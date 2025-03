Velká ztráta pro Vary, Beránek dostal další trest. Ve čtvrtfinále už nemusí nastoupit

Za středeční faul na Marka Ďalogu dostal stopku na dva zápasy. A protože se v letošním extraligovém play off musel už podruhé předčasně odebrat do kabiny, automaticky se mu k trestu přičetlo další...

Povolání z farmy do NHL obdržel David Jiříček první březnový den. Od té doby čeká. Nejen v Minnesotě. Mladý český bek skoro tři týdny neabsolvoval jediný zápas. Zrovna v jeho věku by se mu starty...

Stabilně bitý Jiskra, „top hříšníci“ v akci. Přišla Kometa opět o Ďalogu?

Co do šarvátek a strkanic po odpískání bylo druhé čtvrtfinále extraligy mezi Kometou a Karlovými Vary ve středu večer klidnější než to první. Přibylo však trestů do konce zápasu, u čehož byly „známé...