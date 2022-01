Omikron řádí, hokejové plány se drolí. Otázky a odpovědi, co bude s extraligou

„Třeba do Boleslavi jsme už i odjeli, po hodině jsme ale autobus před Prahou otáčeli,“ líčí Pešout. „Pro vedení, trenéry, fanoušky a hlavně hráče je to špatné.“

Už ho ani nezaskočí, že se překládá i nedělní duel Varů v Litvínově.

Nejvyšší hokejovou soutěž paralyzoval omikron. A server iDNES.cz zodpovídá důležité otázky.

1. Kdo je ze hry?

Ten výčet stojí za to, jste připraveni? V úterý si plány na následující dny škrtli hokejisté Sparty, Litvínova a Pardubic. Preventivně si odložily nejbližší partii i Vítkovice a mašírovaly na testy.

Ve středu naopak končila karanténa Boleslavi, v pátek by už měl být provozuschopný i budějovický Motor. Stejně jako poslední Zlín, jenže ten v pátek nemá s kým hrát.

Z karantény už vyšli mistři z Třince. Značné covidové strasti se ZATÍM kromě Varů vyhýbaly Plzni, Olomouci, Kladnu a Hradci. Podezření na nákazu ve středu hlásili z Brna, kde v úterý hostili Liberec.

2. Co se děje po odkladu?

„Máme vážně turbulentní týden,“ kývne ředitel extraligy Josef Řezníček. „Do deseti dnů se to snad přežene. Týmy budou pokračovat v nějaké kondici a mohou pracovat s odloženými zápasy.“

Odehrát se musí do 30 dnů od původního termínu. Náhradní musí oznámit do 48 hodin, jinak zasáhne šéf extraligy, případně příslušná komise.

6 klubů se v posledním týdnu potýkalo s koronavirem a muselo do karantény

„Iniciativně předkládáme návrhy, ale kluby jsou samy mezi sebou aktivní,“ přibližuje Řezníček. „Zdravé“ mančafty si mohou narychlo domluvit klání.

Třeba Olomouc, která kvůli únorové olympiádě ztratí hvězdného Krejčího a slovenského gólmana Konráda, na Twitter napsala úsměvný inzerát: „Hledáme soupeře, který není v karanténě. K nám do zimy se covidu zatím zřejmě nechce.“

Zadařilo se. Olomouc oznámila, že ji v pátek čeká předehrávka s Třincem.

„Nám kromě jednoho klubu nikdo vyhovět nechce,“ utrousí karlovarský kouč Pešout. „Jsou případy, kdy se někomu nechce ze dne na den měnit plán,“ připouští šéf extraligy. „Je to ale přirozená věc.“

3. Stihne se extraliga dohrát?

Ta otázka se přímo nabízí. „Celou minulou sezonu jsme prošli s vírou a pozitivismem. A nyní to je podobné,“ věří Řezníček. „Stále vidíme dost volných termínů. Překládá se zatím jen na úterky, pátky a neděle. Existuje i varianta dvou zápasů ve dvou dnech.“

Spoustě klubů nastane frmol. „Základní část se dohraje, ale pro všechny to nebude spravedlivé,“ obává se třeba Pešout.

Dlouhodobá fáze s rekordními 15 účastníky končí 8. března. Nelze nedohrané duely zrušit a místo bodů počítat bodové průměry?

Nepravděpodobné. Reálněji by se jevilo, že se základní část protáhne. „Můžeme k tomu přistoupit, kdyby se nám odklady ještě nahrnuly,“ poví Řezníček. Posun by se týkal i play off, které se dle nařízení IIHF musí dohrát do 6. května, což je týden před startem mistrovství světa.

„Můžeme hrát i o nějaký den déle, ale musíme mít legislativu a souhlas klubů, že by případné reprezentanty 6. května pustily a dohrály finále bez nich,“ upřesňuje šéf extraligy.

4. Co dál řeší hokej?

Bezprecedentní doba nabízí i prostor pro další náměty. Co třeba škrtnout sestupového strašáka a podruhé za sebou mít nesestupový extraligový ročník? „Zatím žádný z klubů návrh nepředložil,“ ujišťuje svazový mluvčí Zdeněk Zikmund. „Jediný, kdo by pak takové rozhodnutí mohl učinit, je výkonný výbor svazu.“

Naopak jeden z klubů navrhoval při rozmachu omikronu extraligu dočasně přerušit. S nápadem mezi ostatními nepochodil, je nutné hrát a plnit nasmlouvané závazky. Vedení extraligy se víc zabývá možností, že v případě nouze zeštíhlí v play off série ze čtyř na tři vítězství, což třeba loni podnikli ve švýcarské lize. „Je to velmi citlivé téma, kluby už docela dlouho hrají s tisícovkou diváků a tratí,“ říká Řezníček.

Ostatně svaz minulý týden psal Národní sportovní agentuře, zda by nešlo pravidla uvolnit. Do hokejového velína dorazil příslib: Pokud se naplní covidové prognózy, na zimáky se v polovině února dostane víc diváků.

K dalšímu kroku se odhodlala NHL, která zveřejnila, že v únoru hodlá upustit od plošného testování. Test čeká pouze hokejistu s příznaky. „NHL je velký a samostatný subjekt. My se řídíme mimořádným ustanovením vlády nebo ministerstva zdravotnictví,“ vysvětluje Řezníček.

Celou soutěž teď spíš řídí covid. A ještě chvíli bude.