Fakt? Na klima olomouckého zimáku si soupeři často stěžují.

Když jsem hrál v Pardubicích, posílali nás hrát první ligu do Chrudimi nebo Vrchlabí. Tam byla ještě větší zima. Kór ve Vrchlabí, které je v horách. Takže já jsem zvyklý a možná to mám radši.

V pondělí jste začali suchou přípravu. Jak zatím probíhá aklimatizace v novém angažmá?

Přijel jsem v neděli, to jsem se stěhoval, takže zatím času moc nebylo. Ale já kraj znám, chvíli jsem hrál první ligu v Prostějově, takže tu mám i pár kamarádů. A jsem z Pardubic, mám to tedy alespoň teď blíž domů než z Plzně. Pár kluků jsem už znal, se zbytkem jsem se seznámil. Teď je to ještě rozkoukávání, ale na prvním tréninku jsem se cítil v pohodě. Kluci jsou super, věřím, že chemie bude nám všem fungovat.

Měl jste i jiné nabídky? O vašem příchodu do Olomouce se totiž mluvilo už během sezony.

Něco jiného na stole bylo, ale největší roli hrálo to, že rozhovory s Olomoucí fakt probíhaly už delší dobu. Cítil jsem odsud největší chtíč, to na mě udělalo dojem. Pak už to byl oboustranný zájem.

S jakými ambicemi přicházíte?

Konkrétní cíle si nechám pro sebe. Ale každý musíme mít nejvyšší ambice. Cíle si stanovíme i v týmu, ale co se mě týče, prozradím, že si dám jen ty nejvyšší možné ambice.

Neodrazovalo vás, že Olomouc hrála v dubnu baráž?

Ne, já jim věřil. A navíc, sezona tady byla od začátku rozjetá jinak, až ke konci se začalo prohrávat. Myslím, že to byla jen nějaká menší krize a věřím, že to takhle příští sezonu nebude.

A co kdyby Olomouc spadla?

Trošku nervózní jsem byl, ale nakonec kluci nespadli, takže jsem to nijak extra řešit nemusel.

Ondřej Matýs v dresu Pardubic

Do Olomouce v posledních letech přichází hráči, kteří chtějí nakopnout své kariéry. Loni takto přestoupil třeba Petr Fridrich, který se z Olomouce dostal až do reprezentace. Myslíte také na progres? Loni jste totiž v Plzni nasbíral v 56 zápasech „jen“ devět kanadských bodů.

Máte pravdu, mám to takhle v hlavě. Doufám, že se mi to také podaří, budu makat, aby se to stalo. Teď začíná příprava, dám do ní vše, abych byl co nejlépe připravený a udělal dobrou sezonu. Ale je to všechno na začátku, teprve jsme měli první trénink, ani jsem se ještě nebavil s trenérem o mojí roli v týmu. To vše teprve přijde.

Může vám pomoct i fakt, že útok Olomouce ještě není kompletní a teprve se skládá?

Na to se nemůžete koukat. Vždycky je potřeba dívat se jenom na sebe, soustředit se na sebe.