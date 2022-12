Dobrá parta na bedně. Proč je hokejová Olomouc po polovině sezony stále třetí

„Nejsem překvapen,“ zakroutí hlavou trenér Zdeněk Moták, který předchozích pět let Hanáky cepoval a letos si vysloužil štaci u mistrovského Třince. „Kluci jsou dobře připraveni. Je to kvalitní práce Honzy Tomajka a celého realizačního týmu. Mužstvo si věří, hraje dobře, do obrany výborně, gólmani chytají.“

Moták musel v sezoně skousnout dvě porážky od bývalých svěřenců. „Když hrajete s Olomoucí, počítáte s tím, že mužstvo je na tom fyzicky dobře a je bruslivé,“ povídá. „Brankáři jsou výborní. Obrana je konsolidovaná, hraje pospolu velice dlouho, jsou tam zkušení a silní hráči. Útok posílili Orsava s Musilem. Chtějí hrát, pomáhají si na ledě. Kluci do toho jdou velice dobře.“

Ani generální manažer Olomouce Erik Fürst se v rozhovoru pro klubový web netvářil udiveně nad nečekaným postavením skromného klubu na bedně. „Překvapení to pro mě určitě není. Já mužstvu věřil a věřím mu stále. Nejen hráči, ale všichni členové realizačního týmu pracují naplno a to se odráží na výsledcích,“ chválil.

K bělovlasému manažerovi můžete mít výhrady, že nemluví zrovna jako diplomat, že místo kultivovanějšího jednání volí jednodušší slovník, což je hlavně při jednáních s partnery klubu na obtíž. Tepe do novinářů, když se mu nepozdává, jak o jeho Morávce referují. Klidně sáhne i k odebrání akreditace. Ale nikdo nemůže bývalému gólmanovi odepřít zásluhy na tom, jak roky od první ligy tým pečlivě buduje.

Nepotřebuje k tomu ranec peněz. Na hráče má neskutečný cit.

Kráter po Krejčím zacelili

A Olomouc se nestrachuje o záchranu, ale pravidelně je v play off. „Musíte si uvědomit, že mužstvo hraje dlouhodobě jen s minimálními změnami,“ připomíná Fürst koncepční práci, byť postup do extraligy pamatuje už jen trojice Knotek, Ondrušek, Škůrek. Geniální Krejčí chybí hlavně na přesilovce, avšak o jeho chytré žabičky se letos pokouší jiní a nadšení diváci se v plechovém zimáku většinou dobře baví.

Útočník Filip Suchý z Plzně vymýšlí, co s pukem před olomouckým brankářem Branislavem Konrádem.

„Samozřejmě je strašně těžké Davida Krejčího nahradit, nicméně hokej je kolektivní hra, a byť nám všem hráčsky i lidsky chybí, tak si myslím, že se nám podařilo ten obrovský kráter po něm zacelit a kolektiv jinými hráči vhodně doplnit,“ přemítá Fürst. „Čím víc David chybí jako individualita, tím víc to ostatní kluci nahrazují tím, že se o to více semkli a tahají jeden za druhého.“ Klišé? Nikoli. Mora hraje týmově. Základem jsou urostlí beci, matadoři jako kapitán Jiří Ondrušek nebo poctivec Jan Švrček.

Během zranění dlouholeté brankářské opory Branislava Konráda výborně čape náhradník Jan Lukáš, nejlepší gólman soutěže s úspěšností zákroků přes 94 procent. „Drží nás, ale bez kvalitní práce týmu nemůže být žádný gólman úspěšný. Máme spoustu zblokovaných střel. Brankáři pomáhají týmu, zároveň tým pomáhá brankářům a to je základ úspěchu,“ říká Fürst.

Vepředu je spoleh na kreativního Jana Káňu v nejlepších letech nebo dalšího prověřeného forvarda Lukáše Nahodila. Hodně práce odvedou na obou stranách kluziště siláci Jan Knotek s Rostislavem Oleszem. Ač je soupiska plná třicátníků, nadějnou budoucnost představují Jan Bambula nebo Jakub Navrátil. Ano, kohouti vycházejí ze skvělé defenzivy, ale v útoku předvádějí nápadité kombinace, kolikrát soupeře rozeberou až do kuchyně.

„Je to parádní. Obzvlášť doma jsme odehráli převážně skvělá utkání a naši výborní fanoušci se baví dobrým hokejem,“ těší Fürsta.

Zásluhu na tom má nejen trenér Jan Tomajko, dvojnásobný světový šampion a jednatel klubu, ale také nový asistent Boris Žabka, který chce, aby zadáci podporovali ofenzivu kurážněji a zakládali útoky.

Častěji na puku než dřív

„Zdeněk Moták tu byl dlouho a zanechal za sebou kus práce. Ale Boris Žabka do klubu skvěle zapadl, je to velmi kvalitní trenér a charakterově i skvělý člověk. Jan Tomajko si skvěle vyladil chod tohoto stroje,“ podotýká Fürst. „Výsledkově to je výborné a herně taky. Hlavně se nesmíme uspokojit,“ velí Tomajko.

Radost Olomouce, vpravo autor branky Jakub Orsava

Nálepku nedoceněných psů obranářů Mora strhává. „Experti musejí vidět, že hra našeho týmu je úplně někde jinde, hraje se něco jiného. Hrajeme hodně na puku, nezbavujeme se jej,“ doplňuje Olesz, útočník se zkušenostmi z olympiády i NHL. „Nehrajeme defenzivní hokej. Názor fanoušků respektuji, ale vnímám primárně hodnocení od lidí, kteří se v hokejovém prostředí pohybují dlouho, a od nich rozhodně neslýchám názor, že bychom hráli špatný hokej nebo že je naše třetí místo náhodné,“ dodává Fürst. „Netvrdím, že na třetím místě skončíme, může se stát cokoli, ale neztotožňuji se s tím, že by se na náš hokej nedalo dívat, že není atraktivní, že šedesát minut couváme a že vyhráváme náhodou.“

Bookmakeři i někteří experti přesto pořád pasují v předsezonních tipech Olomouc za adepta na boj o záchranu. „Nezajímá mě to. Zásadní je, co se děje na ledě. Ale není mi jedno, že před každým kolem extraligy vychází na – dá se říct – oficiálním webu českého hokeje článek o tom, jak zákonitě musíme prohrát,“ štve Fürsta. „Hru a výsledky můžeme hodnotit pozitivně. Mužstvo šlape parádně. I v ofenzivě ukazujeme, že na tom nejsme špatně. V minulých letech jsme byli vždy na chvostu v počtu vstřelených gólů. Ale letos? Vždyť máme stejně branek jako Třinec, Sparta či Brno,“ jmenuje bohatší kluby, které se dívají Hanákům na záda.

Fürsta trápí bobtnající marodka. Mora postrádala až sedm útočníků, přesto od ní neuslyšíte nářky. „Od začátku sezony nejsme schopni nastoupit v plné sestavě a to mě velice mrzí. Věřím, že po reprezentační přestávce budeme již kompletní,“ přeje si klubový boss. „Jsme rádi za to, kde jsme, kolik máme bodů, kolik práce je za námi, jaká je parta, ale všichni ten sport děláme pro konečný výsledek. Až po sezoně si můžeme říct, jestli jsme spokojení, nebo ne,“ zdůrazní Olesz.

Přeskočí respektovaná parta konečně čtvrtfinálovou laťku?