v Americe trápí... Řešili jsme, jestli si spolu nezahrajeme, a nakonec je z toho tohle, takže pecka!“ mne si ruce další bývalý plejer NHL.
Ale asi ne budoucí hráčský agent, byť se skvěle v případu Kämpf osvědčil. „Tak na tohle se mě asi ještě nikdo neptal. Ale ne, agent by mě nebavil, viděl bych se raději v jiné roli,“ rozesmál se třicetiletý forvard.
S Kämpfem v jednom týmu se poprvé potkali už v chomutovském dorostu. „Jsme stejné ročníky, od sedmnácti jsme spolu začali jezdit i na reprezentační srazy, to nás sblížilo. Spali jsme spolu na pokojích. Od té doby proplouváme hokejovou cestou, občas odděleně, občas spolu. Teď zase společně.“
Jako náctiletí bažanti si ani nemalovali, kde všude se společně sejdou. V Chomutově, v národním týmu, v NHL, teď i v Litvínově. „V dorostu bychom se tomu asi oba zasmáli, kdybychom si řekli, jaké budeme mít kariéry a kde všude si spolu dokážeme zahrát. I olympiáda nám spolu vyšla, neskutečné!“
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Na ledě si vždy dokázali vyhovět. „Víme o sobě dlouhou dobu, máme nějaké návyky. Je to dost podobné jako já s bráchou v pokojíčku. Trochu už dopředu víme, co druhý udělá, v tom je největší výhoda,“ vypočítává útočník s 258 starty a 124 body (57+67) v NHL.
I v nejlepší lize světa oblékali Kaše s Kämpfem jeden dres – v sezoně 2021/22 oba nastupovali za Toronto. „Byl to i jeden z důvodů, proč jsem tam tehdy podepisoval. Já potřeboval restart z Bostonu, navíc tam byl Kefa. Odehráli jsme spolu 80 procent zápasů a šlapalo to,“ vzpomíná na ročník, v němž si v 57 zápasech připsal 30 bodů (14+16).
Teď se jejich spolupráce obnoví, navíc nadlouho – také bratři Kašovi stejně jako Kämpf podepsali s Litvínovem nové smlouvy a v klubu zůstanou nejméně další tři roky.
„Od návratu z Ameriky říkám, že se už moc nikam nechystám, i když médii toho proběhlo hodně. Myslím, že lidi se chytali spíš ničeho než něčeho konkrétního, žádné námluvy nebyly. Týmy vám volají v jakékoli soutěži, samozřejmě se nevědělo, jestli bude Litvínov dál fungovat, proto ty spekulace vznikly. Jsem rád, že klub pokračuje, teď je na nás to znovu pořádně nastartovat,“ těší se Kaše, jehož bilance v Litvínově zvoní – za tři sezony odehrál 143 zápasů a posbíral 135 bodů (48+87).
Minulou sezonu chce ale rychle vymazat z hlavy. Nejen kvůli pádu do baráže a obav o budoucnost klubu, trápila ho i zranění. „Skoro celou první čtvrtinu jsem nehrál, pak bylo pro mě strašně těžké do toho špatného vlaku naskočit. Doufám, že všichni v kabině teď máme nastavenou hlavu jinak, že budeme hladoví po vítězstvích. A předvádět to nejlepší, co v nás je.“
Pokud trenéři skutečně složí elitní letku z Kašových a Kämpfa, jednu věc budou muset vyřešit – kdo se vzdá pozice centra a půjde na křídlo? „Jeden z Dejvů tam bude muset,“ ušklíbne se Ondřej Kaše; jeho bratr David už avizoval, že na křídlo se bude stěhovat on.
Kämpf měl v NHL roli hlídacího psa, v Litvínově se od něj bude čekat i produktivita. „Když chcete hrát NHL, nejlepší ligu světa, musíte vzít to, co vám ta liga dává. Kempfík dostal defenzivní roli a patřil v tom k nejlepším hráčům. Tady bude obrovským mentorem do šatny, navíc je to poctivý kluk, co nic nevynechá. A zase tu může rozbalit i svoje ofenzivní dovednosti.“
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Pokud je rozbalí všichni tři, zastavovat se budou těžko. „Těším se na to hrozně moc. Už kvůli té utrápené loňské sezoně. Já si užil nádherný návrat do Česka před třemi lety, teď doufám, že si to užije i Kefa,“ přeje litvínovský vůdce posile.
Už když hrál ve formaci s bratrem Davidem, byl nadšený, teď mu do sestavy přibyl další oblíbený spoluhráč. „To se mám parádně, co?“ rozdával úsměvy mistr světa z Prahy 2024. S nadsázkou se teď může cítit trochu jako v pohádce Tři bratři. „Spojuje nás toho hodně. Klidně se to tak dá říct!“