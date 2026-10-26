Takže byste o víkendu uvítal i více dopoledních utkání?
Nevadilo by mi to. Máme pak ještě půl dne volno.
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Jaké bylo utkání s Karlovými Vary, kdy byl stav během 16 vteřin 1:1 a pak jste na vítězný gól Daniela Kurovského čekali do 51. minuty?
Byl to vyrovnaný zápas, takový playoffový, kdy se to mohlo překlopit na obě strany. Hráli jsme dobře, kontrolovali jsme hru a snažili se být precizní dozadu, aby soupeř neměl nějaké šance. Škoda toho gólu, kterým rychle vyrovnali, byl ode mě zbytečný, ale nevadí, vítězný gól jsme si schovali na skvělý čas.
Ve 29. minutě rozhodčí snad osm minut zkoumali, zda puk po střele Elmeriho Eronena neprošel za brankovou čáru. Věděl jste, kde kotouč je?
No, spolkl jsem ho. Pak jsem se posunul dopředu a zase ho vyplivl. (usmál se) Věděl jsem, že musím dopředu, ale nemohl jsem ho najít, také jsem pořádně nevěděl, kde je. Jen jsem zhruba tušil, kde by být mohl, a snažil jsem se dostat rychle co nejvíc před branku.
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Ve 45. minutě rozhodčí vyloučili na pět minut a do konce utkání vašeho obránce Patrika Kocha za faul na Jana Bambulu. Jenže hosté se rychle nechali dvakrát vyloučit, takže z toho byla vaše přesilovka. Lámalo se tam utkání?
To bylo super, že my jsme si šli za tím, aby Karlovarští faulovali. Marko (Daňo) to udělal před brankou zkušeně, vynutil si faul (Robertse Mamčicse za hrubost a předtím ještě Robin Sapoušek sekal – pozn. red.). To nám pomohlo, protože by bylo těžké, kdyby měli celou pětiminutovku přesilovku.
Pomohlo vám i to, že jste v závěru hosty výborně napadali a nedovolili jim odvolat brankáře...
Zkušeně jsme si závěr pohlídali a nepouštěli jsme je vůbec k ničemu, nenechali jsme je usadit v našem pásmu, puk jsme furt vyhazovali, hráli jsme takový play off hok