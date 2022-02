Třinecký brankář Kacetl: Je jedno, kdo chytá. Důležitá jsou vítězství

Dávali jste si na úvod velký pozor po tom, co jste v předešlých utkáních první třetiny nezvládali?

Už minule jsme si říkali, abych nám neutekl začátek, což se nám nepodařilo, třikrát nám tam ujeli (v neděli Třinec doma podlehl Liberci 2:4 – pozn. red.), ale dneska to vyšlo nám. Byly tam však pasáže, kdy jsme trochu vypadli z tempa a dali nějaké příležitosti Varům. Naštěstí to nevyužili.

Druhou a třetí třetinu jste si ale zachytal pořádně, že?

Máte pravdu. Zápas mi začal až ve druhé třetině, protože v té první měli asi jen dvě střely. Ve druhé to začalo lítat a konečně už tam něco šlo i na mě. Kluci ale hráli fakt dobře. A když bylo třeba, zapnuli a dali góly. Vypadá to jako snadný zápas, ale ve finále to tak nebylo.

Blýskl jste se ve 48. minutě skvělým zákrokem, kdy Ondřej Dlapa střílel do odkryté branky, ale vy jste se stihl přesunout k pravé tyči...

Někdo z boku vystřelil, načež jsem puk vyrazil hokejkou do strany, ale viděl jsem, že se tam řítí jejich hráč a střílí, tak jsem se tam snažil nacpat vyrážečku. Čekal jsem, že to půjde nahoru a trefilo mě to.

To už jste si říkal, že byste mohl udržet nulu?

Ne, ne, ne. Byl jsem rád, že vedeme 5:0 a věděl jsem, že to kluci dozadu už nepustí. A jestli to bude s nulou, anebo dostaneme jeden dva góly, jsem neřešil. Hlavně ať vyhrajeme. Teď jsme v minulých zápasech doháněli náskok soupeře, takže je super, že dnes jsme celý zápas vedli.

Podobné zákroky jako jste předvedl proti Dlapovi vyhrávají Zlatou helmu. Sledujete ankety o nejlepší zákrok?

Děkuji. I rozhodčí mi říkal, že bude hlasovat pro mě (usmívá se) Vím, že Zlaté helmy jsou, jestli se tam dostanu a vyhraju, to je na lidech. Nějaké zákroky už jsem v této anketě měl, ale dál jsem se nedostal.

Třinec se potřetí v historii přehoupnul v základní části přes sto bodů. Co tomu říkáte?

Ukazuje to, jaká je tady kvalita, skvělí hráči, šikovní a jak se zdejší organizace vede. Není to náhoda být dva tři roky po sobě ve hře o první místo. Je to výsledek perfektní práce tady.

Pro Třinec byl duel s Karlovými Vary poslední domácí v základní části. Jak bude těžké v souboji o první místo zvládnout nadcházejících pět utkání venku?

Budeme se snažit uhrát co nejvíce bodů, abychom základní část vyhráli. A snad jsme dnes diváky naladili na play off těmi sedmi brankami a nulou.

Blíží se play off, takže vaše forma jde nahoru?

K sebevědomí mi určitě pomohlo loňské play off. Vydařilo se. Jsem rád za každý zápas, musím v něm nechat všechno. S Mazym (Marek Mazanec) se teď střídáme a týmu je jedno, kdo je v brance. Důležitá jsou vítězství a k těm se s Mazym snažíme klukům pomoci.