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Tipsport extraliga 2026/27

Chytá se mi dobře, když kluci hrají takhle, pochvaluje si Kacetl. Rekordní sérii neřeší

Jiří Seidl
  21:00
Třinecký brankář Ondřej Kacetl sleduje puk letící vedle jeho brány.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl sleduje puk letící vedle jeho brány. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.
Královéhradecký obránce Petr Kalina vypichuje puk před třineckým obráncem...
Voženílek z Třince zakončuje na odkrytou branku Hradce.
Třinecký útočník Libor Hudáček bojuje u mantinelu s královéhradeckým Robertem...
9 fotografií
Skvělý vstup hokejových Ocelářů Třinec do extraligy pokračuje. Sérii výher bez ztráty bodu protáhli už na devět zápasů... V devátém kole porazili Hradec Králové 5:2, přičemž brankář Ondřej Kacetl k tomu přispěl 26 zákroky.

„Musím pochválit kluky, protože makají každý zápas. Je radost za nimi chytat. Když víte, že tým je úspěšný a dává tolik gólů, je to pro gólmana jednodušší. Vážíme si toho, že se Třinci zase daří a dál jdeme s pokorou,“ hlásil Kacetl, který dosud zasáhl do šesti utkání.

Bavíte se o té rekordní sérii, nebo ji neřešíte?
Samozřejmě o ní víme. Ale nedíváme se, jestli jsme vyhráli osm nebo dva zápasy, chceme vyhrát i ten další. Jedeme pořád dál.

Když se vašemu mužstvu tak daří, máte se i z branky na co dívat?
Ten hokej je krásný. Jde vidět, jak kluci mají na hokejkách klid, jak vidí spoluhráče u prázdné brány. A zároveň, když vědí, že to nejde, tak hru nepřekombinují, ale střílejí. Chytá se za nimi výborně.

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Navíc jste už některá utkání dokázali i otočit, když jste nezachytili jejich začátek a prohrávali jste. Chytá se vám o to lépe?
Pokud se zápas nevyvíjí dobře, je to těžké. Ale pořád musíte týmu dávat šanci. A jak jsem říkal, kluci jdou do toho naplno, ať prohráváme, nebo vedeme, takže šance stav otočit pořád je. A musíte klukům věřit, což my gólmani děláme. Takže chytá se nám dobře, když spoluhráči střílejí tolik gólů, ale zároveň je to i zodpovědnost nic nepokazit.

Jste i pod tlakem, když se každý soupeř snaží vaši sérii utnout?
Za ty roky jsme si na tlak zvykli, protože při pěti titulech v řadě nás také chtěl každý sesadit. Známe, jaké to je. Víme, že se všichni chtějí na nás vytáhnout a tu sérii přerušit. Ale snažíme se jít do každého zápasu s pokorou, naplno a dodržovat pokyny, které máme. A to se nám daří, protože kluci hrají zodpovědně, což nás vede k úspěchu.

V této sezoně se v brance střídáte s Markem Mazancem. Je to lepší, než když trenéři mění gólmana například po nějaké porážce?
Určitě. Pro mě to bylo loni hodně těžké, když jsem měl dlouhé pauzy, protože Mazi chytal výborně. Před sezonou jsme se o tom bavili s trenérem, že bychom se chtěli víc točit, abychom byli oba v zápřahu. Je lepší, když gólman odehraje nějaký zápas a nesedí dlouho jenom na střídačce.

Voženílek z Třince zakončuje na odkrytou branku Hradce.

Před sezonou vám odešli dva obránci a přišel Filip Pyrochta. Pomáhá vám i to, že změn v sestavě je minimum?
Tým si sedl, což je na ledě vidět. Mužstvo se vhodně doplnilo a zatím to funguje, takže budeme věřit, že tomu tak bude celou sezonu.

Všiml jste si, že proti vám hrál patnáctiletý útočník Marek Domkář?
Věděl jsem, že tam je nějaký kluk s košíkem. Snažil se střílet, měl snad tři střely, ale vůbec jsem nevěděl, že je takhle mladý.

Zaregistroval jste, jak rozhodčí Robin Šír při debatě u vaší střídačky pronesl přes mikrofon na celou halu: „Pak se na to kouknem a jestli je to pi..., tak přiznáme chybu.“
Slyšel jsem, jak se směje celý stadion, ale vůbec nevím, co rozhodčí říkal. Nerozuměl jsem (usmál se).

O další prodloužení nynější vítězné série budete usilovat v neděli v Pardubicích. Co vy na to?
Bude to zápas jako každý jiný. Je jedno, jestli to jsou Pardubice, Kladno, Olomouc, kdokoliv. Víme, že Pardubice jsou asi jedni z nejsilnějších, mají neskutečné hráče, ale my se přichystáme.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 9 9 0 0 0 45:18 27
2. HC Dynamo PardubicePardubice 10 8 0 0 2 42:27 24
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 8 5 0 0 3 19:15 15
4. Rytíři KladnoKladno 9 3 2 2 2 28:29 15
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 4 0 2 3 26:25 14
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 2 0 4 25:25 13
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
9. HC Verva LitvínovLitvínov 9 3 1 1 4 23:26 12
10. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
11. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 8 2 0 1 5 21:29 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 1 1 1 6 21:35 6
14. HC OlomoucOlomouc 9 1 1 0 7 17:33 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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