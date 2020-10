Olomoučtí hokejisté se „promořili“, teď trénují online a vyhlížejí start

„Všichni to zvládli dobře. Samozřejmě ti, co nemoc prodělali, jsou trošku unavení a musí začít trochu volněji, ale nemyslím, že by to mělo nějaké následky,“ řekl klubovému webu trenér a šéf kohoutů Jan Tomajko. „Všem hráčům i členům realizačního týmu skončila karanténa nebo izolace. Příprava bude zatím individuální.“



Hokejisté trénují také online. „Náš fyzioterapeut a kondiční trenér to vzal za své a hráče takhle připravuje,“ pousmál se Tomajko. „Je to pro ně změna a mají alespoň nějaký řád. Přece jen je třeba udržovat denní rytmus, takže jsme jim to takhle chtěli přizpůsobit.“

Útočník Jakub Navrátil doplňuje: „Máme online tréninky přes jednu aplikaci, kde nám předcvičuje kondiční trenér a my tak cvičíme s ním doma.“

K tomu se hráči připravují individuálně dosud jen v domácích podmínkách. „Chodívám teď běhat. I na schodech jsem byl, abych se do toho zase dostal a neležel jen doma,“ podotkl Navrátil.

Některé extraligové týmy trénují venku po šestičlenných skupinách, Hanáci však s touto variantou zatím nepočítají. „Přece jen už je zima, hodně prší. Kdyby měli hráči někam přijet, převlékat se v autě, trénovat, zpotit se, pak v té zimě jít domů... Myslíme, že takhle to bude jednodušší,“ přemítá Tomajko.

„Doufám, že se začne alespoň trénovat, popřípadě tedy i hrát,“ přeje si Navrátil. „Diváci tady jsou neskuteční, nezažil jsem tady plný dům, ale bylo parádní, jak nás přišli podpořit na zápas s Libercem.“

A jak si mladý útočník zkracuje čekání na pokračování sezony, ze které stihla Olomouc odehrát jen čtyři zápasy s bilancí dvou výher a dvou porážek? „Když bylo hezky, tak jsem pomáhal taťkovi na zahradě. Jinak jsem hrál hry na playstationu.“