Třinec zpackal závěr, Nestrašil si povzdechl: Olomoucký zimák bych zakázal

Třinci tak v extraligové tabulce nadále zůstává deváté místo, Olomouc je desátá, ovšem doma v aktuální sezoně příliš neprohrává. Z osmnácti případů se to Hanákům stalo jenom čtyřikrát.

A právě Nestrašil poodkryl, proč by tomu tak mohlo být. „Tady je totiž hrozná zima! Podívejte, jak mám úplně bílé palce u nohou. Já bych tady ten zimák fakt upřímně zakázal,“ ulevil si v nadsázce po utkání.

„Jo, to je holt plechárna,“ usmál se útočník Michal Kunc, autor vyrovnávací i vítězné branky. „Fakt je tady zima. Nikomu se tu nehraje dobře, kdežto my jsme na to zvyklí,“ přemítal.

„Jasně, i domácí mají stejné podmínky, navíc celou sezonu, takže klobouk před nimi. Ale pro kluky, kteří nemají velké vytížení, je tady doopravdy obtížné dostat se do tempa. Musíme být vděční za každý bod do tabulky, ale měli jsme jednoznačně vyhrát. Byl byl přesně jeden z těch momentů, že když se něco se*e, tak se to fakt se*e,“ posteskl si Nestrašil nad formou svého celku.

Mistři uplynulých pěti ročníků tápou. Ostatně bilance čtrnácti výher a třiadvaceti porážek je více než vypovídající. Důvod? „To je možná tak na hodinový podcast, ne na pozápasový rozhovor. Ale když tým nechytí začátek sezony, je už hrozně těžké to dohánět. Není to nemožné, ale je to těžké,“ uvědomuje si Nestrašil.

„Za poslední sezony jsme toho odehráli strašně moc, teď nám navíc chybí tři klíčoví obránci,“ podotkl třinecký útočník. On sám jen v loňské sezoně stihl 71 zápasů.

Podívejte se na vyrovnávací trefu Michala Kunce:

Tipsport extraliga @telhcz Famózní střelecká forma Michala Kunce pokračuje! 🔥🤩



🤯 Nejprve vrátil @hcolomouc do hry v poslední minutě a vzápětí rozhodl v prodloužení! 🚨🚨



#TELH | #momentytelh | #OLOTRI https://t.co/a7ICQtl26B oblíbit odpovědět

Na jaře ovšem dokázali Třinečtí k extraligovému titulu dokráčet i navzdory účasti v předkole play off, což se do té doby nikdy nikomu nepovedlo. „Upřímně, teď nad nějakým play off nepřemýšlím. Chci, abychom hráli tak, ať můžeme být pyšní na to, co jsme na ledě převedli. Když tohle splníme, body přijdou,“ je si jistý Nestrašil.

„Nesmíme si nic nalhávat a hrát na to, že jsme v minulosti něco dokázali. Nikdo neskládá zbraně, jsme dospělí chlapi, dřív jsme už ukázali, že jsme připravení na velké chvíle, o to se teď musíme opřít,“ uzavřel.

Těšit ho může alespoň osobní zlepšení, v posledních čtyřech zápasech pokaždé bodoval, byť jako každý hokejista říká, že by zápisy do statistik vyměnil za lepší postavení v tabulce. V minulé sezoně nastřádal dvacet branek a 38 asistencí, v aktuálním ročníku je zatím na bilanci 5+16.

Rozšířit vlastní i týmovou sbírku bude moci už v pátek, kdy Oceláři hostí Karlovy Vary. Olomouc zajíždí na led Kladna a v obou případech půjde o hodně. Třinec a Olomouc dělí po neděli jeden bod. Třinácté Kladno a poslední Liberec ztrácí na kohouty shodně čtyři body, na Oceláře pět.