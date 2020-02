Zlepšit hru a vyhrávat, nabádá před závěrem základní části olomoucký Olesz

„Důvod? Nevím,“ přiznal Olesz. „Střela na bránu, kterou jsem tečoval, bek Třince do mě strčil, našel jsem si puk a dorazil jsem ho,“ popsal situaci, která mohla kohouty mrzet, protože nakonec prohráli s Třincem 1:2.

Po snížení na 1:2 ve třetí třetině jste měli ještě dost času, co chybělo k vyrovnání?

Více důrazu před bránou, ale potom jsme nevěděli, jak ten důraz může být velký.

Třinecký Martin Růžička v utkání zaznamenal svůj 500. a 501. kanadský bod v extralize. Jaký je hráč?

To ani nevím, gratulace každému hráči, který dosáhne na takové krásné číslo. Statistiky a jeho výkony mluví za vše. Bohužel letos měl zranění, takže Třinci chyběl dlouhou dobu a je těžké se pak do toho dostat. Je vidět, že Třinec má velice silný tým a vyrovnané hráče. Petr Vrána se Straňasem (Stránský) to táhnou, vyhoví si, a když je s nimi (Růžička) na ledě, je to jak all star útok, podobně jako první pětka Brna, velice těžké tyto kluky bránit. Hokejovost, rychlost, velice těžké v obranném pásmu, když se začnou měnit a někdo z těch tří se vždy vystaví do střelecké pozice. Víme, jaké to je.

Právě tak padl rozhodující gól. I přesto máte jistotu předkola, uleví se vám?

Těžká otázka, nedíval jsem se na tabulku. Nejde o to, že nám to nikdo nevezme, nemůžete v sezoně vypustit ani jeden zápas, pak se vám to může vymstít. Teď se budeme připravovat na další zápas v neděli (Mountfield, 16.00) a jdeme dál, zápas od zápasu.

Přeci jen jste asi chtěli být sedmí, osmí, hrajete o tohle ty tři kola?

Chtěli jsme být v šestce. Všichni se tam tlačí a my taky. Bohužel v sezoně jsme místy nesbírali body, neproměňovali jsme šance a to nás stále trápí, i proti Třinci jsme nedali spoustu šancí.

Dáváte si do zbývajících tří kol za cíl posunout se v tabulce do osmičky?

Řekl bych spíše zlepšovat hru a vyhrávat zápasy. Nehledět, jestli začneme doma, nebo venku, ale mít výborné výkony a proměňovat šance. Zápasy jsou lepší než trénink, a jestli máme něco jisté, tak je to možná dobré, ale musíme to vzít, že teď máme ostrou přípravu na to, co nás čeká a proč celou sezonu hrajeme.

Vnímáte, že výkonnost týmu poslední měsíc roste?

Nehodnotil bych to, ale pokud to tak vidíte, jsem rád. Musíme ale proměňovat šance. Jestli vidíte, kolik gólů dáváme z kolika šancí, to se musí změnit.

Proti Zlínu by byla výborná kulisa, na Energii se vám letos daří. Koho byste si přál v předkole?

Tak chcete dobrý hokej, nebo atmosféru? (směje se) Já si nevybírám, můžete někoho v sezoně několikrát porazit, ale pak přijde boj na vítězné zápasy a je to jiný hokej.