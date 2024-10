Neplecha ukončena. Kořenář na 200 minut s nulou nedosáhl, zato Machovský zářil

Třiatřicetiletý forvard Mory už v páté minutě přesně tečoval Rutarovu střelu, na konci první třetiny navíc bekhendem potrestal sparťanskou nedůslednost v rozehrávce a Kořenářova série najednou byla ta tam. Sparta sice na dva zásahy Hanáků našla odpověď, jenomže ani ne minutu po vyrovnání vyslal tvrdou ránu od mantinelu obránce Tomáš Černý a rozhodl.

Olomouc - Sparta Praha 3:2. Překvapivé body do tabulky a možná ještě překvapivější střelec. Černý totiž zaznamenal teprve druhý gól v barvách Mory, třebaže na Hané působí už pátou sezonu. „Já ho vidím v tréninku každý den a věřte mi, on má dobrou, tvrdou střelu. Že dal teprve druhý gól je O,K., protože se kolikrát stane, že to někdo tečuje a gól tak není jeho. Ale střelu má doopravdy dobrou,“ přesvědčoval trenér Olomouce Jan Tomajko.

Velké přičinění na senzační výhře měl i gólman Olomouce Matěj Machovský, který pochytal 29 pokusů Sparty a leckdy šlo o pořádně složité zákroky.

„Myslím, že trošku předčil Pepu Kořenáře,“ kývl útočník Sparty Ondřej Najman. „My jsme ale Pepovi moc nepomohli. Mrzí mě to za něj, že mu série neprůstřelnosti skončil. I v kabině jsme to trochu řešili, ale spíš vždycky až po vyhraném zápase, než že bychom se na to nějak upínali před střetnutí s Olomoucí,“ dodal Najman.

„Určitě to měl v hlavě, a pokud by řekl že ne, tak lže,“ zasmál se zase Machovský. Sám ve Spartě působil čtyři sezony a coby soupeř udržel v plechárně tři čistá konta. „Proti Spartě je to vždy speciální, ale občas, když jste přemotivovaný, tak to škodí. Naštěstí jsem žádnou velkou chybu neudělal,“ usmál se gólman Mory, jehož jméno po skončení zápasu skandoval celý zimák.

Jakub Orsava z Olomouce, autor dvou gólů do sítě Sparty v první třetině.

Machovský také dobře ví, jaké je to skutečně nedostat gól dvě stě minut, právě ve Spartě se mu to povedlo. Jeho dnešnímu protihráči Kořenářovi scházely zhruba čtyři minuty. „Měl jiné spektrum zápasu než já. Když hrajete za Spartu čelíte méně střelám, což je kolikrát obtížnější, než když jste celý zápas v zápřahu,“ podotkl Machovský.

„Pepa odvádí výbornou práci, když má čtyři nuly, je jasné, že něco dělá dobře,“ sdělil trenér Sparty Pavel Gross. „Proti Olomouci to byl zápas dvou dobrých gólmanů,“ doplnil sparťanský kouč.

„Předvedl výborný výkon, podržel nás, ale určitě to není jenom o brankáři. Hráči zablokovali velké množství střel. Musím jim poděkovat za odhodlání a bojovnost,“ ocenil svoji družinu Jan Tomajko.

Měsíc bez obránce Švrčka

Olomoucký kouč ovšem musí počítat i ztráty. Ještě v první třetině odstoupil ze zápasu Jakub Navrátil. Nejproduktivnější hráč Mory v uplynulé sezoně odjel promptně po hitu od Formana do útrob stadionu se značnou bolestí v rameni.

Navrátil přitom v uplynulé sezoně odehrál plný počet zápasů (57), což se mu společně s kapitánem Jiřím Ondruškem podařilo jako jediným z celé Olomouce. „Ještě nevím, jak to s ním vypadá,“ řekl bezprostředně po utkání Tomajko. „Ale kdyby to bylo na delší dobu, samozřejmě si musíme poradit. Sezona je dlouhá, je jasné, že nějaká zranění přijdou,“ poznamenal.

Už před zápasem navíc Olomouc na klubovém webu oznámila odchod Jana Švrčka, který formou měsíčního hostování posílí brněnskou Kometu, jež se potýká s početnou absencí obránců. „Měli jsme stabilně devět beků, přišla tahle možnost, tak jsme se pro ni rozhodli. Měli jsme na to jen pár hodin, doufám, že jsme to vyřešili ve prospěch všech,“ okomentoval zápůjčku Tomajko.

I Švrček má sparťanskou minulost, v hlavním městě strávil pět sezon. Pak rodák z Přerova zamířil do Olomouce, kde dnes už 38letý obránce zahájil sedmou sezonu v řadě. Na další minuty s kohoutem na hrudi si ale bude muset počkat.

Olomouc tak i bez dvou stálic loňské sezony pokračuje v neúprosném extraligovém programu. V pátek na domácím ledě přivítá od 18 hodin Hradec Králové, pro kohouty půjde už o osmý zápas v sedmnácti dnech.

Sparťanský hokejista Tomáš Tomek

Hanáci po třetí výhře v sezoně poskočili ze třináctého místa na deváté a pokud v pátek zdolají i neoblíbený Mountfield, vyhrají čtvrtý zápas z posledních pěti, což by byla po hrozivém úvodu (tři zápasy, tři prohry) pořádná vzpruha. „Je pravda, že v hlavách jsme to už trošku měli, bylo na čase to zlomit,“ připustil útočník Olomouce Martin Kohout.

Sparťani po prohře zůstávají čtvrtí, v pátek pokračují ve své pouti po venkovních zápasech na ledě Mladé Boleslavi.