Bratři, jak se patří: Kašovi odpálili Kladno, pak se Litvínov bál o Ondřeje

„Nebudu to komentovat. Vždy je nepříjemné, když hráč leží. Doufám, že bude v pořádku,“ modlil se David Kaše.

Obavy jsou na místě. Před minulou sezonou se osmadvacetiletý Ondřej Kaše vrátil z NHL kvůli vleklým zdravotním lapáliím, několikrát utrpěl otřes mozku. A v Kladně zrovna hlavou narazil nejspíš do soupeřova kolena, když v poslední minutě skákal do střely domácích při jejich hře bez brankáře.

„Předběžné informace o jeho stavu mám. A doufám, že snad bude v pořádku,“ řekl po utkání litvínovský trenér Karel Mlejnek. Staršího z Kašů za srdnatý finiš vyzdvihl.

„I křídelníci pět minut před koncem říkali, že budou padat do střel. Je strašně dobrá zpráva pro tým, že do krizových situací, které zápas překlápí, jde i Ondra Kaše. Ukázal svůj charakter, hovoří to o jeho velikosti.“

Superlativy slýchá už od svého comebacku – a oprávněně. V Kladně bratři v litvínovském triku obrátili stav z 0:2 na 3:2 v rozmezí jedenácti minut ve druhé třetině. Nejdřív Ondřej využil sólo střelou nad Lukešovu lapačku, pak se David trefil v přesilovce, nakonec Ondřej další samostatný únik – tentokrát dokonce v oslabení – zakončil švihem nad vyrážečku.

„Jak brankář Matej Tomek, tak celý tým v čele s faktorem David - Ondra Kaše zařídili, že si odvážíme tři body. Litvínov naposledy vyhrál v Kladně v lednu 2020, v lednu 2025 by tomu bylo již pět let, co bychom tu nezvítězili. Jsme extrémně rádi, že jsme nabourali historii,“ blažilo Mlejnka.

Zato jeho kladenský protějšek David Čermák se mračil, že jeho Rytíři lídry hostů neustrážili. „Pro naši ligu jsou to nadstandardní hráči, což potvrzují každý zápas. My jsme si je chtěli ohlídat, při hře pět na pět to fungovalo, pak využijí přesilovku a ujedou v oslabení, to rozhodlo.“

Litvínov i díky příspěvku čísel 25 a 73 vyhrál na cizím ledě po měsíci a po čtyřech venkovních porážkách za sebou. David Kaše si pochvaloval i jinou statistiku: „V Kladně se nám v minulé sezoně nepodařilo dát ani jeden gól. Dnes jsme tomu šli naproti, nehráli jsme zanďoura. Celý tým podal parádní výkon. Hokej si užívám, a když to takhle lepí, je to jen plus.“

David Kaše v aktuální sezoně „zalepil“ už sedm gólů, Ondřej pět, ale odehrál o pět zápasů méně kvůli nemoci. Teď Litvínov věří, že chybět už nebude.