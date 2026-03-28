První odchody z hokejové Olomouce: loučí se střelec či stálice. Skončí i kapitán?

Nejcitelnější ztrátou bude odchod Petra Fridricha, jenž ve dvou po sobě jdoucích základních částech extraligy zaznamenal 32 bodů. Letos byl nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem kohoutů.
O odchodu Lukáše Nahodila se spekulovalo už loni. Nakonec 37letý útočník přidal ještě poslední osmou sezonu v Moře. Mezi fanoušky se stal velkým oblíbencem, v kabině zase plnil roli asistenta kapitána a dirigenta pozápasových oslav. Své olomoucké angažmá ukončuje jako historicky druhý nejlepší střelec Mory v extralize.
Dalšími hráči na odchodu jsou Viliam Čacho a Renars Krastenbergs. Oba v Olomouci odehráli pouze jednu sezonu, po níž se budou stěhovat. Čacho se dlouho jevil jako nejzajímavější letní posila, ale sezonu mu předčasně ukončilo zranění.
Krastenbergs nakonec sezonu zakončil s 23 body v základní části jako třetí nejproduktivnější hráč Mory. Jeho vrcholem byl olympijský turnaj, na němž v těžké konkurenci zaujal a třemi body.
Po pěti kompletních sezonách odchází také Silvester Kusko. Útočník, jenž byl vždycky platný svou nepříjemnou hrou. Na ledě nechal všechno. Byl jedním z trojice hráčů, kteří se v lednu v jeden okamžik poprali v zápase s Libercem. Zároveň s 16 body překonal své bodové maximum v základní části extraligy.
Posledním končícím útočníkem je Jakub Doktor. Mezi kohouty strávil dvě sezony, ve kterých platil za tvrdého bojovníka. V aktuálním ročníku vstřelil dva góly při vlastním oslabení.
Seznam končících hráčů uzavírají defenzivní stálice David Škůrek a Alex Rašner. Oba za Moru poprvé nastoupili před čtrnácti lety a pomohli týmu k vytouženému postupu do extraligy v roce 2014.
Škůrek strávil v Olomouci kromě krátkých hostování celou dosavadní kariéru. Rašner v dresu Mory nastupoval do roku 2017 a nastálo se vrátil po čtyřech sezonách v jiných týmech.
„Děkujeme vám za nasazení, energii a práci, kterou jste odvedli v červenobílém dresu,“ napsal klub na sociální sítě.
Kromě loučící se osmičky hráčů se spekuluje rovněž o konci kapitána Jiřího Ondruška. O jeho budoucnosti klub zatím neinformoval.