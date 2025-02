Brankářská potíž v Olomouci: Jeden bez formy, druhý zraněný, otazník u Konráda

V létě Konrádovi na Hané končí smlouva a letos kvůli zdravotním problémům neodchytal jedinou minutu. Přitom už v polovině srpna hlásal olomoucký asistent Róbert Petrovický, že brankář již trénuje.

„Braňo má problémy, ale pomaličku se do toho dostává. Věříme, že to půjde správným směrem. Jestli to ale bude týden, nebo dva? Budeme trpěliví, aby se nic nepředběhlo,“ poznamenal. Minulou neděli ale hlavní trenér Olomoučanů Jan Tomajko na dotaz, zda Konrád ještě někdy obleče dres Olomouce, stroze odpověděl: „Uvidíme.“

Jeho služby by se teď přitom Hanákům tuze hodily, neboť v zápase s Libercem (1:6) se zranil záskok Matěj Machovský, který do Olomouce přišel na začátku sezony na krátkodobou výpomoc. Jenže když se Konrádův stav nelepšil, dostal od klubu smlouvu do konce sezony.

Machovský se šance chopil znamenitě. Ačkoliv se kohoutům v aktuální sezoně nedaří, 31letý gólman si svými zákroky rychle získal oblibu publika i trenérů. Byť je Mora v extraligové tabulce momentálně poslední, Machovský má v sezoně průměrnou úspěšnost zákroků 91,71 procent, což je slušné číslo.

Olomoucký brankář Matěj Machovský zasahuje v duelu s Mladou Boleslaví.

Trenéři nechtěli nedělní zranění Machovského specifikovat, a ačkoliv v úterním mači na ledě Třince (6:3 pro Oceláře) už seděl na lavičce, vůbec to nemusí znamenat, že je stoprocentně zdráv. Při nedělním odchodu totiž nebyl schopný postavit se na bolavou nohu.

Do brány se v úterý postavil náhradní gólman Jakub Sedláček, jenž letos naopak prožívá mizernou sezonu s úspěšností zákroků 85,18 procenta. Když v neděli vystřídal zraněného parťáka, Liberec mu dal čtyři góly, aniž by si Sedláček sáhl na puk. Těžko jej však z některé branky vinit.

I tak ovšem platí, že když v aktuální sezoně strážil Sedláček branku Olomouce, vyhráli kohouti pouze v jednom případě z jedenácti, což není příliš povzbudivá zpráva před blížícím se koncem sezony, zvlášť pokud by z olomouckého pohledu měla skončit v baráži o udržení se v extralize, což reálně hrozí.

Kohouti se už jednou v aktuální sezoně dostali do bizarní situace, kdy měli zraněné všechny tři gólmany. Tehdy si půjčili tandem z prvoligové Jihlavy, krátkodobé posílení však Olomouci momentálně pravidla neumožní. Mora by hráče musela mít napsaného na soupisce nejpozději 31. ledna.

A navíc: Pokud jakýkoliv gólman naskočí do extraligy po 15. únoru, už do konce sezony nemůže chytat v první lize, takže před prvoligovým play off bude těžko nějaký celek Maxa ligy posílat do Olomouce svého hráče. Výjimku tvoří pouze junioři a hráči do 23 let.

Mora sice má mezi vlastními juniory šikovné brankáře, jenže ani Dominik Frgál ani Lukáš Pytel ještě v extralize nedostali ani minutu, byť to leckdy bylo nasnadě. Třeba když Sedláček loni dostal osm gólů na ledě Plzně a Frgál mu tehdy kryl záda.

Olomoucký brankář Jakub Sedláček zasahuje v utkání s Pardubicemi.

Je samozřejmě možné, že se dá Machovský brzy do kupy, už v pátek hraje Mora klíčový souboj s předposledním Kladnem. Pak zbývají do konce základní části dva duely. Šance na předkolo play off se v neděli vzdálila, stále je však na dosah. Stejně tak ale kohouty straší baráž. „Musíme jít bod po bodu, co to půjde, zápasů už je málo a pro nás je každý bod důležitý,“ uvědomuje si kapitán Jiří Ondrušek.

Konrád se půlku sezony trápil

Jako nejpravděpodobnější se tak jeví, že o důležité body budou Hanáci bojovat s Jakubem Sedláčkem v bráně. „Bylo to pro něho těžké, ale nedá se nic dělat, není mu dvacet let. Skočil tam, bohužel hned z prvních střel dostal góly. Ale musím říct, že se s tím popasoval dobře,“ pověděl trenér Tomajko po nedělním debaklu s Libercem.

Sedláček je bezesporu gólman s kvalitami, což dokázal hned první sezonu v Olomouci, kdy měl úspěšnost zákroků 91,43 procent. Následně přestoupil do brněnské Komety, kde si ještě o procento polepšil.

Jenže letos mu to nelepí.

A Konrád? Naposledy chytal před rokem v předkole play off proti Liberci, kde měl dokonce úspěšnost zákroků 95,35 procent, jenomže si poranil tříslo a Olomouc bez něj přišla o náskok 2:0 na zápasy. Dlouhodobě slovenského gólmana trápily i kyčle.

„Půlkou uplynulé sezony jsem se protrápil. Měl jsem problémy s kyčlemi, píchali mi do nich injekce, aby se uklidnily. To vydrželo dva týdny a zase to nebylo bůhvíco. V sezoně byly situace, kdy jsem trénoval pět minut a šel jsem dolů, abych byl v klidu v zápase,“ řekl Konrád před sezonou Livesportu.

Určitě by se chtěl ale v Olomouci rozloučit pompézněji než dlouhodobou marodkou...