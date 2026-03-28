Tipsport extraliga 2025/26

První odchody z hokejové Olomouce: loučí se střelec či stálice. Skončí i kapitán?

Lukáš Jakubíček
  14:26
Hokejisté Olomouce po sezoně, ve které se po roční přestávce znovu dostali do předkola extraligového play off, oznámili první odchody z týmu. Celkově končí osm hráčů, šest útočníků a dva obránci.
Renars Krastenbergs z Olomouce se trefil proti Brnu. | foto: ČTK

Nejcitelnější ztrátou bude odchod Petra Fridricha, jenž ve dvou po sobě jdoucích základních částech extraligy zaznamenal 32 bodů. Letos byl nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem kohoutů.

O odchodu Lukáše Nahodila se spekulovalo už loni. Nakonec 37letý útočník přidal ještě poslední osmou sezonu v Moře. Mezi fanoušky se stal velkým oblíbencem, v kabině zase plnil roli asistenta kapitána a dirigenta pozápasových oslav. Své olomoucké angažmá ukončuje jako historicky druhý nejlepší střelec Mory v extralize.

Dalšími hráči na odchodu jsou Viliam Čacho a Renars Krastenbergs. Oba v Olomouci odehráli pouze jednu sezonu, po níž se budou stěhovat. Čacho se dlouho jevil jako nejzajímavější letní posila, ale sezonu mu předčasně ukončilo zranění.

Krastenbergs nakonec sezonu zakončil s 23 body v základní části jako třetí nejproduktivnější hráč Mory. Jeho vrcholem byl olympijský turnaj, na němž v těžké konkurenci zaujal a třemi body.

Po pěti kompletních sezonách odchází také Silvester Kusko. Útočník, jenž byl vždycky platný svou nepříjemnou hrou. Na ledě nechal všechno. Byl jedním z trojice hráčů, kteří se v lednu v jeden okamžik poprali v zápase s Libercem. Zároveň s 16 body překonal své bodové maximum v základní části extraligy.

Posledním končícím útočníkem je Jakub Doktor. Mezi kohouty strávil dvě sezony, ve kterých platil za tvrdého bojovníka. V aktuálním ročníku vstřelil dva góly při vlastním oslabení.

Seznam končících hráčů uzavírají defenzivní stálice David Škůrek a Alex Rašner. Oba za Moru poprvé nastoupili před čtrnácti lety a pomohli týmu k vytouženému postupu do extraligy v roce 2014.

Škůrek strávil v Olomouci kromě krátkých hostování celou dosavadní kariéru. Rašner v dresu Mory nastupoval do roku 2017 a nastálo se vrátil po čtyřech sezonách v jiných týmech.

„Děkujeme vám za nasazení, energii a práci, kterou jste odvedli v červenobílém dresu,“ napsal klub na sociální sítě.

Kromě loučící se osmičky hráčů se spekuluje rovněž o konci kapitána Jiřího Ondruška. O jeho budoucnosti klub zatím neinformoval.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

