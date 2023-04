Třinecký gólman Kacetl „plánuje“: Prodloužení ani nájezdy nechci

V úterním úvodním finálovém duelu opět držel svůj tým, když mimo jiné zlikvidoval nájezd Okuliara a vyrovnal se i s tvrdým zásahem Jergla mezi nohy. Měl 28 zákroků. A Třinečtí vyhráli 4:2. Druhé střetnutí se hraje ve středu od 17.00 opět v Hradci Králové.

Ondřeji, jsou v královéhradeckém mužstvu hráči, kteří vám tamější minulost připomenou?

Ten tým se strašně proměnil. Je to nějakých šest let. Jediný, kdo se tam vrátil zpátky, je Boby Jank. Ale poznali jsme se i s Patrikem Miškářem a Radkem Pilařem.

Miškář hodně zlobil Vítkovice. Musíte si na něj obzvlášť dávat pozor?

Určitě. Znám ho jako šikovného kluka. Letos jsem proti němu hrál i v první lize, když jsem byl ve Frýdku-Místku a on v Jihlavě. Má dobrou střelu. Ale pozor si musíme dát na 95 procent jejich hráčů.

Hodně vás hned v prvním zápase zaměstnával Oliver Okuliar...

Mají opravdu hodně výborných hráčů, jsou nesmírně brusliví. Mančaft mají rozprostřený do více pětek, takže bych nějaké jméno neříkal. Musíme si dávat pozor na všechny.

Královéhradečtí pět ze sedmi zápasů s Vítkovicemi prodlužovali. Ten šestý hráli bezmála 139 minut. Přemýšlel jste, jaké to je, být při takovém duelu na ledě?

Toho bych se účastnit nechtěl. (usmívá se) Bylo mi všech hráčů líto, protože to musí být strašně náročné na psychiku a fyzičku. Ti hráči bruslí furt tam a zpátky a musejí se pořád soustředit. Obdivuji je. Osobně nechci prodloužení ani nájezdy. Ať se to rozhodne v normální hrací době a je klid.