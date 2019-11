Bizarní trefa jako dárek. A Olomouc vyhrála doma po osmi zápasech

Skutečným střelcem smolařem byl třinecký obránce Milan Doudera. Chtěl poslat kotouč z kruhu pro vhazování do bezpečí o zadní mantinel, ale nekompromisně ho napálil do vlastní branky za překvapeného brankáře Kváču, jenž se ani nehnul. Ve 28. minutě tak Olomouc otočila stav, vítězství pojistil znovu Knotek až střelou do prázdné branky v poslední minutě.

„Dal dva góly, aniž by vystřelil na gólmana. Super,“ usmíval se spoluhráč Lukáš Klimek. „Takhle si mě v kabině dobírali všichni,“ culil se Knotek. „Zametl si to do brány. Napsali to mně, ale já se puku ani nedotkl. Byl jsem jen na buly.“

Vskutku kuriózní ukončení střeleckého půstu. „Hokejový bůh se asi už nemohl koukat na tu moji velkou nulu, tak to zařídil takhle. Že by mě to ale těšilo, to ne,“ představoval si Knotek jinak první zásah sezony. „Klukům jsem říkal, že si na to potřebuji sáhnout. Nestává se to tak často, ale už jsem to taky viděl. V mé situaci i takový gól beru.“

Doudera byl po zápase natolik zdrcený, že ani nepřišel mezi novináře. „Takhle to tam narvat... Chladnokrevně,“ kroutil hlavou třinecký trenér Václav Varaďa. „Mám hořký úsměv. Šílená branka, navíc rozdílová. Ale Milan to neudělal naschvál. Věřím, že si příště nesplete bránu a podobně razantně bude skórovat i do té správné.“

Olomoučtí ukončili černou sérii a konečně si po dvou měsících užili děkovačku s věrnými fanoušky.

„Byli celou dobu skvělí. Hodně nám pomohli,“ děkoval příznivcům trenér a šéf klubu Jan Tomajko. „Je to hrozná úleva. Hazardovali jsme s tím, aby sem lidi dál chodili v hojném počtu. Patří jim dík,“ přidal se Knotek. Po čase se zase z olomouckých kanceláří ozýval po zápase smích i zpěv. „Je to úžasný. Nálada je mnohem lepší. I výkon byl starej dobrej, co dokážeme. Ještě tam jsou nedostatky, ale proti Třinci super,“ cenil si Knotek. „Čím víc to protahujete, tím je deprese větší. Jsme rádi, že jsme to utnuli, navíc jsme hráli dobré utkání. Do jednoho hráče jsme to odmakali.“

Ano, kohouti neslavili jen díky Douderově dárečku, ale především díky maximální bojovnosti a výbornému brankáři Janu Lukášovi.

„Bojovností jsme si to zasloužili. Po domácích porážkách jde sebevědomí hráčů dolů. Říkali jsme si, že to můžeme obrátit jen obětavostí. Díky tomu se štěstíčko přiklonilo k nám,“ přemítal Tomajko. „Ale byla tam i spousta nervozity. Nemůžeme si myslet, že po jednom vítězství bude všechno v pohodě. V obraně jsme udělali spoustu chyb.“

Třinec je však netrestal. „Výsledek je pro nás krutý. Smolně jsme inkasovali všechny tři branky. Musím dát ale kredit domácímu týmu, který hrál neskutečně obětavě a blokoval spoustu střel. Ubojoval to,“ uznal Varaďa. „Po boji to dopadlo dobře,“ odfrkl si Knotek.

Olomouc se tak zase vrátila do vytoužené desítky. Cesta do play-off bude ovšem letos pořádně trnitá.

„To už víme po tom, jak jsme načali sezonu. Dole se to mlátí a každý ví, o co se hraje. Hlavně do klidných vod,“ připomíná Knotek strašáka z přímého sestupu. Sám věří, že už mančaftu pomůže víc. Ideálně v neděli v Hradci Králové. „Nechci to zakřiknout. Ještě to nejsem já, co jsem zvyklý. Ale budu makat a obrátí se to.“

Každý gól se počítá.