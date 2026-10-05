„Chtěl bych se jim omluvit za ostudný výsledek. Byli fantastičtí, protože na nás vůbec nepískali, museli mít velké nervy,“ ocenil fanoušky kouč Mory Petr Fiala.
Přestože byl rozdíl ve skóre obrovský, statistiky byly dlouho vyrovnané a ve střelách na bránu nebyl rozdíl ani po konci utkání. Třinci se ale dařilo úplně všechno a domácí naopak nemohli najít způsob, jak se lídrovi tabulky vyrovnat. Po šesté brance byl vystřídán brankář Oldřich Cichoň a do brány se poprvé v kariéře v extralize představil Jan Brož. 29letá výpomoc z Třebíče.
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„Nebyl to důvod, proč jsme dostali góly. Bylo jedno, jestli je v bráně Brož nebo Cichoň. Mohl tam být i nějaký top brankář z NHL a neudělal by s tím nic, protože ostatní hráči by mu nepomohli,“ zlobil se Fiala.
Ani změna v brankovišti potřebný impuls nepřinesla. Ve třetí části zápasu se třinečtí trefili ještě třikrát a v závěrečné přesilovce si jejich fanoušci hlasitě žádali desátý zásah. „Když prohráváte 0:6, tak sotva dáte sedm gólů ve třetí třetině, ale chtěli jsme, aby skončila 0:0 a ne abychom další tři dostali. Potom jsme se klepali v oslabení, aby to nebyla desítka,“ kroutil hlavou Fiala.
„Pro tým je to těžké, ale šel jsem tam s čistou hlavou. Bral jsem to tak, že když na mě ukážou, tak do brány půjdu. Byl jsem připravený,“ povídal po utkání Brož.
V předchozích zápasech Mora v určitých pasážích často vypadala dobře a místy dokázala své soupeře zatlačit, ale body to zatím nepřináší. Posílený tým se krčí na posledním místě s pouhými pěti body za vyhrané prodloužení z Plzní a triumf na Kladně.
Od druhého kola navíc chybí v sestavě kohoutů kanadský útočník Zach Senyshyn. Od někdejší patnáctky draftu NHL si fanoušci slibovali mnohé, ale 29letý forvard trenéry zatím nepřesvědčil. V přípravě kouč Fiala prozradil, že Senyshyn přijel do Olomouce s nadváhou. „Zach s náma trénuje a teď už se do nominace vejde,“ prohlásil stroze Fiala po prohře s Třincem.
Od začátku sezony nehraje další posila – zraněný obránce Michal Hrádek. „Nebyl sice operovaný, ale je to bohužel na dlouho. Ještě se bude léčit. Chodí sám na led bez výstroje, ale myslím, že se vrátí až v půlce listopadu,“ nastínil Fiala.
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Hned v úvodu sezony se v Přerově zranil útočník Tomeček, který taky patří do širšího kádru Mory. Poslední dva zápasy kvůli nemoci absentoval i brankář Matěj Machovský, v neděli se k němu přidal i zadák Ralfs Freibergs. „V týmu nám řádí viróza,“ vysvětlil absenci hráčů olomoucký trenér.
Zatím nejproduktivnější posilou je právě obránce Freibergs s pěti body. Ostatní nováčci jsou seřazení v týmové produktivitě na čtvrtém až osmém místě v rozmezí dvou až čtyř bodů. Herně se daří třeba 23letému Danielu Herčíkovi. V duelu s Třincem se však nikdo z nich neprosadil, a nakonec se radoval bývalý olomoucký asistent trenéra Boris Žabka na střídačce Ocelářů. Šanci na reparát budou mít Hanáci v pátek na ledě Litvínova.
„Nefungovala obrana, devět gólů je moc a nula na kontě za poslední dva zápasy taky o něčem vypovídá. Věcí, co se musí markantně zlepšit, je hodně. Musí se změnit náš celkový přístup k hokeji, lépe bránit a od toho se bude všechno odvíjet,“ řekl Fiala.