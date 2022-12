Zvláštní mač v Olomouci: ošetřovaný fanoušek i rasistické urážky z hlediště

Zápas se nebývale natáhl. Kazila jej častá přerušení, šarvátky nebo ošetřování fanouška v hledišti, kterému začala téct pěna z úst. Po rychlém zásahu lékařů ale fanda začal komunikovat a odjel v pořádku.

Zbylé osazenstvo olomouckých tribun si zápas příliš neužilo. Mírné důvody k radosti mělo až v poslední třetině, ve druhé ale byla v plechárně znát frustrace.

Nehezkým vyvrcholením bylo zavrženíhodné skandování části olomouckých fandů „cigáne, cigáne“ na adresu vítkovického útočníka Dominika Lakatoše.

„To na stadiony v dnešní době nepatří. Byla to kaňka, protože utkání se jinak hrálo v dobré, bouřlivé atmosféře,“ kroutil hlavou kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Jeho družina si i tak výhru užila. Početná skupina ostravských fanoušků si vynutila děkovačku hostí hned dvakrát, podruhé vytáhlo mohutné skandování Ostravany z kabiny už na led upravený rolbou.

Hanáci se osmělili až v poslední třetině. Nejprve skóroval Klimek, pak z přesilovky dotlačil kotouč za brankovou čáru Nahodil. Už i z oslavných reakcí ale bylo znát, že góly z 52. a 56. minuty nemohly na konečném výsledku nic změnit.

„Měli jsme přesilovku pět na tři, tu jsme bohužel neproměnili. Do třetí třetiny jsme vstoupili dobře, hráči bojovali až do poslední vteřiny, my je pochválili, dali do toho všechno,“ komentoval trenér Olomouce Jan Tomajko.

Rozhodně však nemohl pochválit svého asistenta Borise Žabku, který po třetím gólu Vítkovic dostal dvě minuty za protesty. Byť je potřeba říct, že brance hostů nejspíše předcházel faul.

„Určitě by se měl asi trošku držet. Ale to k tomu někdy patří. Nám se situace zdála jako faul,“ pravil Tomajko.

Jeho vítkovický protějšek si vítězství vážil. „Odsud se body nevozí,“ vzkázal Holaň olomouckým hokejistům, kteří dva mače v řadě prohráli teprve podruhé v sezoně.

„Vítkovice byly holt lepší,“ zakončil Tomajko. Jeho tým má šanci na reparát v úterý v Liberci.