Zapnuli jsme v pravou chvíli, těší Kacetla. V play off doufá ve starý dobrý Třinec

„Výsledek i výkon byla už taková příprava na play off,“ prohlásil maskovaný fantom slezského výběru. „Dobře jsme bránili, dali góly, když jsme potřebovali, a celý zápas vedli. Kontrolovali jsme ho.“

Třinečtí, na své poměry nevydařenou, základní část extraligy zakončí od 18:00 v Litvínově. Do předkola play off půjdou z nynějšího desátého, anebo nejhůře z jedenáctého místa, pokud Liberec v Českých Budějovicích získá více bodů než oni.

Předkolo začnete dvakrát venku a ve hře je pět soupeřů. Vyhlížíte někoho, anebo to neřešíte?

Až poslední kolo rozhodne. Vybírat si nemůžeme. Celá sezona je vyrovnaná, jednou dvakrát vyhrajete, nebo prohrajete a pomalu skáčete o šest příček nahoru, nebo dolů. Je to jedno. Pojedeme na týdenní trip a pokusíme se vyhrát, co půjde.

Ozývají se hlasy, že vás v předkole nikdo nechce. Co vy na to?

Asi je to pochopitelné, není se čemu divit, když jsme ligu vyhráli pětkrát za sebou. Každý ví, že i když sezona není třeba dobrá, tak play off je jiná soutěž a přichází na řadu jiný hokej než v základní části.

Budete mít sebevědomí jako mistři?

Do předkola musíme vstoupit sebevědomě a nedívat se, jak jsme hráli základní část. Poslední zápasy byly dobré, z nich musíme čerpat.

Je před play off velká vzpruha, že jste porazili Pardubice, které patří k favoritům?

Přesně tak. V kabině jsme si říkali, že je to potencionální soupeř pro play off, že se na ně musíme nachystat. Zápas jsme odehráli přesně, jak jsme chtěli, všichni výsledek podpořili svým výkonem. Je skvělé Pardubice porazit. Předtím se nám to v této sezoně nepovedlo.

Takže jste už přepnuli na klasický jarní mód?

Uvidíme. Necháme se překvapit, s čím do play off vstoupíme. Doufám, že tam zase najdeme ten starý dobrý Třinec.

Čtyřicet kol to s vámi nevypadalo moc dobře. V únoru jste zabrali a nyní se zdá, že vaše forma roste.

Sezona nebyla bůhvíjaká, ne každá dopadne na výbornou. Ale uvidíme až na jejím konci, po play off, jak daleko dojdeme. Jsme pokorní, jsme rádi, že jsme se do play off dostali, protože nás strašila baráž, byli jsme dole namočení. Zapnuli jsme v pravou chvíli. Solidními výkony budujeme formu na play off.

V tomto ročníku extraligy jste na ledě soupeřů vyhráli jen šest z 25 dosavadních zápasů. Hůř je na tom pouze Olomouc. Přitom v play off bez nejméně jedné výhry venku neuspějete. Co s tím?

Víme, že výhry venku budeme potřebovat. Nejlepší bude vyhrát hned ty první zápasy. Každopádně budeme muset něco předvést. Nemůžeme jim to tam nechat a říkat si, že vyhrajeme doma. To je blbost. Základní část je pryč a my se na to, že se nám venku nedařilo, dívat nebudeme. Budeme hrát naplno, budeme chtít vyhrát a jedno kde.