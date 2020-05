Olomoucké změny. Kohouti neudrželi Musila, Olesze ano. A Irgl?

Nejasná dál zůstává budoucnost nejproduktivnějšího hráče Zbyňka Irgla, o něhož stojí Vítkovice a nabídku má také z EBEL. Zůstává však zkušený forvard Rostislav Olesz.

„S Rosťou máme podepsanou smlouvu,“ prozradil olomoucký generální manažer Erik Fürst.

Volná místa přichází zacelit trio nadějných mladíků a vítkovický odchovanec Lukáš Kucsera. „Lukáš je kvalitní útočník, který už v Olomouci byl, známe ho a jsem rád, že jsem ho získal,“ prohlásil Fürst na adresu nejzvučnější posily, jež v uplynulém ročníku posbírala v Brně 14 bodů za sedm gólů a asistencí.

Největší ztráta je pro Olomouc nepochybně konec Pavla Musila. Obratný útočník a výtečný bruslař přišel v průběhu sezony z Mladé Boleslavi a na Hané našel sám sebe. Ve 37 zápasech si připsal 26 kanadských bodů (13+13), teď už ale bude radost rozdávat jinde. Spekuluje se o Plzni.

„Pavel Musil odchází, dohrál tu sezonu a vrací se blíž k domovu. Je nám to líto, protože celá jejich lajna si sedla a začala výborně fungovat. Je to ta chemie, kdy si sedli dohromady. Přejeme mu hodně úspěchů,“ řekl Fürst.

Kohouti se rozloučili také s útočníky Františkem Skladaným a Markem Lašem a v obou případech jde o dlouholeté opory. Osmatřicetiletý Skladaný odehrál v Olomouci za pět sezon 220 zápasů, Laš dokonce 307, zřejmě zamíří do prvoligové Třebíče.

Marek Laš z Olomouce (vlevo) ujíždí s pukem během zápasu proti Pardubicím.

„Oběma strašně moc děkujeme, protože tu odvedli obrovský kus práce. Povahově jsou to úžasní kluci, poctiví a pracovití. Klub jim bude navždycky zavázaný,“ přiznal Fürst a podobně vnímá i konec Jaroměřského, který Moře pomáhal extraligu vybojovat. „Honza Jaroměřský tu odvedl svoje a šel za lepším. Děkujeme za to, co tady odehrál.“

Kromě Kucsery, který v extralize odehrál 348 zápasů, hledala Olomouc posily mezi mladíky. Ostatně sázka na hladové čekatele z první ligy jí vyšla už mnohokrát.

Prostor ukázat schopnosti v nejvyšší soutěži tak dostane dvacetiletý Jakub Navrátil, který v uplynulé sezoně zazářil za přerovské Zubry 46 body (16+30). „Je to mladý kluk, který se velmi dobře jevil v první lize a zaslouží si šanci. Ukázal kvality a pevně věříme, že se zařadí do kádru a bude platný hráč extraligy. A to platí u všech tří mladých hráčů, kteří přicházejí,“ tvrdí Fürst.

Těmi dalšími jsou Jan Bambula z Havířova a Tomáš Gřeš z Poruby. Devatenáctiletý útočník Bambula už extraligu v dresu kohoutů okusil v uplynulé sezoně, naskočil pouze do pěti utkání. Kompletní ročník odehrál v první lize za mateřský Havířov (7+12), svůj už třetí mezi dospělými. O pět let starší Gřeš má dvanáct startů za Vítkovice, poslední tři roky ale působil v první lize, loni v Porubě s bilancí 18 gólů a 19 asistencí.

Nemusí jít o poslední příchody do plecharény, Hanáci se patrně budou poohlížet po posile do obrany, kde mají šest zkušených hráčů a k nim už jen mladíky. „Je možné, že někdo přijde, hráčů na trhu je hodně,“ nechtěl Fürst další záměry upřesňovat.